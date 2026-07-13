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Nová škodovka oslaví 100 let vzdělávání. Dorazí ale později, než bývalo zvykem

Žákovský projekt Škoda

Žákovský projekt Škoda Zdroj: Škoda

Žákovský projekt Škoda
Škoda LaK 130
Škoda LaK 130
Škoda LaK 130
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Marek Bednář
Marek Bednář
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Příští vůz projektu Azubi bude připomínat výročí závodního vzdělávání. Dost možná to bude pick-up. Odhalí se za rok.

Automobilka Škoda má v Mladé Boleslavi kromě výrobních závodů také střední školu, jejíž studenti staví vlastní prototypy. Ten desátý se představil lnoi u příležitosti 130. výročí značky a byl to upravený model Superb Combi coby doprovodné vozidlo pro cyklistické závody.

Jedenáctý vůz je zatím v plenkách, automobilka však už pustila do světa nějaké informace a dvě fotky z výroby. Nový vůz bude „poctou 100 let odborného vzdělávání ve Škoda Auto“, stojí v tiskové zprávě.

Víc informací zatím není na světě, ale jsou-li fotografie skutečně z výroby nového vozu, dost možná se můžeme těšit na pick-up. Vypadá to totiž, jako by tři studenti-pracovníci stáli uříznutého sloupku C karoserie a zádě vozu, jíž se z pátých dveří stalo výklopné čelo. To už ale samozřejmě spekulujeme.

„Projekt žákovského vozu přivádí dohromady žáky z různých oborů a umožňuje jim uplatnit v praxi znalosti a dovednosti získané během studia,“ vysvětluje automobilka důvody, proč do tohoto podniku investuje. „Žáci se učí spolupracovat v týmu, hledat technická řešení a prezentovat své nápady podobně, jako by tomu bylo při práci na skutečném vývojovém projektu, přičemž získávají cenný vhled do fungování automobilky,“ dodává firma.

„Už dávno nejde jen o úpravu auta – žáci vytvářejí ucelený koncept nového vozu. Právě v tom má projekt obrovský přínos: pracují na něm společně s učiteli a mistry odborného výcviku i s kolegy ze Škoda Auto, kteří jim poskytují své rady, díly nebo vozy,“ říká Martin Slabihoudek, ředitel SOU strojírenského Škoda Auto.

První studentský vůz vznikal ve školním roce 2013/2014. Šlo o model Citijet, roadster postavený z tehdy prodávaného modelu Citigo. Svezli jsme se s ním a zábavy poskytoval tolik, že by se nám líbil i coby produkční vůz. Letos je projekt Azubi, jak se tvorba studentského vozu jmenuje, poprvé dvouletý, a tak ho studenti představí na konci školního roku 2026/2027 – tedy zhruba za rok.

Video placeholder
Škoda L&K 130 (koncept Škoda Academy) • Škoda Auto

Zdroj info, foto, videa: Škoda

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