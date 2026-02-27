Nová nejsilnější spalovací Škoda: Superb iV dostává silný plug-in
Plug-in hybridní Superb má nově až 200 kilowatt výkonu a stává se tak vrcholem nabídky se spalovacím motorem. Kombinuje benzinovou patnáctistovku s elektromotorem a na stovce je za 7,1 sekundy. A utáhne dvoutunový přívěs.
Škoda rozšiřuje nabídku plug-in hybridů a do modelu Superb přidává silnější variantu systému iV s kombinovaným výkonem 200 kW. Papírově tak jde o nový nejsilnější vůz značky se spalovacím motorem. Konkrétně to je o 5 kilowatt víc proti dvoulitrovému TSI. Silnější jsou už jen elektromobily Enayq a Elroq (až 250 kW u RS).
Novinka je dostupná výhradně pro karoserii liftback a pouze ve vyšších výbavových stupních Sportline a Laurin & Klement. České zastoupení už přijímá objednávky, doporučená cena startuje na 1.295.000 Kč včetně DPH.
Nejvýkonnější Superb se spalovákem
Pod kapotou zůstává základ stejný: přeplňovaný čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 130 kW doplňuje elektromotor s výkonem 85 kW. Energii mu dodává trakční baterie s kapacitou 25,7 kWh (brutto). Nově ale systém nabízí kombinovaný výkon 200 kW, což je o 50 kW více než u dosavadní plug-in hybridní verze se 150 kW. Nárůst výkonu jde na vrub úprav spalovacího motoru a softwaru řídicí jednotky pohonu.
Točivý moment vzrostl na 400 Nm, tedy o 50 Nm více než u slabší varianty. V praxi to znamená svižnější reakce a lepší pružnost. Zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne Superb iV za 7,1 sekundy, maximální rychlost činí 225 km/h. Plug-in hybrid navíc utáhne přívěs o hmotnosti až 2000 kg. Pohon všech kol nenabídne.
Cena a kde stojí v ceníku
Silnější plug-in hybrid 1.5 TSI iV (200 kW) je k dispozici výhradně pro dvě nejvyšší výbavy – Sportline a Laurin & Klement. Ve Sportline vyjde na 1.295.000 Kč, v luxusněji pojatém Laurin & Klement na 1.360.000 Kč.
V rámci nabídky tak jde o jednu z nejdražších motorizací vůbec. Nejdražší spalovací variantou však zůstává benzinové 2.0 TSI (195 kW) 4×4 za 1.415.000 Kč, které je o 55.000 Kč dražší než plug-in hybrid.
|Ceník: Škoda Superb (liftback)
|Motor
|Pohon
|Převodovka
|Selection
|Laurin & Klement
|Sportline
|1.5 TSI 110 kW (mild-hybrid)
|přední
|7° DSG
|935 000 Kč
|1 135 000 Kč
|1 070 000 Kč
|2.0 TSI 150 kW
|přední
|7° DSG
|–
|1 275 000 Kč
|1 210 000 Kč
|1.5 TSI 150 kW iV (plug-in hybrid)
|přední
|6° DSG
|1 105 000 Kč
|–
|–
|1.5 TSI 200 kW iV (plug-in hybrid)
|přední
|6° DSG
|–
|1 360 000 Kč
|1 295 000 Kč
|2.0 TSI 195 kW
|4×4
|7° DSG
|–
|1 415 000 Kč
|1 350 000 Kč
|2.0 TDI 110 kW
|přední
|7° DSG
|995 000 Kč
|1 195 000 Kč
|1 130 000 Kč
|2.0 TDI 142 kW
|4×4
|7° DSG
|1 145 000 Kč
|1 345 000 Kč
|1 280 000 Kč
|* ceník platný od od 27. 2. 2026
Silnější brzdy i jiné chlazení
Vyšší výkon si vyžádal i úpravy podvozku, konkrétně brzd. Zadní náprava dostala větší ventilované kotouče o průměru 310 mm a tloušťce 22 mm, zatímco varianta se 150 kW používá kotouče o rozměrech 300 × 12 mm. Odlišné je také chlazení předních brzd: silnější verze využívá vzduchový kanál pod nárazníkem, který přivádí více vzduchu přímo k brzdám, zatímco slabší provedení spoléhá na aktivní chlazení z motorového prostoru přes mřížku v podběhu kola. Motorizace má tak mnoho společného s nejsilnějším TSI (195 kW).
Naopak kapacita baterie, nabíjecí výkony i časy zůstávají beze změny. Akumulátor má 25,7 kWh, nabíjení střídavým proudem probíhá výkonem až 11 kW, stejnosměrným až 50 kW. Dobití z 10 na 80 procent zabere přibližně 26 minut. Stejné zůstávají také hmotnosti a většina dalších technických parametrů.
Zatímco plug-in hybrid o výkonu 150 kW je v aktuální generaci dostupný napříč výbavami u kombi a u liftbacku ve verzi Selection, silnější dvousetkilowattová varianta nyní míří výhradně do liftbacku a jen do dvou nejvyšších specifikací – Sportline a Laurin & Klement. Škoda tak chce cílit na zákazníky, kteří chtějí kombinovat reprezentativní vzhled s maximem dostupného výkonu.
Každý čtvrtý Superb je plug-in hybrid
Automobilka připomíná, že s plug-in hybridní technikou má v modelu Superb zkušenosti už od roku 2019. Od té doby dodala zákazníkům více než 68 000 vozů Superb iV obou generací a karosářských variant. V současnosti připadá plug-in hybridní pohon na každý čtvrtý objednaný Superb, což potvrzuje stabilní zájem o tuto formu elektrifikace.
Pro část zákazníků zkrátka plug-in hybrid představuje způsob, jak jezdit většinu času na elektřinu a přitom si ponechat dlouhý dojezd i možnost tahat těžký přívěs. A teď i s výkonem, který z něj dělá nejsilnější spalovací škodovku současnosti.
Zdroj: Škoda Auto │ Foto: Archiv