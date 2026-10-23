Nová Tesla Roadster už se dá objednávat i v Česku. Není ale jisté, kdy a jestli vůbec dorazí
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Zatímco běžné automobilce své peníze nevnutíte do chvíle, kdy už jsou auta v sériové produkci, Tesla funguje jinak. Po vzoru jiných technologických firem má systém rezervací, který se spustí ihned po prvním představení vozu. Platí to i o novém létajícím roadsteru.
Tesla představila novou variantu svého modelu Roadster. Co vše na prezentaci dělala, nemá smysl psát, protože jste ta videa už všichni někde viděli. Ačkoliv se při prezentaci nezveřejnily konkrétní technické údaje ani nic dalšího, co by nesouviselo se skákáním, vůz už se dá na webu Tesly zarezervovat. A to ne zrovna levně.
Rezervační systém byl spuštěn i na českém webu Tesly. V nabídce je základem verze Performance, která je popsána slovy „Připraven na silnici s možností sezení pro dva. Zahrnuje aktivní aerodynamiku a vícerežimový sací systém.“ Při rezervaci ihned zaplatíte 120.000 Kč a do deseti dnů musíte Tesle poslat dalších 1.050.000 Kč.
Jaká přesně technika je ve voze využitá, jasné není, ale nějakou představu máme. Podle viceprezidenta vývoje vozidel společnosti Tesla Larse Moravyho má nový Roadster pohon zadních kol a vzadu umístěné dva elektromotory o kombinovaném výkonu kolem 1 MW a točivém momentu asi 1400 Nm. Díky 800voltové elektrické architektuře podle Moravyho Tesla cílí na nabití akumulátoru z 15 % na 80 % za 10 minut. Auto má vážit na elektromobil docela střídmých 1700 kg.
Druhou variantou je verze Thrust, která už má i trysky: „Připraven na závodění s možností sezení pro dva. Zahrnuje aktivní aerodynamiku Performance a vícerežimový sací systém, plus trysky pro zrychlení.“ Splatná ihned je stejná částka, ale do deseti dnů už musíte zaplatit 5.900.000 Kč.
Třetí variantou je specifikace Rocket, což je ta, které se věnovala celá prezentace. Podle popisku z webu je vůz „Připraven k letu s možností sezení pro jednoho. Využívá technologie Performance a Thrust doplněné o plnohodnotný letový systém.“ Na webu si jej ale rezervovat nemůžete, protože podle popisku je tato možnost pouze na pozvání. Pozvánku zatím nikdo nedostal, nebo to není veřejně známo, a cena za rezervaci verze Rocket tak není známa.
To ale platí i o finální ceně vozu samotného v jakékoliv verzi. Tesla zatím neví, na kolik auto vyjde, a ve smlouvě o rezervaci stojí: „Odhadovaná kupní cena vozidla, je-li uvedena, je pouze orientační. Volitelná výbava, funkce a technické vybavení vozidla jsou stále ve fázi vývoje, a proto zatím nemůžeme přesnou cenu potvrdit. Vaše kupní cena bude definitivně potvrzena, jakmile si vozidlo nakonfigurujete.“
Nezískáte tím ale ani jistotu, že nějaké auto vůbec někdy dostanete. Nadějněji to ale zní v Česku než v Americe. V české verzi smlouvy se totiž v bodu 4 píše: „Berete na vědomí, že vůz Roadster je v době uzavření této Smlouvy stále ve vývoji, a proto nemůžeme zaručit, kdy bude vaše vozidlo skutečně dodáno.“ V americké verzi je ale v překladu psáno: „Berete na vědomí, že v době uzavření této Smlouvy je vůz Roadster stále ve fázi vývoje, a proto nemůžeme zaručit, kdy vám bude vozidlo skutečně doručeno, ani zda vůbec doručeno bude.“
O tom vědí své ti, co si objednali Teslu Roadster představenou 16. listopadu 2017 na prezentaci Tesly. Auto s designem navazujícím na modely 3 a Y se podle Muska mělo začít vyrábět v roce 2020 a nabídnout extrémní zrychlení i systém trysek. Na autu už se tehdy vybíraly rezervace a spousta lidí se druhou generací roadsteru nechala zlákat.
Tato varianta měla v konfigurátoru jako základ verzi Performance. Rezervační poplatek činil 50.000 EUR (první částka 4.000 EUR platitelná ihned kartou, zbývajících 46.000 EUR bankovním převodem do 10 dnů). Za edici Founders poplatek činil rovnou 250.000 EUR. Peníze, které držitelé záloh Tesle poslali, zůstaly vedeny v systému a započítávají se v plné výši do nového programu.
Trochu paradoxní je, že devět let od představení původní verze by u jiné automobilky vznikla celá jedna generace modelu a touto dobou by už byla nahrazena následující. Pokud by se Roadster opravdu začal vyrábět v roce 2020, někdy příští rok by se už počítalo s uvedením další generace. Běžný životní cyklus aut je totiž 6–8 let. U Tesly však tyto běžné cykly neexistují, jak dokládá 14letá kariéra Modelu S nebo už devět let vyráběný Model 3.
Zdroj: Tesla, zdroj foto a video: Tesla