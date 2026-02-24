Nová MX-5 se nevyhne elektrifikaci. Mazda se připravuje na různé scénáře
Královna lehkých roadsterů Mazda MX-5 se pomalu připravuje na svou další generaci. Šéf evropského designu a šéf vývoje prozradili plány pro její pohonné ústrojí.
Pokud se bavíme o lehkém a zábavném sportovním autě za rozumné peníze, nelze pominout Mazdu MX-5. Tento malý roadster vždy symbolizoval čistou radost z jízdy. Kombinace nízké hmotnosti, manuální převodovky a pohonu zadních kol je však zdánlivě v ohrožení.
Model MX-5 je pro společnost Mazda téměř posvátný a snaží se o něj bojovat. Koneckonců je posledním modelem značky s opravdu sportovním duchem, z nabídky se „Zoom-Zoom“ v posledních letech potichu vytratilo. „Generace ND je už dvanáct let stará a stále je to perfektní auto. Jak ho tedy vylepšit? To je těžké,“ nechal se v rozhovoru slyšet Jo Stenuit, evropský ředitel designu Mazdy.
V rozhovoru s nizozemskými novináři označil Christian Schultze, ředitel pro výzkum a provoz společnosti Mazda Motor Europe, za nejjednodušší způsob snížení emisí MX-5 použití syntetických paliv.
Nejraději by ponechal model čistě spalovací a využil právě bezemisních paliv, jako reálnější ovšem vidí elektrifikované řešení. Chtěl by však zatím zdržet přechod na plně elektrickou pohonnou jednotku.
„V poměru k celkové hmotnosti MX-5 může baterie snadno tvořit polovinu hmotnosti vozidla,“ upozorňuje na problém s plně elektrickou platformou. MX-5 staví na třech základních kamenech. Prvním je nízká hmotnost, druhým cenová dostupnost a třetím zábava.
Stenuit by si sice přes lásku k benzinovému motoru uměl představit tichou jízdu lesem s plně elektrickou MX-5, ale vzápětí dodává, že všechny tři klíčové aspekty Mazdy MX-5 silně závisí na jejím pohonném ústrojí. Nová generace je zatím stále na počátku vývoje a její pohonné ústrojí zatím nebylo pevně stanoveno. Označil však mild-hybrid za úplně poslední možnost.
Spekulace jsou různé
Pokud by muselo v budoucnu dojít k plně elektrické MX-5, muselo by podle Schultzeho dojít k velkým změnám koncepce a využití nových materiálů, odlišného uspořádání a vývoji chytrých designových řešení. Nám to zní jako problém pro cenovou dostupnost takového auta.
Vypadá to, že pokud to legislativa umožní, čistě elektrické MX-5 se zatím obávat nemusíme. Minulý rok dokonce Ryuichi Umeshita, hlavní technologický ředitel Mazdy, zmínil možnost využití nové architektury SkyActiv Z a instalace čtyřválcového motoru o objemu 2,5 litru .
Schultze prozradil, že už před 20 lety inženýři ve volném čase postavili prototyp MX-5 poháněný (tehdy šestiválcovým) motorem o objemu 2,5 litru. Nevešel se však tehdejší generaci NC pod kapotu a designově auto ztratilo na atraktivitě. Uznal však zajímavý požitek z jízdy.
Spekulaci o větším objemu motoru ale vzápětí vyvrátil s tím, že hmotnost takového motoru neodpovídá ethosu MX-5. Je zkrátka moc těžký na přední část vozidla, negativně by ovlivnil výjimečné vyvážení a odezvu řízení. Schultze považuje menší motor za lepší řešení.
Spolu s tím také odkázal na konstantní vylepšování toho, co je dobré (stávající motory 1.5 a 2.0). Právě větší objem motoru by usnadnil řešení přísnějších emisních norem, ovšem Mazda se snaží najít technicky spolehlivé řešení pro lehčí motory. Zajímavé je, že v ČR se dvoulitrové ND již nenabízí.
Schultze také poukázal na to, že MX-5 není auto, které se snaží o co nejvyšší výkon. Případnou hybridizaci další generace by tedy považoval za užitečnou pouze v případě, že by přispěla k účinnosti nebo splnění předpisů, aniž by omezila hmotnost a charakter další generace sportovního roadsteru. Pouze kvůli zvýšení výkonu by hybridní systém nepoužíval.
Co bude dál?
Mazda MX-5 stávající generace s označením ND je stále skvělým vozem. V prodeji by měla vydržet minimálně do roku 2030, má tedy ještě hezké čtyři roky před sebou, pokud to legislativa dovolí. Další generace by logicky měla nést označení NE.
Automobilka s další generací počítá, považuje model MX-5 za nezbytnou součást DNA značky. Dokud bude Mazda schopná zachovat základní hodnoty modelu, bude hledat řešení, jak model i v budoucnu stále nabízet. Co bude pod kapotou následující generace, ale zatím není definitivně rozhodnuto.
Nejpravděpodobnější je osazení spalovacím motorem o menším objemu s nějakou formou elektrifikace. Kombinace poznámek o mild-hybridním systému, jízdě v lese bez zvuku spalovacího motoru a vysoké hmotnosti baterií může naznačovat řešení pomocí systému R-EV, který spalovací motor používá pouze jako prodlužovač dojezdu.
Máme se tedy bát o ztrátu manuální převodovky z modelu MX-5? Technické detaily Stenuit vynechal, ale dodal: „Jak víte, v Hirošimě jsou trochu blázni, takže z toho určitě vzejde něco zajímavého. Ale to potrvá ještě pár let.“
Zdroje: AutoRai, Mazda