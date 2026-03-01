Nová RS5 je těžší než Ford F-150. Podle Audi to není poznat
Před dvěma lety se stala vysoká hmotnost plug-in hybridního BMW M5 Touring terčem posměchu. Stejný osud nyní potkal také Audi RS5 Avant. Jeho hmotnost totiž oproti minulé generaci narostla o více než půl tuny.
První model divize Audi Sport, který využívá plug-in hybridní pohon, se představil před několika dny v podobě modelu RS5. Elektřina tu dopomáhá známému šestiválci 2.9 TFSI biturbo ke kombinovanému výkonu 470 kW (639 koní), avšak poměr hmotnosti k výkonu zůstává od minulé generace, značené ještě RS4, prakticky totožný (0,267 k/kg u RS4 Avant vs. 0,269 k/kg u RS5 Avant).
Zástupci Audi se nyní na sociální síti LinkedIn, na které právě RS5 unikla pár dní před oficiálním představením, k hmotnosti modelu vyjádřili. Automobilka tvrdí, že nová RS5 díky pokročilým technologiím svou hmotnost umí plně vykompenzovat. Má tentokrát Audi opravdu náskok díky technice?
Generální ředitel Audi Sport Rolf Michl slibuje, že nový sportovní model RS5 je „stabilnější a přesnější, ale zároveň se chová agilně a lehce.“
Kromě dojezdu až 86 kilometrů čistě na elektřinu upozorňuje i na další výhody použití plug-in hybridního systému. Poukazuje na nové možnosti v oblasti jízdní dynamiky, které plug-in hybridní hardware umožňuje. Zejména vyzdvihuje elektromechanické rozdělení točivého momentu na zadní nápravě a sportovní podvozek RS. Nová technologická řešení podle něj plně kompenzují systémem přidanou hmotnost a komplexitu.
V souladu s trendy
Že jednotlivé modely v průběhu let rostou, je zřejmé. Ani nebudeme zmiňovat pradědečka řady RS4/RS5 a první model Audi RS vůbec – legendární RS2 Avant. Nová Audi RS5 je však s délkou přes 4,9 metru delší než první generace o třídu výš stojícího modelu RS6 (generace C5 měřila 4852 mm).
S hmotnostním rozdílem ani nemusíme zabíhat tolik do historie. Plug-in hybridní systém spolu s nárůstem rozměrů, výbavy a bezpečnostních prvků znamená o 625 kilogramů více než minulá generace. Nešťastně přejmenovaná RS5 Avant v nabídce nahrazuje model RS4 Avant generace B9.
Velká část přidané hmotnosti ale pochází od baterie uložené v zadní části vozu, takže by se mohlo rozložení hmotnosti přiblížit 50:50 mezi nápravami. Pořád ale je masa hmotnosti před přední nápravou v podobě spalovacího motoru a nad a za zadní nápravou v podobě baterie. To není ideální.
Pokud byste se s vysokou hmotností nechtěli smířit, můžete si připlatit za keramické brzdy. Ušetříte tím 30 kilogramů. Stále však vaše RS5 bude o půl tuny těžší než BMW M3 Touring, které má šestiválec bez silné elektrifikace. O necelých 200 kilo lehčí byl také Mercedes-Benz C63 AMG E-Performance se čtyřválcovým plug-in hybridním ústrojím, ten se však po fiasku s nezájmem zákazníků už nevyrábí.
Je možné, že se časem dočkáme také verze RS5 Avant Performance, které v Ingolstadtu naordinují další dietu a přidají nějaký ten kilowatt navíc. Než se tak ale stane, vybrali jsme 10 moderních aut, která jsou lehčí než nová RS5 Avant.
|Model
|Provozní hmotnost
|Rozdíl oproti Audi RS5 Avant
|Audi RS6 Avant
|2275 kg
|-95 kg
|Audi SQ7 (7 míst)
|2340 kg
|-65 kg
|Ford F-150 5.0 V8 Lariat
|2312 kg
|-58 kg
|Mercedes-Benz S680 4MATIC Maybach
|2324 kg
|-46 kg
|Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo
|2320 kg
|-50 kg
|Porsche Cayenne Turbo GT
|2220 kg
|-150 kg
|Ioniq 5N
|2200 kg
|-170 kg
|Tesla Model S Plaid
|2192 kg
|-178 kg
|Range Rover Sport D300
|2315 kg
|-55 kg
|Volkswagen Crafter L4H3 2.0 TDI
|2302 kg
|-68 kg
Na zjištění, jak nová RS5 jezdí, si ještě budeme muset chvíli počkat. Zatím můžeme doufat, že má generální ředitel Audi Sport Rolf Michl pravdu a že v Ingolstadtu dokázali obelstít fyziku. Ostatně, s novou Audi S5 se nám jezdilo skvěle.
Zdroje: Audi, LinkedIn, Drive