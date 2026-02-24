Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nová MX-5 se nevyhne elektrifikaci. Mazda se připravuje na různé scénáře

Mazda Iconic SP
Mazda Iconic SP
Mazda Iconic SP
Mazda Iconic SP
29 Fotogalerie
Jiří Landa
Diskuze (4)

Královna lehkých roadsterů Mazda MX-5 se pomalu připravuje na svou další generaci. Šéf evropského designu a šéf vývoje prozradili plány pro její pohonné ústrojí.

Pokud se bavíme o lehkém a zábavném sportovním autě za rozumné peníze, nelze pominout Mazdu MX-5. Tento malý roadster vždy symbolizoval čistou radost z jízdy. Kombinace nízké hmotnosti, manuální převodovky a pohonu zadních kol je však zdánlivě v ohrožení.

Model MX-5 je pro společnost Mazda téměř posvátný a snaží se o něj bojovat. Koneckonců je posledním modelem značky s opravdu sportovním duchem, z nabídky se „Zoom-Zoom“ v posledních letech potichu vytratilo. „Generace ND je už dvanáct let stará a stále je to perfektní auto. Jak ho tedy vylepšit? To je těžké,“ nechal se v rozhovoru slyšet Jo Stenuit, evropský ředitel designu Mazdy.

V rozhovoru s nizozemskými novináři označil Christian Schultze, ředitel pro výzkum a provoz společnosti Mazda Motor Europe, za nejjednodušší způsob snížení emisí MX-5 použití syntetických paliv.

Nejraději by ponechal model čistě spalovací a využil právě bezemisních paliv, jako reálnější ovšem vidí elektrifikované řešení. Chtěl by však zatím zdržet přechod na plně elektrickou pohonnou jednotku.

„V poměru k celkové hmotnosti MX-5 může baterie snadno tvořit polovinu hmotnosti vozidla,“ upozorňuje na problém s plně elektrickou platformou. MX-5 staví na třech základních kamenech. Prvním je nízká hmotnost, druhým cenová dostupnost a třetím zábava.

Stenuit by si sice přes lásku k benzinovému motoru uměl představit tichou jízdu lesem s plně elektrickou MX-5, ale vzápětí dodává, že všechny tři klíčové aspekty Mazdy MX-5 silně závisí na jejím pohonném ústrojí. Nová generace je zatím stále na počátku vývoje a její pohonné ústrojí zatím nebylo pevně stanoveno. Označil však mild-hybrid za úplně poslední možnost.

Spekulace jsou různé

Pokud by muselo v budoucnu dojít k plně elektrické MX-5, muselo by podle Schultzeho dojít k velkým změnám koncepce a využití nových materiálů, odlišného uspořádání a vývoji chytrých designových řešení. Nám to zní jako problém pro cenovou dostupnost takového auta.

Vypadá to, že pokud to legislativa umožní, čistě elektrické MX-5 se zatím obávat nemusíme. Minulý rok dokonce Ryuichi Umeshita, hlavní technologický ředitel Mazdy, zmínil možnost využití nové architektury SkyActiv Z a instalace čtyřválcového motoru o objemu 2,5 litru .

Schultze prozradil, že už před 20 lety inženýři ve volném čase postavili prototyp MX-5 poháněný (tehdy šestiválcovým) motorem o objemu 2,5 litru. Nevešel se však tehdejší generaci NC pod kapotu a designově auto ztratilo na atraktivitě. Uznal však zajímavý požitek z jízdy.

Spekulaci o větším objemu motoru ale vzápětí vyvrátil s tím, že hmotnost takového motoru neodpovídá ethosu MX-5. Je zkrátka moc těžký na přední část vozidla, negativně by ovlivnil výjimečné vyvážení a odezvu řízení. Schultze považuje menší motor za lepší řešení.

Spolu s tím také odkázal na konstantní vylepšování toho, co je dobré (stávající motory 1.5 a 2.0). Právě větší objem motoru by usnadnil řešení přísnějších emisních norem, ovšem Mazda se snaží najít technicky spolehlivé řešení pro lehčí motory. Zajímavé je, že v ČR se dvoulitrové ND již nenabízí.

Schultze také poukázal na to, že MX-5 není auto, které se snaží o co nejvyšší výkon. Případnou hybridizaci další generace by tedy považoval za užitečnou pouze v případě, že by přispěla k účinnosti nebo splnění předpisů, aniž by omezila hmotnost a charakter další generace sportovního roadsteru. Pouze kvůli zvýšení výkonu by hybridní systém nepoužíval.

Co bude dál?

Mazda MX-5 stávající generace s označením ND je stále skvělým vozem. V prodeji by měla vydržet minimálně do roku 2030, má tedy ještě hezké čtyři roky před sebou, pokud to legislativa dovolí. Další generace by logicky měla nést označení NE.

Automobilka s další generací počítá, považuje model MX-5 za nezbytnou součást DNA značky. Dokud bude Mazda schopná zachovat základní hodnoty modelu, bude hledat řešení, jak model i v budoucnu stále nabízet. Co bude pod kapotou následující generace, ale zatím není definitivně rozhodnuto.

Nejpravděpodobnější je osazení spalovacím motorem o menším objemu s nějakou formou elektrifikace. Kombinace poznámek o mild-hybridním systému, jízdě v lese bez zvuku spalovacího motoru a vysoké hmotnosti baterií může naznačovat řešení pomocí systému R-EV, který spalovací motor používá pouze jako prodlužovač dojezdu.

Máme se tedy bát o ztrátu manuální převodovky z modelu MX-5? Technické detaily Stenuit vynechal, ale dodal: „Jak víte, v Hirošimě jsou trochu blázni, takže z toho určitě vzejde něco zajímavého. Ale to potrvá ještě pár let.“

Video placeholder
Mazda ukázala nový koncept sportovního vozu, může se jednat o první ukázku MX-5 • Mazda

Zdroje: AutoRai, Mazda

Vstoupit do diskuze (4)

Doporučeno

Články z jiných titulů