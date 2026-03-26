Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nová městská dodávka Fordu slibuje obratnost i nízké náklady

13 Fotogalerie
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Čerstvě představený Ford Transit City chce zaujmout hlavně praktičností a provozní efektivitou. Jezdí sice na elektřinu, ale na 80 % se dobije během pauzy na oběd.

Ford rozšiřuje portfolio užitkových elektromobilů o novou dodávku Transit City. Ten byl, jak název napovídá, stvořen pro ryze městský život, který je v mnoha evropských metropolích plný bezemisních zón a úzkých uliček. Určený je pro rozvozy, servisní služby i komunální zásahy.

Proto Ford nabízí tři odlišná provedení. Začíná „kompaktní“ verzí L1H1, do níž se vejdou tři europalety s nákladem o hmotnosti až 1085 kg. Větší verze, označená L2H2, má nákladový prostor o objemu 8,5 m3 a umožňuje zatížení až 1275 kg. Náklad může být dlouhý až 3 metry. Konečně, třetím do party je podvozek s maximálně třímístnou kabinou pro individuální nástavby.

Vozy pohání vpředu umístěný elektromotor o výkonu 110 kW, který čerpá energii z baterie LFP s kapacitou 56 kWh. Ta byla zvolena s ohledem na nižší cenu, delší životnost a lepší odolnost častému rychlonabíjení nad 80 %. To však není skutečně rychlé - nejvyšší výkon je 67 kW a z 10 na 80 % v ideálních podmínkách zabere 30 minut. Prakticky za obědovou pauzu.

Dojezd 254 km je údajně dvojnásobek toho, co je v běžném pracovním nasazení potřeba. Palubní nabíječka zvládá 11 kW a z 10 procent vůz plně nabije za 5,2 hodiny. 

Video placeholder
Ford Transit City • Ford

Ford nový Transit City do města náležitě připravil. Nabízí vyhřívané sedadlo řidiče, bezklíčkové startování i 12palcový infotainment podporující zrcadlení smartphonu. Řidiče na cestách podpoří přední a zadní senzory s couvací kamerou, adaptivní tempomat, protikolizní asistent a monitoring jízdy v pruhu.

Provozovatele firemních flotil a majitele menších společností bude zajímat, že ve srovnání s dieselovou alternativou vyšly Fordu nižší náklady na provoz o 40 procent. Servisní interval je nastavený na dva roky nebo ujetí 40.000 km. Záruka na vysokonapěťové prvky činí 8 let nebo 160.000 km. Testovací program simuloval desetileté použití v náročnějších podmínkách s nájezdem 240.000 km.

Video placeholder
Dále lze do vozu snadno integrovat systémy správy vozového parku pro sledování polohy, rychlosti a stavu nabití baterie. Novinku bude možné objednat ve druhé čtvrtině roku s dodáním do konce letošního roku. Zákazníci tak mají novou alternativu k současnému E-Transitu Custom.

Zdroj info, foto, videa: Ford 

Začít diskuzi

