Nová Omoda X míří do terénu. Nabídne hybrid, plug-in, čistou elektřinu i čtyřkolku
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Čínská automobilka představila nový crossover, který ukazuje evoluci stylistického jazyka a nebojí se ani lehčího terénu.
V rámci mezinárodního setkání Omoda & Jaecoo International User Summit se veřejnosti ukázala nová Omoda X, jejíž design je odlišný od toho, co jsme od čínské značky v posledních letech viděli. Vůz je totiž nositelem stylistického směru zvaného Super Mecha, jenž rozvíjí dosavadní styl Mecha.
Podle automobilky kombinuje robustní proporce se sportovní siluetou a inspiraci hledá mimo jiné v designu futuristických letounů. Charakteristickými prvky jsou široký postoj vozu, výrazně tvarované blatníky, ostře řezané geometrické plochy a dynamicky vedená linie karoserie. Celek doplňují nově tvarované přední světlomety a zadní svítilny se světelným podpisem inspirovaným tvarem blesku.
Palubní deska využívá horizontální uspořádání inspirované dvojicí křídel, zatímco středový tunel má charakteristický tvar písmene X. Celkové pojetí kabiny čerpá inspiraci z kokpitů stíhacích letounů a vesmírných lodí, přičemž má kombinovat futuristický vzhled s důrazem na přehlednost a funkčnost.
Omodě X nemají dělat problémy jak městský provoz, tak i výlety mimo zpevněné povrchy. SUV má totiž světlost dosahující slušných 200 milimetrů, brodivost dosahuje až 700 mm. S tím úzce související pohon všech kol přitom chybět nemá.
Kombinován má být s dvěma ze tří plánovaných pohonů v podobě plug-in hybridu a čistě elektrické verze. Tradiční hybrid má být pouze předokolka, přičemž tahle koncepce bude k dispozici pro všechny pohonné systémy.
Z fotek to možná tolik nevypadá, ale Omoda X je docela velký kus auta. Do délky má 4954 milimetrů, je široká 1920 mm a na výšku měří 1702 milimetrů. S poměrně štědrými vnějšími rozměry trochu nekoresponduje rozvor „pouze“ 2700 mm, který odpovídá spíše o třídu menším vozům. Novinka má v sériové verzi utáhnout přívěs o hmotnosti až 1800 kg.
Moderní technologie i fyzická tlačítka
Čínská auta se mnohdy chlubí náloží hi-tech prvků, které v tomhle případě reprezentuje především systém infračerveného termovizního zobrazování neboli noční vidění. To má dosah až 90 metrů a v praxi má především pomoci odhalovat případné překážky či nebezpečí.
Ačkoliv na palubní desce najdeme dva displeje o úhlopříčkách 10,25 a 13,2 palce, na vůz čínské produkce je trochu neobvyklá přítomnost fyzických tlačítek a otočných ovladačů pro nejčastěji používané funkce. Pro fanoušky hudby si omoda připravila systém Open Mic, který díky čtyřem samostatným zónám snímání zvuku umožňuje karaoke přímo ve vozidle, a to bez použití ručních mikrofonů.
Zdroj: Omoda/Jaecoo, foto: Omoda/Jaecoo, video: Auto.cz