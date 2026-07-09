Nová Kia Seltos je super trefa mezi karoq a kodiaq. Na českých silnicích jezdí skvěle!
Korejská automobilka Kia namíchala koktejl všestranné velikosti, který na evropském trhu rozvíří stojaté vody. Zbrusu nová Kia Seltos si bere to nejlepší ze svých sourozenců, přidává nečekaně obrovský vnitřní prostor a přímým útokem míří na ty, kterým tradiční domácí bestsellery tak úplně nevyhovují. Přichází navíc s opravdu atraktivní cenovkou. Přinášíme první jízdní dojmy.
Seltos sází na ostré linie a nepřehlédnutelné přední světlomety, které plynule přechází do horní masky chladiče. Na rozdíl od modelu sportage nedisponuje pokročilými matrix LED světlomety, takže dálková světla umí pouze automaticky přepínat, nikoliv aktivně vyřezávat segmenty.
Tím největším papírovým i praktickým šokem je rozvor náprav. Hodnota 269 centimetrů totiž znamená, že nováček o čtyři centimetry překonává XCeed a o celý centimetr poráží dokonce i větší model Sportage, se kterým sdílí podvozkovou platformu. Výsledkem je nevídaně velkorysá kabina.
Na první i druhý pohled působí novinka robustně a moderně. Při zkoumání karoserie potěší poctivá vrstva laku, která se na ocelových částech pohybuje mezi 120 a 160 mikrony. U testované nejvyšší výbavy X-Line navíc designéři nahradili odolný matný plast lesklým černým lakováním spodní části karoserie. Autu to sice dodává luxusnější vzhled, ale na polňačce to je starost navíc.
Vpředu pak Kia Seltos potěší každého řidiče, který už má dost celodotykových interiérů moderní doby. Palubní deska a středová konzola jsou plné klasických fyzických tlačítek a otočných rollerů. Ovládání klimatizace, hlasitosti rádia, vyhřívání sedadel či volantu je stoprocentně analogové, což dramaticky zvyšuje bezpečnost a intuitivnost během jízdy.
Najde se tu sice pár drobných ergonomických přešlapů, jako je startovací tlačítko netradičně umístěné přímo na otočném joysticku automatické převodovky nebo vnitřní madlo dveří, které je při plném otevření tak daleko, že se pro něj musíte ze sedadla doslova vyklonit, ale celkový dojem z pracoviště řidiče je skvělý. Nový infotainment CCNC běží bleskově, bezdrátově zrcadlí Apple CarPlay i Android Auto a doplňuje ho rozměrný head-up displej promítaný přímo na čelní sklo.
Vzadu jako v divadle
Pokud se usadíte do druhé řady sedadel, zažijete amfiteatrální efekt. Sedí se tu totiž velmi vysoko – výrazně výše než na předních sedadlech, což dává posádce skvělý přehled. Samotný sedák je navíc ukotven dostatečně vysoko nad podlahou, takže ani dlouháni nejsou nuceni sedět s koleny u brady a jejich stehna mají skvělou oporu. Díky vysoké střeše je i pro vzrostlejší postavy nad hlavou královská rezerva a opěradlo zadní lavice lze navíc naklánět v nevídaném rozsahu čtyřiadvaceti stupňů.
Možnost podélného posouvání zadních sedadel sice chybí, ale prostor pro nárty a chodidla je bezedný, takže byste vzadu pohodlně cestovali i v lyžařských botách. Posádka vzadu ocení také měkkou loketní opěrku, průvlak na lyže a vůbec poprvé kompletní LED osvětlení kabiny, které je standardem i pro základní verze a bez prosklené střechy.
Všechny interiéry moderních vozů Kia vypadají na první pohled téměř stejně, ale při bližším kontaktu se výrazně se liší. Z hlediska materiálů sice seltos o chlup zaostává za dražší sportage, ale ve srovnání s novou K4 nabízí citelně hodnotnější prostředí. Horní část výplně dveří je příjemně měkčená, takže loket rozhodně netrpí na tvrdém podkladu. Trochu zamrzí tvrdé plasty na bocích zavazadelníku nebo na spodních částech dveří, ale na klíčových místech Kia nešetřila. Vyšší výbavy mají měkoučké hlavové opěrky, které si zamiluje snad každý.
Širokoúhlý displej infotainmentu navazuje na digitální přístrojový štít. Mezi nimi je panýlek ovládání ventilace, na který sice není moc vidět přes ruku na volantu, ale stačí se trochu vyklonit, nebo prostě vše nechat na povedeném automatickém režimu. Celé řešení působí velmi svěže a moderně, displeje zároveň nejsou přehnaně vysoké a netrčí z palubní desky jako rušivý tablet.
Největším uklidněním v interiéru je však zachování fyzických ovladačů pro ovládání všeho zásadního. Vše jsem našel přesně tam, kde to podvědomě hledám už od devadesátých let, naprosto intuitivní záležitost. A vypnutí asistentů lze nastavit pod rychlou volbu, takže to je otázka několika vteřin.
Kufr je se svými 483 litry u čistě benzínové verze velmi hluboký a skvěle tvarovaný. Navíc skrývá cenný prvek v podobě dojezdového kola pod podlahou. Robustní dvojité dno dokáže po sklopení sedadel vykouzlit naprosto rovnou ložnou plochu o objemu 1458 litrů bez jakékoliv nakládací hrany, takže těžké předměty stačí do kufru jen ladně sunout.
Škoda jen chybějící dvanáctivoltové zásuvky v zadní části vozu. Naopak lahůdkou pro posádku jsou ale bleskurychlé stowattové USB-C porty vpředu. Ty disponují tak obrovským výkonem, že dokážou notebooky, telefony či vybité kamery nabít během několika málo minut.
Pod kapotou bez tříválců
Žádné dýchavičné tříválce, základem a jedinou čistě spalovací volbou pro Evropu je silný přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI o výkonu 132 kW a točivém momentu 265 Nm. Motor lze párovat s šestistupňovým manuálem nebo sedmistupňovým automatem DCT, se kterým zrychluje na stovku kolem devíti sekund.
Maximální výkon je v reálném provozu zcela dostatečný, ale motor se projevuje poněkud vztekleji. Při rozjezdu z křižovatky reaguje zprvu vlažně, aby záhy naopak vystřelil, když se ve středních otáčkách přidá turbo. Defenzivnějším řidičům toto vadit nebude, ale pokud rádi šlapete na plyn intenzivněji, budete si muset na tohle specifické, typicky přeplňované chování chvíli zvykat.
Při konfiguraci buďte obezřetní. Pokud totiž zvolíte standardní verzi s pohonem předních kol, dostanete zadní nápravu osazenou pouze jednoduchou torzní příčkou. Pokročilé víceprvkové zavěšení je nyní striktně vyhrazeno pouze pro verzi s pohonem všech kol. Tato čtyřkolka využívá klasický kardan a při ztrátě adheze dokáže k pohonu přední nápravy automaticky připojit zadní kola, na která pošle až 50 % hnacích sil.
Právě vrcholnou čtyřkolku jsem během nedávné prezentace v Česku vyzkoušel a mohu s radostí oznámit, že seltos je krásně komfortní. Po delší době auto, které se nesnaží hrát na všechny noty. V zatáčkách se měkce naklání a řízení je dálničně dlouhé, takže reakce na povely jsou pomalejší, celkově mě čistě klidný a plavný podvozek seltosu nadchl. A to se bavíme o největších 19" kolech, základem jsou 16" kola.
Na závěr roku 2026 modelovou řadu seltosu doplní sofistikovaný full-hybrid. Ten na evropský trh dorazí se dvěma úrovněmi výkonu. Základní verze s pohonem předních kol nabídne systémových 113 kW a technologicky vyspělejší čtyřkolka e-AWD bude mít kombinovaných 131 kW. U hybridní čtyřkolky bude zadní nápravu roztáčet zcela samostatný elektromotor. Esem hybridního seltosu bude také nasazení funkce V2L, což umožní z trakčního akumulátoru auta napájet a nabíjet běžné externí elektrospotřebiče.
Ideální trefa mezi karoq a kodiaq
Při pohledu na rozměry a do aktuálních ceníků je zřejmé, Kia Seltos vyplňuje prostor, který škodovka nechala prázdný. Kia momentálně na model Seltos nabízí plošné akční zvýhodnění 20.000 Kč kombinované s atraktivním letním bonusem dalších 30.000 Kč. Dospělé SUV se suverénním čtyřválcem 1.6 T-GDI o výkonu 132 kW tak startuje na částce 654.980 Kč.
Pro srovnání – menší Škoda Karoq v akční výbavě Classic s litrovým tříválcem o výkonu 85 kW startuje na 699.000 Kč. Pokud zatoužíte po automatické převodovce, Kia Seltos vám ji ve verzi Comfort nabídne za 699.980 Kč. U karoqu musíte za automat s motorem 1.5 TSI vytáhnout z kapsy minimálně 769.000 Kč. Mnohem větší Škoda Kodiaq hraje s cenou od 995.000 Kč vyšší finanční i velikostní ligu, ale seltos se jí vnitřním prostorem nebezpečně přibližuje, takže některé zájemce může od domácího zástupce odradit.
Nová Kia Seltos je chytře vymyšlené auto, které zaplňuje mezeru tam, kde zákazníkům rozměrově ani uživatelsky nevyhovuje nabídka nejen domácí konkurence. Je moderní, ale zároveň dává zapomenout na přemrštěné digitální experimenty. Vrací se k tomu, co řidiči u rodinných crossoverů oceňují nejvíce – k prvotřídní ergonomii, plavnému jízdnímu komfortu a maximální vnitřní prostornosti. S přihlédnutím ke štědrým akčním bonusům, které podstřelují konkurenci, se rovnou jedná o jedno z nejatraktivnějších středních SUV na našem trhu.
|Kia Seltos: Přehled výbav, motorizací a cen
|Výbava
|Pohon a převodovka
|Max. rychlost
|Zrychlení (0–100 km/h)
|Komb. spotřeba
|Akční cena
|Comfort
|4x2, 6MT (manuál), 132 kW
|200 km/h
|9,2 s
|6,6 – 6,9 l/100 km
|654 980 Kč
|4x2, 7DCT (automat), 132 kW
|208 km/h
|8,8 s
|6,6 – 7,0 l/100 km
|699 980 Kč
|Exclusive
|4x2, 6MT (manuál), 132 kW
|200 km/h
|9,2 s
|6,6 – 6,9 l/100 km
|714 980 Kč
|4x2, 7DCT (automat), 132 kW
|208 km/h
|8,8 s
|6,6 – 7,0 l/100 km
|759 980 Kč
|4x4, 7DCT (automat), 132 kW
|205 km/h
|9,0 s
|7,3 – 7,5 l/100 km
|814 980 Kč
|X-Line
|4x2, 7DCT (automat), 132 kW
|208 km/h
|8,8 s
|6,6 – 7,0 l/100 km
|834 980 Kč
|4x4, 7DCT (automat), 132 kW
|205 km/h
|9,0 s
|7,3 – 7,5 l/100 km
|889 980 Kč
Zdroje: autorský článek, Kia