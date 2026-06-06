Nová pravidla pro výměnu řidičáku: Všichni honem k doktorovi?
Od roku 2029 bude vydání nového řidičáku podmíněno ověřením zdravotního stavu řidiče, nehledě na věk. Nové evropské nařízení schválili v Bruselu vcelku v tichosti už loni na podzim.
Loni ministerstvo dopravy potěšilo každého, kdo nerad chodí k doktorovi, posunutím povinných lékařských prohlídek pro řidiče na 70 let. Zatímco do konce roku 2025 museli pro potvrzení běhat už pětašedesátníci, od letošního roku se bez doktora řidiči osobních aut a motorek obejdou až do sedmdesátých narozenin.
To se netýká profesionálních řidičů, tam jsou požadavky mnohem přísnější. Teď nám jde ale o „obyčejné“ řidiče skupin B, případně A. Evropská unie totiž loni v listopadu bez nějaké větší publicity schválila změny, které znamenají, že se zdravotní stav bude kontrolovat u všech, nehledě na věk.
Ačkoliv jde o zásadní změnu v dosavadní praxi, tak se jí zatím nevěnovalo moc pozornosti. Změny přitom začnou platit už za tři a půl roku, přesně 26. listopadu 2029. Do té doby se pojede postaru. Takže když vám skončí platnost řidičského průkazu do podzimu roku 2029, požádáte si o nový, vyzvednete si ho či si ho necháte zaslat, a nic se neděje. Po listopadu 2029 ale přijdou nová pravidla. Co budou znamenat? To je to, co ještě nikdo neví.
Platnost 15 let
Jedna novinka už je známá. Řidičský průkaz bude nově platit patnáct let. Tedy měl by, pokud neslouží zároveň jako občanka, což můžou některé země zavést. Tam, kde bude jeden doklad občankou i řidičákem, bude platnost deset let. Řidičský průkaz, který nepoužívá stát zároveň jako občanku, ale nově bude mít místo současných deseti let platnost o pět let delší. A právě při žádosti o vydání průkazu na dalších patnáct let se bude zkoumat tělesná a duševní zdatnost.
V jaké formě si státy EU přezkoumání zdravotní způsobilosti zařídí, je na nich. V úvahu tak připadá to, že budeme chodit už od mladých let při každém prodlužování řidičáku k doktorovi. Evropské nařízení 2025/2205 ale umožňuje nahradit návštěvu ordinace sebehodnoticím dotazníkem.