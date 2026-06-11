Nová Omoda 7 dorazila do Česka. Má obrazovku, jakou jste ještě neviděli!
Nové SUV Omoda 7 je v Česku. Nabízí pohon všech kol ve spojení se spalovacím motorem, vyspělý plug-in hybrid a dvě úrovně výbavy. A také jednu zvláštnost v kabině.
Čínská značka Omoda má spolu s Jaecoo (oboje součást firmy Chery) v Česku postavení nejrychleji rostoucího čínského výrobce automobilů. Je to i zásluha agilního dovozce společnosti Grand Automotive East, která u nás zastupuje také zájmy japonské automobilky Nissan.
K již etablovaným modelům Omoda 5, kterou velmi dobře znáte z našeho dlouhodobého testu, a dále novějšího velkého luxusního SUV Omoda 9 se od včerejšího dne přidává také střední modelová řada Omoda 7. V plánech jsou rovněž menší modely Omoda 4 a snad i Omoda 2, jak jsme se neoficiální cestou dozvěděli na české prezentaci Omody 7.
Sedmička proti sedmičce
Z prostého označení Omoda 7 se hned nabízí první otázka. Jak si novinka stojí proti jinému modelu z vlastní stáje, obchodně velmi úspěšnému vozu Jaecoo 7? Ačkoliv na první pohled se může zdát, že obě auta jsou si velmi podobná, ve skutečnosti je odlišností celá řada.
Novinka je s délkou 4660 mm o 160 mm delší, rozvor náprav se prodloužil o 48 mm na 2720 mm. Přední převis je dlouhý 912 mm (+ 6 mm), zadní 1028 mm (+ 106 mm). Nový model je o 10 mm širší (1875 mm). Stejná je naproti tomu výška 1670 mm a také rozchod předních i zadních kol 1582, respektive 1604 mm. Jde o hodnoty, které diktuje sdílená podlahová plošina. Zcela jiný je přirozeně design, který je zdařilým mixem mezi první Omodou 5 a velkou Omodou 9.
Česká specialita
Omoda 7 se v Česku může pochlubit jednou zvláštností, kterou na jiném trhu nenajdete. Tím je dostupnost zážehového motoru 1.6 TGDI s pohonem všech kol AWD. Na druhou stranu, pokud chcete benzinový agregát pouze s poháněnou přední nápravou, máte u nás smůlu.
Motor 1.6 TGDI s výkonem 108 kW je jedním ze dvou pohonů Omody 7. Pod interním označením SQRF4J16F se ukrývá pátá generace přeplňovaného přímovstřikového čtyřválce. Ten je produktem vlastního vývoje společnosti ACTECO, která spadá do portfolia značek skupiny Chery.
Motor sice pochází zpoza Velké čínské zdi, zároveň ale využívá globální techniku v oblasti motorového příslušenství. Co konkrétně? Třeba vstřikování benzinu dodává firma Bosch, turbodmychadlo zase BorgWarner. Zajímavostí je elektricky poháněné vodní čerpadlo, čímž se trochu zjednodušil pohon příslušenství, který má pouze jeden řemen pro generátor elektrického proudu a kompresor klimatizace. Zajímavostí je dále olejové čerpadlo s proměnným výkonem nebo proměnné časování rozvodu na sání i výfuku. Pohon vačkových hřídelů je řešen řetězem.
Na motor navazuje výhradně samočinná sedmistupňová dvouspojková převodovka. Dodává ji evropská firma Magna Getrag. Z hlediska technické složitosti má výhodu řadicí robot využívající dva elektromotory. Nikoliv hydrauliku, která se zde používá pouze k ovládání spojek.
Podobně jako převodovka spoléhá se také pohon všech kol na zahraniční řešení. Řešen je klasickým kloubovým hřídelem od úhlového převodu. Samočinné připojování pohonu zadní nápravy využívá elektrohydraulicky ovládanou lamelovou spojku BorgWarner. Ano, to, čemu se stále říká haldex.
Podvozek kopíruje řešení známé už z Omody 5. U přední nápravy pseudo McPherson zaujme zadní uložení spodního ramene pryžo-kapalinovým lůžkem, které dle výrobce snižuje hlučnost (faktor NVH) o 1,22 dB v porovnání s gumovým. Vzadu má Omoda 7 čtyřprvkovou nápravu, která na první pohled vypadá, jako byste ji vymontovali z focusu nebo golfu.
Na hydraulické silentbloky sází také uložení hnací jednotky. Smyslem je omezit přenos vibrací do kabiny. Tím se zlepšuje akustický komfort údajně až o 30 procent.
Elektřina a přední pohon
Alternativu k čistě spalovacímu motoru nabízeného u nás výhradně s pohonem všech kol představuje druhá motorizace 1.5 SHS FWD. Jedná se o vyspělý plug-in hybrid, který se pojí pouze s poháněnou přední nápravou.
Spalovacím agregátem je čtyřválec 1,5 litru s výkonem 105 kW. Motor označený SQRH4J15 je opět produktem ACTECO. Technicky vychází z větší jednotky, avšak ve spojení s hybridem prodělal některé úpravy. Pracuje v Millerově cyklu, turbodmychadlo pracuje s elektricky ovládaným obtokem a vodním chladičem stlačeného vzduchu. Čerpadlo chladicí kapaliny pohání samostatný elektromotor a termostat je elektronicky řízený. Měnitelné je také chlazení pístů ostřikem oleje. Přímé vstřikování s tlakem 350 barů využívá v režimu ohřívání motoru vícenásobný vstřik, který snižuje množství nespáleného benzinu pronikajícího do oleje, což má na životnost agregátů příznivý vliv. Motor se obejde bez pohonu příslušenství (kompresor klimatizace je také elektrický).
Jádrem hybridního pohonu SHS je jednostupňová samočinná převodovka 1DTH. Je to v podstatě ústrojí, v němž se stýká spalovací motor a dva elektrické točivé stroje. Generátor EM1 se točí stále a kromě dobíjení baterie přímo napájí trakční motor EM2. A také startuje spalovací motor (klasický startér chybí). Trakční motor EM2 roztáčí přední nápravu samostatně nebo v kombinaci se spalovacím čtyřválcem. A také rekuperuje brzdnou energii. Od zbytku pohonu je oddělitelný třecí spojkou. Hnací ústrojí může pracovat v celkem 8 režimech, přičemž vůz se vždy rozjíždí na elektřinu. Spalovací motor se přidává až od určité rychlosti (cca 50–60 km/h). Výkon elektromotorů činí 150 kW, systémový výkon dosahuje 205 kW.
Pod předními sedadly našla své místo baterie typu LFP s články integrovanými přímo do svého obalu (Cell-to-Pack) s kapacitou 18,4 kWh. Lze ji dobíjet pomalu (AC) výkonem 6,6 kW nebo rychle stejnosměrným proudem maximálním výkonem 40 kW. Dobíjení lze ovládat mimo jiné také přes mobilní aplikaci. Nechybí ani funkce V2L s maximálním příkonem spotřebiče 3,3 kW.
Specifikem pohonu SHS jsou brzdy IPB (Integrated Power Brake) bez mechanické vazby mezi pedálem a hlavním brzdovým válcem. Hydraulická jednotka ESP tak zároveň plní roli posilovače brzdného účinku. Čili se jedná o řešení „brzdění po drátě“.
Karoserie novinky plní nejpřísnější bezpečnostní požadavky, když na hmotnost skeletu připadá 72,1 procenta vysokopevnostní oceli, 29,8 procenta ultravysokopevnostní oceli a 10 procent plechů tvářených za tepla. Za zmínku stojí také spodní podélníky pod motorem, které se opírají o přední nápravnici a zvyšují tak účinnost přední deformační zóny. Vůz nabízí také kolenní airbag řidiče, respektive vak mezi předními sedadly.
Zajímavostí je automatické parkování, které lze ovládat i mimo vozidlo stejně jako soubor bezpečnostních a asistenčních prvků ADAS. Hlučnost pomáhá snižovat systém jejího aktivního potlačování ANC (Active Noise Canceling), kdy čtveřice mikrofonů snímá hluk v kabině a do reproduktorů posílá stejné frekvence, jen s obrácenou amplitudou. Ke snížení hluku přispívají také dvojitá akustická skla (čelní a boční).
Dva motory, stejná cena
Na českém trhu je novinka k dispozici ve dvou výbavách: základní Luxury a vyšší Premium. Obě jsou dostupné s oběma pohony. Výbava Luxury navíc vyjde s oběma nabízenými agregáty na stejnou základní cenu 799.000 korun. Vyšší výbava Premium stojí se spalovacím motorem, a tedy s pohonem všech kol, 839.000 korun. Bez tisíce korun rovný milion pak zaplatíte za Premium s pohonem PHEV.
Zájemce o Omodu 7 může vybírat z pěti barevných odstínů. Základní bílá Khaki White je bez příplatku, za zbylé metalické zaplatíte navíc 20.000 korun s výjimkou odstínu Matte Grey, který vyjde na 30.000 korun. Zvolit můžete černý interiér, který je sice na přání, ale bez příplatku. Výbava je velmi bohatá. Premium má oproti Luxury navíc systém automatického parkování (APA), dálkově ovládané parkování (RPA) a masážní přední sedadla.
Z výbavy zaslouží zmínku originální prvek, kterým je elektricky posuvná centrální dotyková obrazovka. Ta tak může být umístěna klasicky uprostřed palubní desky, nebo ji lze odsunout podél palubní desky před spolujezdce. Ovládat ji lze tak, že po ní přejedete čtyřmi prsty, nebo je to možné virtuálním tlačítkem „Posuňte obrazovku“ v jednom z podmenu.
V rámci statické prezentace jsme to vyzkoušeli a skutečně to fungovalo velmi dobře. I když jde na první pohled o vítaný prvek, celý originální koncept má jednu zásadní nevýhodu. Tou je chybějící uzavíratelná schránka pod palubní deskou před spolujezdcem. Pokud je totiž obrazovka z pohledu řidiče v pravé krajní poloze, byl by problém schránku otevřít (přišla by do kontaktu s obrazovkou).
|Technické údaje a ceny
|Omoda 7
|Omoda 7 SHS
|Motor
|1.6 TGDI
|1.5
|Zdvihový objem [cm3]
|1598
|1499
|Největší výkon [kW/min]
|108
|105
|Točivý moment [N.m/min]
|275
|215
|Válce/ventily
|4/4
|4/4
|Pohon
|AWD
|FWD
|Převodovka
|7DCT
|1DHT
|Výkon trakčního elektromotoru [kW]
|-
|150
|Maximální točivý moment trakčního elektromotoru [Nm]
|-
|310
|Celkový výkon [kW/k]
|-
|205
|Celkový točivý moment [Nm]
|-
|365
|Typ baterie
|-
|LFP
|Kapacita baterie [kWh]
|-
|18,4
|Maximální nabíjecí výkon AC [kW]
|-
|6,6
|Maximální nabíjecí výkon DC [kW]
|-
|40
|Max. rychlost [km/h]
|189
|180
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|11,4
|8,4
|Komb. spotřeba [l/100 km]
|8,0
|2,3
|Kombinovaná spotřeba energie dle WLTP [kWh/100 km]
|-
|21,5
|Emise CO2 [g/km]
|168
|53
|Čistý elektrický dojezd dle WLTP [km]
|-
|90
|Celkový dojezd WLTP [km]
|-
|1200
|Objem palivové nádrže [l]
|57
|60
|Celková hmotnost [kg]
|2182
|2392
|Objem zavazadlového prostoru [l]
|614/1371
|537/1294
|Rozměry d x š x v [mm]
|4660 x 1875 x 1670
|Rozvor [mm]
|2720
|Cena Luxury [Kč]
|799.000
|969.000
|Cena Premium [Kč]
|839.000
|999.000
Omoda 7 a konkurenti
Nová Omoda 7 nabízí za příznivou cenu bohatou výbavu i dva zajímavé pohony. Její kategorie je však dost nabitá, nemluvě o částečné konkurenci z vlastní stáje v podobě vozu Jaecoo 7.
Jedním z jejích konkurentů na trhu bude nová Mazda CX-5. Ta sice nenabízí plug-in hybrid, ale pouze zážehový mild-hybrid, na druhou stranu se vyrábí s pohonem všech kol. K dispozici jsou čtyři stupně výbavy, s pohonem všech kol ale pouze tři. Základní cena začíná na částce 824.900 korun, ale to se týká verze s pohonem přední nápravy. Varianta s AWD ve výbavě Centre-Line už stojí 970.900 korun.
Za přímého konkurenta můžeme považovat také Toyotu RAV4, která je k dispozici s hybridním pohonem. I ta se nabízí alternativně s pohonem všech kol, byť na rozdíl od Mazdy CX-5 a Omody 7 realizovaným samostatným zadním elektromotorem s redukčním převodem. V nabídce jsou čtyři úrovně výbavy, přičemž nejlevněji RAV4 pořídíte za 1.064.900 korun ve verzi s poháněnou přední nápravou. Čtyřkolka vyjde na 1.114.900 korun.
Zdroj: Prezentace vozu Omoda 7, Wikipedie, ceníky Omoda 7, Mazda CX-5 a Toyota RAV4