Nová Toyota bZ4X Touring má české ceny. Jen v kufru rozdíl není
Toyota začíná na českém trhu prodávat praktičtější karosářskou variantu Touring svého globálního elektromobilu bZ4X. V nabídce jsou dvě výbavy a stejný počet pohonů.
Model bZ4X je první elektrickou Toyotou nabízenou na globálních trzích. Debut si auto odbylo v roce 2022 pod interním označením EA10. Jedná se o dvojče Subaru Solterra, přičemž auto vzniklo plně v režii firmy Toyota. Původní hatchback prošel po třech letech, tedy v roce 2025, modernizací.
Spolu s ní se objevila nová karosářská verze Touring. Ve skutečnosti se však bZ4X Touring od výchozího hatchbacku bZ4X liší více, než bývá běžné. Touring je tak v porovnání s výchozím modelem delší o značných 140 mm, když narostl na celkových 4830 mm. Novinka je také o 20 mm vyšší (1670 mm).
Tím nejdůležitějším je zvětšený zavazadelník. Ve výchozí konfiguraci pojme 669 litrů, což je o značných 217 litrů více, než kolik naložíte do výchozího hatchbacku. Nechybí ani možnost zvětšit zavazadelník za pomoci sklopného opěradla zadní lavice děleného v poměru 40:60.
Na českém trhu se novinka nabízí ve dvou úrovních výbavy. Základem je verze Style, jejíž ceníková cena činí 1.329.000 korun. K dispozici je pouze s jedním elektromotorem o výkonu 165 kW. Trakční baterie typu lithium-ion je pouze jedna s kapacitou 74,7 kWh. Skládá se ze 104 článků a pracuje se jmenovitým napětím 391 voltů.
Píšeme to proto, protože právě ve zdroji napětí se ukrývá druhý zásadní rozdíl mezi hatchbackem a touringem, jakkoliv i tady je uplatněn lithium-iontový typ. Hatchback má k dispozici dvě různě velké baterie, kdy ta menší má kapacitu 57,7 kWh při jmenovitém napětí 288,6 V a skládá se ze 78 článků. Nejzajímavější na celé věci je větší baterie, protože dle očekávání by měla být stejná jako v touringu, leč není. Disponuje o špetku menší kapacitou (73,1 kWh) při stejném počtu článků (104). Důvodem je mírně snížené jmenovité napětí 384,8 voltů.
Vyšší výbava Executive stojí od 1.534.000 korun a nabízí se pouze ve verzi s pohonem všech kol AWD. S ním se pojí druhý trakční elektromotor pohánějící zadní kola. Nabízí stejný výkon jako ten přední, tedy 165 kW. Celkový výkon je 280 kW.
Uvedené ceny jsou bez cenového zvýhodnění, které může být až 121.850 korun. Skládá se ze zvýhodnění v hodnotě 50.000 korun, bonusu za výkup stávajícího vozu ve stejné výši a ještě vybraného příslušenství zdarma v hodnotě 21.580 korun.
Nové bZ4X Touring je na českém trhu k dispozici v šesti barevných odstínech karoserie. Příplatek za perleťový lak činí 25.000 korun, za metalický 19.000 korun. Výbava Style se vyznačuje černými látkovými sedadly s koženými detaily, Executive dostalo černou koženku, respektive černou v kombinaci s barvou khaki. Style jezdí na 18palcových lehkých kolech s pneumatikami 235/60, Executive má v podbězích dvacítky s pneumatikami 235/50.
VW ID.7 Tourer – větší a dražší
Elektromobilů s karoserií kombi na trhu mnoho není. Jedním z nich je Volkswagen ID.7 Tourer. V porovnání s Toyotou bZ4X Touring je o něco delší včetně rozvoru. Na českém trhu se nabízí ve čtyřech výbavách. Pro Limited, Pro People, Pro S People a GTX People. První tři jmenované výbavy se pojí s pohonem zadních kol, které pohání elektromotor o výkonu 210 kW. První dvě uvedené výbavy mají trakční baterii o kapacitě 77 kWh, Pro S People používá větší 86 kWh.
Nejvyšší výbava GTX People jako jediná disponuje pohonem všech kol, kdy přední nápravu pohání druhý elektromotor. Systémový výkon činí 250 kW, kapacita baterie je 86 kWh.
Ceny ID.7 Tourer začínají na částce 1.369.900 korun za Pro Limited a končí na 1.911.900 korunách za GTX People.
Foto Toyota