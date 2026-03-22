Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nová Toyota C-HR+ v otázkách čtenářů (a odpovědích redakce)

Marek Bednář
Diskuze (0)

Při mezinárodní jízdní prezentaci nové Toyoty C-HR+ jsme se snažili najít odpovědi na otázky, které jste nám položili v komentářích. Na některé jsme odpověděli už v textu o prvním svezení, tady jsou všechny přehledně včetně technických dat a českých cen.

Jak je vyřešena ochrana proti krádeži skrz bezklíčový přístup?

Stejně jako u řady konkurentů. Když se klíč pár desítek sekund nehýbe, přestává vysílat. Pokud tedy leží na poličce, není možné vytvořit „elektronický most“, aby si auto myslelo, že je klíč poblíž, a odemklo se, příp. nastartovalo.

Jak působí kabina vozu z hlediska celkové světelnosti, výhledu a pocitu prostoru?

Na svou třídu dostatečně. Výhled dokonce považuji za nadprůměrný, prostornost je slušná, ale dvě věci ji narušují. Jednak, centrální loketní opěrka je výš než ta na dveřích, takže mezi ni a volant hůř skládám předloktí. Musím si volant o kousek odsunout, a i tak středová loketní opěrka – není nastavitelná, ale aspoň v ní je slušně velká schránka – trochu překáží.

A jednak, v kusu s prosklenou střechou (není otvírací, ale má elektrickou roletu) je citelně méně místa nad hlavou, než v kusu s klasickou plechovou střechou. Rozdíl je v řádu několika centimetrů; já s výškou 184 cm mám s prosklenou střechou nad hlavou jen asi 4 cm místa, i když si dám sedačku úplně dolů.

To odpovídá i na otázku, zda se do vozu vejde člověk o 192 cm výšky – pokud nezvolí prosklenou střechu, pravděpodobnost, že ano, je větší. Vždy samozřejmě záleží na stavbě konkrétního těla, někdo má delší nohy, jiný delší trup a ruce, takže tady nelze doporučit nic než osobní testovací jízdu.

Český ceník nové Toyoty C-HR+
ProvedeníStyleExecutive
FWD 57,7 kWh, 167 k999.000 Kč-
FWD 77 kWh, 224 k1.099.000 Kč-
AWD 77 kWh, 343 k-1.294.000 Kč
Dostupné slevy: Akční sleva 50.000 Kč, Výkupní bonus 50.000 Kč, možno kombinovat

Jak se ovládá a jak se nastavují věci na palubní desce?

Ve zkratce, stejně jako ostatní toyoty. „Eurohlásítko“ rychlosti ISA se vypíná jedním kliknutím na zkratku vpravo nahoře na displeji. V jeho dolní části je přístup k ostatním jízdním asistentům, opět dostupná na jedno kliknutí. Většinu věcí v této sekci většinou člověk vypínat nepotřebuje, protože fungují bezproblémově. Bohužel tu chybí sledování řidiče, které je nastavené velmi citlivě.

Jaká je kvalita odpružení?

Prvotřídní. Vývojáři zde našli správnou kombinaci tuhosti, aby se vůz příliš nekymácel, a zároveň poddajnosti, aby nebyl nepohodlný. Auto mi nekomíhá hlavou jak hadrem na holi na větších terénních vlnách, zároveň ale podvozek reaguje rychle a dobře odolává jak nedotáčivosti, tak i protáčení kola s nižší trakcí při prudší akceleraci.

Jak se dá porovnat s C-HR PHEV?

V podstatě nedá – jsou to zcela jiná auta a používají jinou techniku. C-HR+ má kompletně jiný interiér s přístrojovým štítem nahoře pod čelním sklem, což nevyhovuje každému, a také má výrazně více prostoru na nohy na zadních místech i v kufru (o 94 l).

Toyota C-HR+ - srovnání v rámci portfolia
 C-HRC-HR+bZ4X
Délka4362 mm4530 mm4890 mm
Šířka1832 mm1870 mm1860 mm
Výška 1564 mm1595 mm1650 mm
Rozvor náprav2640 mm2750 mm2850 mm
Objem zav. prostoru364 l (HEV)/310 l (PHEV)416 l452 l
Délka zav. prostoru825 mm885 mmautomobilka neuvádí
Akční základní cena789.900 Kč (HEV)/829.900 Kč (PHEV)899.000 Kč999.000 Kč

Má C-HR+ funkci V2L?

Zatím ne, ale podle Toyoty Evropská unie plánuje povinnost aut umět V2L a V2G, aby se jejich baterie daly používat pro stabilizaci rozvodné sítě.

Jaká je skutečná spotřeba?

Velmi příjemná. Na displeji jsem viděl nejprve 17,3 kWh/100 km po ujetí 145 km u čtyřkolky, později 15,1 kWh/100 km po ujetí 109 km u předokolky. Klidnou jízdou tedy půjde se dostat na dostřel katalogovým hodnotám (v tabulce níže), aniž by byl člověk brzdou provozu, věřím.

Reálné dojezdy s mými spotřebami při zhruba 15 °C, které jsme v Portugalsku měli, jsou tedy pro 77kWh předokolku 392 km mezi 100 a 10 procenty, resp. 305 km mezi 80 a 10 %. Pro 77kWh čtyřkolku to je 362, resp. 282 km.

Video placeholder
Jakou má trakční baterie chemii?

Obě verze baterie jsou nikl-mangan-kobaltové. Liší se počtem článků (78 vs. 104) a napětím. Menší baterie, která má 57,7 kWh celkové a 54 kWh využitelné kapacity, má 288,6 V, kdežto větší baterie o 77 kWh celkové a 72 kWh využitelné kapacity má 384,8 V.

Toyota slibuje pro obě stejný nejvyšší nabíjecí výkon (150 kW) a stejný čas dobití z 10 na 80 % (28 minut). Obě baterie se montují ve spolupráci s Panasonikem v Japonsku, stejně jako celé auto.

Jak uživatelsky přívětivý je software pro plánování tras?

Jde o známou navigaci Toyoty, která, upřímně řečeno, nepatří k nejlepším. Automobilka slibuje samočinné naplánování nabíjecích zastávek, ovšem jak to funguje v praxi, jak se to např. popere se situací, kdy je spotřeba vyšší než plánovaná, jsme neměli prostor vyzkoušet. Zaměříme se na to v týdenním testu.

Toyota C-HR+ - Základní technická data
ProvedeníFWD 57,7 kWhFWD 77 kWhAWD 77 kWh
Nejvyšší komb. výkon a toč. moment123 kW (167 k)/268,6 Nm165 kW (224 k)/268,6 Nm252 kW (343 k)/268,6 Nm (vpředu) + 169,8 Nm (vzadu)
Hnací nápravapředníobě
Trakční baterieNMC, 57,7/54 kWh, 288,6 VNMC, 77/72 kWh, 384,8 V
Dojezd na nabití (WLTP)458 km548–607 km501–548 km
Nabíjení AC11 kW22 kW
Nabíjení DC150 kW, 28 min (10-80 %)
Zrychlení 0-100 km/h8,4 s7,3 s5,2 s
Nejvyšší rychlost140 km/h160 km/h180 km/h
Spotřeba (WLTP)13,4 kWh/100 km13,4-14,6 kWh/100 km14,4-15,5 kWh/100 km
Délka × šířka × výška4530 × 1870 × 1595 mm
Rozvor náprav2750 mm
Objem zavazadelníku (VDA)416 l
Pohotovostní/nejvyšší hmotnost1810–1845/2465 kg1885–1985/2520 kg1990–2080/2560 kg

Zdroj: Autorský text | foto, video: Toyota

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů