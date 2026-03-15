Nová Mazda CX-5 příjemně překvapila ovladatelností. Čím ji ovlivnila slavná MX-5?
Mazda se zaměřila na další zlepšení jízdních vlastností u svého SUV CX-5. Její ladiči se údajně nechali inspirovat naladěním současné Mazdy MX-5. Co všechno se na podvozku změnilo?
Mazda CX-5 byla prvním modelem své značky postaveným na modulární technice Skyactiv. V rámci svého segmentu model vynikal pečlivým naladěním podvozku a skvělými jízdními vlastnostmi, které ani nepřipomínaly SUV. Po druhé generaci z roku 2016 dorazila v loňském roce třetí série. Už tak skvělý jízdní projev se podařilo ještě zlepšit, přičemž ladiči a technici se údajně inspirovali v MX-5. Ta je přitom už trochu letitá, když její čtvrtá generace se vyrábí od roku 2014.
Teď se možná trochu zarazíte. Co má MX-5 společného s CX-5? Vždyť jsou to koncepčně zcela odlišná auta. MX-5 má klasickou koncepci, tedy s motorem uloženým vpředu podélně a pohonem zadní nápravy. Navíc s originálním rámem poháněcí soustavy PPF (Power Plant Frame), kde je skříň diferenciálu a zadní příruba převodovky (tedy hnací jednotka) spojena pevným nosníkem tvaru otočeného písmene U.
CX-5 si i nadále zachovává koncepci běžnou u hromadně vyráběných automobilů, tedy motor s převodovkou napříč a pohon předních nebo všech kol AWD. Jiné je také zavěšení kol. Při ladění nové CX-5 tak šlo zejména o nastavení odpružení. Mazda investovala do vyspělejšího designu tlumičů v kombinaci se změnou tuhosti pružin.
„Nešlo jen o změnu charakteristiky podvozku. Smyslem změn bylo, aby byl prostě lepší,“ řekl americkým novinářům Ruben Archilla, jeden z manažerů pro výzkum a vývoj u společnosti Mazda.
Nové tlumiče se vyznačují větším průměrem pístu a modifikovanými škrticími ventily, které kladou průtoku kapaliny v tlumiči menší odpor, a tedy mají snížené tření. Díky tomu auto lépe péruje v nízkých rychlostech při stejné tuhosti tlumičů. A je tudíž komfortnější bez negativního dopadu na ovladatelnost. Jinak řečeno, tlumiče jsou stále dost tuhé, aby se o ně mohla karoserie v rychle projížděných zatáčkách pořádně opřít. V porovnání s předchozí generací CX-5 se tak snížila tuhost pružin.
Výsledkem je lineárnější průběh tlumicí síly. Na začátku zdvihu pístu, tedy při malých vertikálních pohybech kol, tlumiče lépe tlumí, což přispívá k jízdnímu komfortu, naopak při větším zdvihu jsou tlumiče tužší. Celé to připomíná dvoustupňové tlumiče s tuhostí závislou na zdvihu pístu, řešení, jehož autorem byla v 90. letech firma Monroe a nabízela je pod obchodním označením Sensa-Trac.
Změna pružin přinesla jejich nižší tuhost, a tedy měkčí charakteristiku. Právě v tomhle je inspirace odpružením MX-5 asi nejvýraznější. Ta má totiž také k překvapení mnohých velmi měkká péra zejména v úvodech. Dle slov Rubena Archilly mají pružiny v MX-5 nejnižší vlastní frekvenci ze všech nabízených vozů značky Mazda.
Součástí změn byla také snaha zlepšit zpětnou vazbu v řízení. Ve snaze dále podpořit agilitu prošel změnami také známý systém G-Vectoring Control. Ten snižuje točivý moment motoru při nájezdu do zatáčky, čímž vzniká brzdný moment, jehož výsledkem je mírné odlehčení zadní části vozidla a zároveň zvýšení přilnavosti kol přední nápravy.
Naopak zlepšit stabilitu v přímém směru má nově naladěný pohon všech kol, který se snaží častěji připojovat pohon zadní nápravy. Prostě aby se auto chovalo více jako permanentní čtyřkolka, tedy vůz s mezinápravovým diferenciálem.
Zdroj: Motor1, Wikipedia, tisková zpráva Mazda CX-5