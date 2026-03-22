Nová Toyota C-HR+ v otázkách čtenářů (a odpovědích redakce)
Při mezinárodní jízdní prezentaci nové Toyoty C-HR+ jsme se snažili najít odpovědi na otázky, které jste nám položili v komentářích. Na některé jsme odpověděli už v textu o prvním svezení, tady jsou všechny přehledně včetně technických dat a českých cen.
Jak je vyřešena ochrana proti krádeži skrz bezklíčový přístup?
Stejně jako u řady konkurentů. Když se klíč pár desítek sekund nehýbe, přestává vysílat. Pokud tedy leží na poličce, není možné vytvořit „elektronický most“, aby si auto myslelo, že je klíč poblíž, a odemklo se, příp. nastartovalo.
Jak působí kabina vozu z hlediska celkové světelnosti, výhledu a pocitu prostoru?
Na svou třídu dostatečně. Výhled dokonce považuji za nadprůměrný, prostornost je slušná, ale dvě věci ji narušují. Jednak, centrální loketní opěrka je výš než ta na dveřích, takže mezi ni a volant hůř skládám předloktí. Musím si volant o kousek odsunout, a i tak středová loketní opěrka – není nastavitelná, ale aspoň v ní je slušně velká schránka – trochu překáží.
A jednak, v kusu s prosklenou střechou (není otvírací, ale má elektrickou roletu) je citelně méně místa nad hlavou, než v kusu s klasickou plechovou střechou. Rozdíl je v řádu několika centimetrů; já s výškou 184 cm mám s prosklenou střechou nad hlavou jen asi 4 cm místa, i když si dám sedačku úplně dolů.
To odpovídá i na otázku, zda se do vozu vejde člověk o 192 cm výšky – pokud nezvolí prosklenou střechu, pravděpodobnost, že ano, je větší. Vždy samozřejmě záleží na stavbě konkrétního těla, někdo má delší nohy, jiný delší trup a ruce, takže tady nelze doporučit nic než osobní testovací jízdu.
|Český ceník nové Toyoty C-HR+
|Provedení
|Style
|Executive
|FWD 57,7 kWh, 167 k
|999.000 Kč
|-
|FWD 77 kWh, 224 k
|1.099.000 Kč
|-
|AWD 77 kWh, 343 k
|-
|1.294.000 Kč
|Dostupné slevy: Akční sleva 50.000 Kč, Výkupní bonus 50.000 Kč, možno kombinovat
Jak se ovládá a jak se nastavují věci na palubní desce?
Ve zkratce, stejně jako ostatní toyoty. „Eurohlásítko“ rychlosti ISA se vypíná jedním kliknutím na zkratku vpravo nahoře na displeji. V jeho dolní části je přístup k ostatním jízdním asistentům, opět dostupná na jedno kliknutí. Většinu věcí v této sekci většinou člověk vypínat nepotřebuje, protože fungují bezproblémově. Bohužel tu chybí sledování řidiče, které je nastavené velmi citlivě.
Jaká je kvalita odpružení?
Prvotřídní. Vývojáři zde našli správnou kombinaci tuhosti, aby se vůz příliš nekymácel, a zároveň poddajnosti, aby nebyl nepohodlný. Auto mi nekomíhá hlavou jak hadrem na holi na větších terénních vlnách, zároveň ale podvozek reaguje rychle a dobře odolává jak nedotáčivosti, tak i protáčení kola s nižší trakcí při prudší akceleraci.
Jak se dá porovnat s C-HR PHEV?
V podstatě nedá – jsou to zcela jiná auta a používají jinou techniku. C-HR+ má kompletně jiný interiér s přístrojovým štítem nahoře pod čelním sklem, což nevyhovuje každému, a také má výrazně více prostoru na nohy na zadních místech i v kufru (o 94 l).
|Toyota C-HR+ - srovnání v rámci portfolia
|C-HR
|C-HR+
|bZ4X
|Délka
|4362 mm
|4530 mm
|4890 mm
|Šířka
|1832 mm
|1870 mm
|1860 mm
|Výška
|1564 mm
|1595 mm
|1650 mm
|Rozvor náprav
|2640 mm
|2750 mm
|2850 mm
|Objem zav. prostoru
|364 l (HEV)/310 l (PHEV)
|416 l
|452 l
|Délka zav. prostoru
|825 mm
|885 mm
|automobilka neuvádí
|Akční základní cena
|789.900 Kč (HEV)/829.900 Kč (PHEV)
|899.000 Kč
|999.000 Kč
Má C-HR+ funkci V2L?
Zatím ne, ale podle Toyoty Evropská unie plánuje povinnost aut umět V2L a V2G, aby se jejich baterie daly používat pro stabilizaci rozvodné sítě.
Jaká je skutečná spotřeba?
Velmi příjemná. Na displeji jsem viděl nejprve 17,3 kWh/100 km po ujetí 145 km u čtyřkolky, později 15,1 kWh/100 km po ujetí 109 km u předokolky. Klidnou jízdou tedy půjde se dostat na dostřel katalogovým hodnotám (v tabulce níže), aniž by byl člověk brzdou provozu, věřím.
Reálné dojezdy s mými spotřebami při zhruba 15 °C, které jsme v Portugalsku měli, jsou tedy pro 77kWh předokolku 392 km mezi 100 a 10 procenty, resp. 305 km mezi 80 a 10 %. Pro 77kWh čtyřkolku to je 362, resp. 282 km.
Jakou má trakční baterie chemii?
Obě verze baterie jsou nikl-mangan-kobaltové. Liší se počtem článků (78 vs. 104) a napětím. Menší baterie, která má 57,7 kWh celkové a 54 kWh využitelné kapacity, má 288,6 V, kdežto větší baterie o 77 kWh celkové a 72 kWh využitelné kapacity má 384,8 V.
Toyota slibuje pro obě stejný nejvyšší nabíjecí výkon (150 kW) a stejný čas dobití z 10 na 80 % (28 minut). Obě baterie se montují ve spolupráci s Panasonikem v Japonsku, stejně jako celé auto.
Jak uživatelsky přívětivý je software pro plánování tras?
Jde o známou navigaci Toyoty, která, upřímně řečeno, nepatří k nejlepším. Automobilka slibuje samočinné naplánování nabíjecích zastávek, ovšem jak to funguje v praxi, jak se to např. popere se situací, kdy je spotřeba vyšší než plánovaná, jsme neměli prostor vyzkoušet. Zaměříme se na to v týdenním testu.
|Toyota C-HR+ - Základní technická data
|Provedení
|FWD 57,7 kWh
|FWD 77 kWh
|AWD 77 kWh
|Nejvyšší komb. výkon a toč. moment
|123 kW (167 k)/268,6 Nm
|165 kW (224 k)/268,6 Nm
|252 kW (343 k)/268,6 Nm (vpředu) + 169,8 Nm (vzadu)
|Hnací náprava
|přední
|obě
|Trakční baterie
|NMC, 57,7/54 kWh, 288,6 V
|NMC, 77/72 kWh, 384,8 V
|Dojezd na nabití (WLTP)
|458 km
|548–607 km
|501–548 km
|Nabíjení AC
|11 kW
|22 kW
|Nabíjení DC
|150 kW, 28 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|8,4 s
|7,3 s
|5,2 s
|Nejvyšší rychlost
|140 km/h
|160 km/h
|180 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|13,4 kWh/100 km
|13,4-14,6 kWh/100 km
|14,4-15,5 kWh/100 km
|Délka × šířka × výška
|4530 × 1870 × 1595 mm
|Rozvor náprav
|2750 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|416 l
|Pohotovostní/nejvyšší hmotnost
|1810–1845/2465 kg
|1885–1985/2520 kg
|1990–2080/2560 kg
Zdroj: Autorský text | foto, video: Toyota