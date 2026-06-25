Nová Kia Seltos přichází na český trh. Má 180 koní, tři výbavy i čtyřkolku
Druhá generace kompaktního SUV Kia Seltos se na českém trhu startuje na částce 654.980 korun. Za verzi s pohonem všech kol zaplatíte od 814.980 korun.
Model Seltos není v nabídce korejské značky tak tradiční jako například modely Sportage nebo Sorento. První generace se uvedla v roce 2019, druhé vydání, které právě dorazilo na český trh, se vyrábí od prosince 2025. Vůz vzniká v Jižní Koreji, Číně a Indii.
V modelové paletě spadá seltos mezi menší stonic a větší tradiční sportage. Korejská novinka na poli SUV je dlouhá 4430 mm při rozvoru náprav 2690 mm. Na šířku měří 1830 mm a vysoká je 1600 mm. Má propojovat praktické vlastnosti SUV se současným designem korejské značky.
Tvůrci se ale nezaměřili pouze na vzhled, ale snažili se také nabídnout dobrou aerodynamiku. Díky zadnímu spoileru, bočním lištám a aerodynamicky optimalizovaným kolům spolu se zakrytím podvozku se podařilo dosáhnout součinitele čelního odporu vzduchu 0,31, což je u takové karoserie velmi příznivá hodnota. Auto jezdí na 16, 18 nebo 19palcových kolech v závislosti na výbavě.
|Vybrané technické údaje Kia Seltos
|Pohon
|Řadový přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI
|Zdvihový objem [cm3]
|1598
|Výkon motoru [kW/min]
|132/5500
|Točivý moment [N.m/min]
|265/4500
|Převodovka
|M6/7DCT
|Max. rychlost (4x2/4x2 AT/4x4 AT) [km/h]
|200/208/205
|Zrychlení 0-100 km/h (4x2/4x2 AT/4x4 AT) [s]
|9,2/8,8/9,0
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP (4x2/4x2 AT/4x4 AT) [l/100km]
|6,6-6,9/6,6-7,0/7,3-7,5
|Vnější rozměry [mm]
|4430 x 1830 x 1605-1620 (dle velikosti kol)
|Rozvor [mm]
|2690
|Zavazadlový prostor [l]
|536-1511
Technika novinky je velmi moderní, když v útrobách ukrývá nejnovější platformu K3 s výrazně posílenou tuhostí nosného skeletu. Za tím stojí větší míra uplatnění ultra vysokopevnostních ocelí spolu s plechy tvářenými za tepla, jejichž podíl činí až 60 procent (u vozů dodávaných z Jižní Koreje).
Díky dlouhému rozvoru poskytuje kabina velký vnitřní prostor v podélném směru. Zároveň ale vůz nabízí zavazadelník o objemu až 536 litrů. Vzhledem ke krátkému zadnímu převisu 875 mm jde o pozoruhodnou hodnotu. Kur disponuje výškově stavitelnou podlahou ve dvou úrovních. Zajímavostí je koncept AddGear, který dovoluje přizpůsobit zavazadelník konkrétním potřebám.
Novinkou je ovládání samočinné převodovky, kterou je sedmistupňová dvouspojka z vlastního vývoje, které se coby elektronická páčka (Shift-by-Wire) přesunulo ze středového tunelu na sloupek volantu. Tím se uvolnil prostor na středovém panelu, což ovšem platí pouze pro vrcholnou výbavu X-Line. Zda má nižší verze Exclusive ovládání samočinné převodovky konvenční pákou s mechanickou vazbou, zpráva nespecifikuje. Je to ale dost pravděpodobné, vzhledem k tomu, že pouze s X-Line se pojí s možností manuálního řazení páčkami pod volantem.
Nová jsou také sedadla, to zadní je dělené v poměru 60:40. Zároveň ale mění sklon opěradla v rozsahu 12 stupňů dopředu a dozadu. K dispozici je také audio Harman Kardon, jehož ovládání je integrované do infotainmentu s obrazovkou 12,3 palce na platformě ccNC (connected car Navigation Cockpit) značky Kia. Stejně velká je také obrazovka přístrojového štítu. Aktualizace je možná dálkově přes OTA.
Novou Kiu Seltos pohání na českém trhu pouze jediná pohonná jednotka, a to přeplňovaný čtyřválec 1.6 T-GDI s výkonem 132 kW při 5500/min a maximem točivého momentu 265 N.m při 4500/min. Vybrat si můžete převodovku, která může být šestistupňová manuální nebo již zmíněná sedmistupňová samočinná skříň.
S manuální převodovkou se pojí výhradně poháněná přední náprava, což také znamená jednodušší verzi zavěšení zadních kol, které je polonezávislé s torzní příčkou. Se samočinnou převodovkou je k dispozici alternativně také pohon všech kol, což automaticky znamená čtyřprvkovou zadní nápravu. Systém pohonu všech kol využívá aktivní lamelovou spojku s připojováním pohonu zadní nápravy (zde se to nazývá ToD – Torque on Demand).
Seltos je na českém trhu k dispozici ve třech výbavách. Základní Comfort se pojí jak s manuální, tak také samočinnou převodovkou, přičemž příplatek za automat činí 45.000 korun.
|Kia Seltos: České ceny
|1.6 T-GDI GPF 4x2 6MT Comfort
|654.980 Kč
|1.6 T-GDI GPF 4x2 7DCT Comfort
|699.980 Kč
|1.6 T-GDI GPF 4x2 6MT Exclusive
|714.980 Kč
|1.6 T-GDI GPF 4x2 7DCT Exclusive
|759.980 Kč
|1.6 T-GDI GPF 4x4 7DCT Exclusive
|814.980 Kč
|1.6 T-GDI GPF 4x2 7DCT X-Line
|834.980 Kč
|1.6 T-GDI GPF 4x4 7DCT X-Line
|889.980 Kč
Vyšší (prostřední) Exclusive je dostupný rovněž s manuální převodovkou, a sice za 714.980 korun. K dispozici je rovněž samočinná s pohonem přední nápravy, respektive s pohonem všech kol. Posledně jmenovaná verze stojí 814.980 korun.
Vrcholná výbava X-Line je k dispozici pouze se samočinnou převodovkou, s pohonem předních kol stojí 934.980 korun, ve čtyřkolce 889.980 korun. Jde zároveň o nejdražší Seltos na českém trhu.
Konkurence na českém trhu
Třída kompaktních SUV, kam nová Kia Seltos míří, je velmi nabitá. Konkurentů je tudíž celá řada. Výhodou korejské novinky je nabídka klasického pohonu všech kol, tedy s kloubovým hřídelem, což už dnes moc automobilek minimálně v Evropě nenabízí.
Omoda 7: Větší auto za podobnou cenu
Nové čínské SUV Omoda 7 si také nedávno odbylo českou premiéru. V porovnání se Seltosem je o něco větší. Zároveň je ale tady hned několik podobných znaků. Verzi se spalovacím motorem pohání také přeplňovaná 1.6 z řady motorů ACTECO s výkonem 108 kW. Zároveň bez elektrifikace. Sice se nabízí pouze se samočinnou převodovkou, kterou je také sedmistupňová dvouspojka, ovšem standardně s pohonem všech kol řešeným podobně jako u Seltosu. Tedy s kardanem a lamelovou spojkou.
K dispozici jsou dvě výbavy. Základní Luxury, která stojí 799.000 korun, a vyšší Premium, jejíž pořízení znamená zaplatit 839.000 korun. Stejně jako Kia Seltos nabízí i Omoda 7 sedmiletou záruku na vozidlo.
Mazda CX-30: Japonská exotika
Jestliže Omoda 7 je v porovnání se seltosem větším vozem, je Mazda CX-30 naopak o něco menší. Na českém trhu je k dispozici dokonce v sedmi výbavách. Pokud využijete prodejní akce, můžete si novou CX-30 odvézt už za 721.090 korun. Bude to ovšem pouze vozidlo v základní výbavě Prime-Line poháněné zážehovým elektrifikovaným dvoulitrem e-Skyactiv-G 140 v kombinaci s manuální převodovkou a pohonem přední nápravy.
Pohon všech kol se u CX-30 pojí pouze s druhým poněkud neobvyklým motorem e-Skyactiv X s výkonem 137 kW. Jedná se o benzinový motor, který v některých provozních režimech pracuje podobně jako vznětové agregáty. S šestistupňovou manuální převodovkou ceny verzí s pohonem všech kol AWD začínají na 894.980 korunách, se samočinnou skříní a s AWD pak na 957.890 Kč.
Suzuki S-Cross: Evropská stálice
Pokud jde o pohon všech kol, je značka Suzuki jedním z nejvýznamnějších výrobců na světových trzích. Model S-Cross se stejně jako Kia Seltos v Česku nabízí s jedinou pohonnou jednotkou, kterou je přeplňovaný čtyřválec 1.4 BoosterJet s výkonem 81 kW. Nabízí se jak s manuální šestistupňovou převodovkou, tak také šestistupňovou samočinnou s měničem momentu.
Obě skříně se mohou pojit jak s pohonem přední nápravy, tak také s pohonem všech kol 4x4 AllGrip. Základní výbava Comfort, která má ale pouze poháněná přední kola, startuje na částce 531.900 korun. Už vyšší úroveň Premium se ale s pohonem 4x4 pojit může, a to s oběma převodovkami. S manuální skříní vůz vyjde na 638.900 korun, s automatem na 693.900 korun.
Zdroj: tisková zpráva Kia Motors, ceník Kia Seltos, Wikipedie, ceníky Omoda 7, Mazda CX-30 a Suzuki S-Cross.