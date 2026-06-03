Nová rodina Fiat Grizzly má dvě tváře. Do Evropy zavítají v polovině roku
Dvě karoserie, jedna technika. Fiat chystá model Grizzly jako praktičtější SUV a Grizzly Fastback jako stylovější variantu, přičemž uvedení pro Evropu, Střední východ a Afriku míří na druhou polovinu roku 2026.
Fiat odhalil první oficiální snímek dvojice nových modelů Grizzly a Grizzly Fastback, které mají rozšířit globální nabídku značky v segmentu C. Bohužel jde zatím o jedinou fotografii, ale aspoň na ní vidíme obě auta a relativně z obou stran. Vozy stojí na společné globální platformě a mají globální zaměření, přičemž evropská premiéra je naplánovaná na druhou polovinu roku. Ve stejném čase proběhne také na Středním východě a v Africe. Fiat ve vysoce konkurenčním segmentu neponechává nic náhodě a stejným modelem ve dvou provedeních cílí na odlišné klienty.
Grizzly má být klasicky pojaté SUV zaměřené na praktické rodinné použití. Má vzpřímenější a kompaktnější proporce, díky nimž nabízí dostatek místa v kabině pro posádku i zavazadla. Grizzly Fastback naopak sází na dynamičtější siluetu a „lifestylovější“ pojetí. Elegantnější profil jde hlavně po designu a dynamice. Líbit se bude hlavně těm, kteří až tak neřeší vnitřní prostor, ale spíš líbivý vzhled.
Naopak vozy budou sdílet paletu pohonů, od benzinového až po elektrický. V obou případech se počítá s charakteristickým LED světelným podpisem a důrazem na techniku, která má zjednodušit každodenní používání.
Rozměrově se vozy drží délky cca 4,5 metru, v níž Fiat slibuje v segmentu nadprůměrný zavazadelník. Konkrétní litrové hodnoty ani technické parametry zatím nezveřejňuje.
Z pohledu výroby a dostupnosti značka mluví o globálním průmyslovém projektu s rozdělenou výrobou pro různé regiony, aby byla zajištěna flexibilita a blízkost klíčovým trhům v Evropě, na Středním východě a v Latinské Americe. Pro Evropu, Střední východ a Afriku je uvedení rodiny Grizzly potvrzené na druhou polovinu roku 2026.
Zdroj: Fiat I Video: Redakce