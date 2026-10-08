Nová Scania Touring má větší kufry a menší odpor vzduchu. Motor prý vydrží dva miliony kilometrů
Švédský výrobce představil novou generaci dálkového autobusu touring. Přepracovaná karoserie má snížit odpor vzduchu, zavazadlové prostory narostly téměř o šestinu a nový pohon Super má vydržet o čtvrtinu déle než jeho předchůdce.
U dálkových autobusů rozhodují o úspěchu především tři věci: provozní náklady, spolehlivost a schopnost přepravit co nejvíc cestujících i jejich zavazadel. Právě na to se zaměřila Scania při vývoji včera uvedené nové generace modelu Touring. Oproti dosavadnímu provedení slibuje nižší spotřebu, víc místa pro zavazadla a delší životnost pohonného ústrojí.
Touring je součástí nabídky švédské automobilky od roku 2009. Nová generace přichází s kompletně přepracovanou karoserií, modernizovaným interiérem a novým pracovištěm řidiče. Technicky nejdůležitější změnou je přechod na pohonné ústrojí Scania Super, které výrobce už dříve uvedl pro náklaďáky.
Nová karoserie má snížit spotřebu
Na první pohled zaujme především přepracovaná příď s novými světlomety a výraznějším designem. Změny ale nejsou jen stylistické. Scania upravila tvar celé karoserie s cílem snížit aerodynamický odpor, který má u dálkových autobusů jedoucích vysokou rychlostí významný podíl na spotřebě paliva.
Nový Touring dostal zaoblenější hrany, plynulejší přechody jednotlivých částí karoserie nebo integrovaný střešní spoiler. Výrobce mluví o tvarech, které mají připomínat kapku vody. K nižšímu odporu vzduchu mohou přispívat i volitelná digitální (kamerová) zpětná zrcátka.
Scania uvádí, že nová generace je oproti předešlé také lehčí. Konkrétní snížení hmotnosti však nevyčíslila, stejně tak zatím neuvádí hodnotu součinitele aerodynamického odporu ani procentuální úsporu paliva, kterou přinášejí samotné karosářské úpravy.
Změny se dotkly i bezpečnosti. Sloupek B karoserie se posunul o devadesát milimetrů dozadu, přepracované jsou přední dveře a boční okno u řidiče. Výsledkem má být lepší výhled bezprostředně vedle autobusu, zejména na chodce a cyklisty. Přehled o okolí mohou vylepšit i zmíněná digitální zrcátka.
Víc místa pro kufry i příruční zavazadla
Pro provozovatele zájezdových autobusů může být zajímavější změna, která zvenčí není vidět. Objem zavazadlových prostorů narostl podle Scanie až o 14,5 procenta.
Konstruktéři toho dosáhli mimo jiné zvýšením podlahy a lepším využitím prostoru nad podběhy kol, kde své místo našly další úložné schránky. Jejich dostupnost závisí na konkrétní konfiguraci. Přepracované jsou rovněž kryty zavazadelníků, madla a osvětlení – to vše má usnadnit nakládání a vykládání.
Víc místa dostanou i cestující přímo v kabině. Nové police nad sedadly jsou hlubší a jejich využitelný prostor se podle výrobce zvětšil přibližně o čtyřicet procent. To bude praktické zejména na delších zájezdech, při nichž lidé cestují nejen s velkými kufry, ale také s objemnějšími příručními zavazadly.
Modernizací prošel i samotný interiér. Scania nabízí nová sedadla Kiel Avance X ve variantách Comfort a Luxury, standardem je jejich boční posuv. Přibyly možnosti čalounění a barevných kombinací, ambientní osvětlení i modernizované ovládací panely nad sedadly. U každého místa je USB konektor. Nastupování a vystupování mají usnadnit širší a hlubší schody s LED osvětlením.
Změny zasáhly také pracoviště řidiče. Součástí digitálního rozhraní Scania Smart Dash je nový centrální displej, který sdružuje navigaci, multimédia, telefonní funkce i obraz ze zadní parkovací kamery. Nechybí podpora Apple CarPlay a Android Auto.
Motor má vydržet dva miliony kilometrů
Asi nejdůležitější technickou novinkou je pohonné ústrojí Scania Super, které zahrnuje nejen samotný motor, ale také převodovku, zadní nápravu a jejich elektronické řízení.
Podle výrobce dokáže tato platforma oproti předchozím pohonným systémům snížit spotřebu paliva: u třináctilitrového provedení Scania konkrétně uvádí úsporu až osm procent. Podílí se na ní například účinnější převodovka, optimalizované převody nebo možnost udržovat motor častěji v nejvýhodnějším pracovním režimu.
Vedle spotřeby Scania zdůrazňuje především životnost. U platformy Super deklaruje její prodloužení o 25 procent, což v případě motoru znamená zvýšení projektované životnosti z dosavadních 1,6 milionu na dva miliony kilometrů.
Nejde pochopitelně o záruku, že každý motor bez větších oprav skutečně absolvuje dva miliony kilometrů. Je to konstrukční cíl, který má dopravcům umožnit delší využívání autobusu. Scania zároveň vyzdvihuje jednodušší údržbu a lepší dostupnost náhradních dílů. Pohonné ústrojí totiž sdílí řadu komponentů s technikou používanou v nákladních automobilech značky. Systém Super je navíc připraven na emisní normu Euro 7.
Jedenáct až patnáct metrů
Scania představila také dvě ukázkové konfigurace, které naznačují možnosti přizpůsobení touringu různým typům provozu.
Kompaktnější dvounápravové provedení Essential měří 10,99 metru a používá jedenáctilitrový motor Super 11 s výkonem 257 kW (350 koní), spojený s převodovkou ZF. Nabízí sedadla Kiel Avance X Comfort a klasická vnější zpětná zrcátka.
Na opačné straně nabídky stojí třínápravová varianta Sophisticated dlouhá 14,7 metru. Je vybavena třináctilitrovým motorem Super 13 o výkonu 368 kW (500 koní) a převodovkou Scania Opticruise. K její výbavě patří digitální zpětná zrcátka, sedadla Kiel Avance X Luxury, toaleta, palubní kuchyňka a zmiňované zavazadlové prostory nad podběhy kol.
Nejde ovšem o dvě pevně stanovené výbavové verze, nýbrž o doporučené příklady konfigurací. Konkrétní specifikaci lze přizpůsobit požadavkům dopravce.
Přestože nová Scania Touring zatím sází především na spalovací motory, výrobce počítá také s dalšími variantami pohonu. Jako první má nabídku rozšířit čistě elektrické provedení. Termín jeho uvedení ani technické parametry zatím Scania neoznámila.
Zdroj: Scania