Nová pneumatika Continentalu je skoro z poloviny recyklovaná. Přesto má nejlepší valivý odpor
Recyklovaná ocel, staré pneumatiky i PET lahve mohou skončit v novém obutí. Continental ale tentokrát neřešil jen původ materiálů, nýbrž i to, aby výsledná pneumatika neztratila důležité vlastnosti
Continental vyvinul pro evropský projekt ZEvRA pneumatiku, jejíž materiálové složení tvoří z 43 % fyzicky recyklované suroviny. Samotné číslo by nebylo tak zajímavé, kdyby současně nezískala nejvyšší hodnocení A na evropském štítku za valivý odpor, který přímo ovlivňuje množství energie potřebné k jízdě. To je důležité zejména u elektromobilů, kde se každá ztráta promítá také do dojezdu, takže cílem nebylo pouze zvýšit podíl druhotných materiálů, ale současně udržet valivý odpor v nejlepší třídě.
Konstrukce pneumatiky kombinuje pryž, ocel, textilní výztuhy, saze, siliku a další složky, jejichž poměr ovlivňuje přilnavost, pevnost, životnost i deformaci při odvalování. Nahrazení jedné suroviny proto může změnit několik vlastností současně a právě vysoký podíl recyklovaných materiálů bez zhoršení funkčních parametrů patří podle Continentalu k hlavním technickým výzvám projektu.
Zmíněných 43 % netvoří jediný materiál. Continental používá recyklovanou ocel, pryž ze starých pneumatik, polyesterová vlákna z použitých PET lahví a recyklovaný tallový olej, tedy vedlejší produkt zpracování dřeva. Další suroviny lze získávat pyrolýzou vyřazených pneumatik, při níž vznikají například znovu použitelné technické saze, zatímco alternativu běžné siliky výrobce zkouší vyrábět i z odpadního písku.
Polyester z recyklovaných PET lahví používá Continental ve vybraných sériových pneumatikách od roku 2022 a technologie ContiRe.Tex jím dokáže běžný polyester v kostře pneumatiky zcela nahradit. Recyklované technické saze zase firma od roku 2023 využívá ve svém závodě v Korbachu při výrobě nových celopryžových pneumatik.
Dalších přibližně 13 % konceptu tvoří obnovitelné materiály a 25 % suroviny certifikované metodou hmotnostní bilance, takže přes 80 % celkového materiálového složení připadá na recyklované, obnovitelné nebo tímto způsobem započítané zdroje. Hmotnostní bilance přitom neznamená, že konkrétní surovina fyzicky skončila právě v této pneumatice, ale že odpovídající podíl udržitelných vstupů byl přidělen v rámci společného výrobního procesu.
Srovnání se sériovým UltraContact NXT ukazuje, proč je nutné jednotlivá procenta rozlišovat. U něj Continental uvádí až 65 % obnovitelných, recyklovaných a hmotnostně bilančně certifikovaných materiálů, samotné fyzicky recyklované suroviny ale tvoří maximálně 5 %, zatímco koncept ZEvRA se dostal na 43 %.
ZEvRA není nový model pneumatiky připravený do obchodů. Jde o dvouletý evropský projekt zaměřený na oběhové využívání materiálů v elektromobilech napříč celým životním cyklem, kterého se účastní 28 partnerů a Continental je mezi nimi jediným výrobcem pneumatik.
Získané poznatky chce firma využít při vývoji dalších generací, před sériovým nasazením ale musí zajistit dostatek kvalitních druhotných surovin a převést jednotlivé recyklační procesy do průmyslového měřítka. Continental zároveň upozorňuje, že širšímu nasazení zatím nepomáhají ani nejednotné evropské definice recyklovaného materiálu a způsob jeho vykazování.
Zdroj: Continental