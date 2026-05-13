Nová levná dacia bez maskování! V produkční podobě přijde ještě letos
Dacia chystá sourozence pro model Spring – malý elektromobil, založený na Renaultu Twingo. Má stát méně než 438 tisíc korun a náš grafik ho pro vás svlékl z maskovací fólie.
Automobilka Dacia už levný elektromobil ve své nabídce má – model Spring. Ten se navzdory kompromisům, které musí člověk za jeho volantem udělat, prodává napříč Evropou docela dobře. Ještě letos dostane sourozence – zatím bezejmenný model založený na Renaultu Twingo.
Maskované prototypy ukazují, že si dacia z twinga zachová čelní sklo, střechu a boční okna, ale dekorativní rám kolem zadního okna twinga zmizí a lampy nebudou tak nízko, nýbrž se přemístí hned pod zadní sklo. I zbytek karoserie bude s největší pravděpodobností v duchu současného designového jazyka Dacie hranatější.
Jak by novinka mohla vypadat, se zamyslel grafik Honza Lušovský. Přídi vozu propůjčil masku s černým panelem a logem v podobě stylizovaných písmen DC. Samozřejmostí jsou lampy s LEDkovým denním svícením, které je v tomto případě protažené až dolů do nárazníku po vzoru nedávno představeného modelu Striker.
Vzadu vidíme na grafice místo loga celý nápis Dacia a hranaté lampy těsně pod zadním oknem, jak ostatně ukazují i maskované prototypy. Samozřejmě, nakolik se budou tyto ilustrace shodovat s realitou, zatím není jasné, měli bychom se to však dozvědět už letos, a to nejpozději na podzimním pařížském autosalonu.
Automobilka zatím uvedla, že nový model nenahradí spring. „Jsou pořád dost rozdílné,“ cituje web Autocar produktového ředitele Dacie Patrice Lévyho-Benchetona. Novinka bude o něco větší a širší. Dacia také potvrdila, že základní cena bude pod 18 tisíci eury, tj. 438 tisíci korunami.
