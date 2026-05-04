Nová Škoda Epiq konečně ukazuje interiér! Čekali jste tohle? Známe i datum premiéry
Mladoboleslavská automobilka dnes zveřejnila první skici interiéru nového modelu Epiq. A konečně známe také datum kompletní oficiální premiéry.
Škodovka dnes oficiálně zveřejnila první designové skici interiéru svého nejmenšího elektrického modelu. Epiq se stane prvním sériově vyráběným vozem značky, jehož kabina je od základu navržena v duchu filozofie Modern Solid. Sází na minimalismus a intuitivní ovládání.
Uspořádání interiéru je do značené míry horizontální, což opticky rozšiřuje prostor a dodává kabině na vzdušnosti. Tradiční pojetí oblé přístrojové desky ustoupilo rovnějším, hranatějším plochám. Podle oficiálních informací nebude v interiéru chybět ani ambientní osvětlení, byť na skicách zatím zřetelné není.
Rozměrná středová konzole ukrývá prostor pro bezdrátové nabíjení mobilu. V souladu s moderními trendy budou nejen uvnitř vozu široce zastoupeny udržitelné materiály.
Epiq má jakožto nejdostupnější plně elektrické kompaktní SUV sehrát zásadní roli při zdvojnásobení portfolia elektrických modelů značky. A v rámci koncernové spolupráce se Epiq stane důležitým pilířem evropské rodiny městských vozů, jeho hlavním úkolem je zpřístupnit bezemisní dopravu mnohem širšímu spektru zákazníků než doposud.
Na kompletní odhalení vozu už nebudeme čekat dlouho. Světová premiéra modelu Epiq se uskuteční ve švýcarském Curychu, a to v úterý 19. května 2026 přesně ve 14:00.
Zdroje: Škoda Auto