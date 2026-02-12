Nová Toyota Highlander oficiálně: Spalovací motor mění za elektřinu. Je luxusní a vypadá skvěle
Japonské SUV se třemi řadami sedadel přichází ve svém pátém vydání s velkou změnou. Zatímco dříve bylo možné pod kapotou najít i benzinové šestiválce, novinka spoléhá pouze na elektrický pohon.
Možná bychom mezi čtenáři našli majitele Toyoty Highlander, čtvrtá generace se totiž oficiálně dovážela i do Evropy. Historie modelu však sahá více než 25 let do minulosti, kdy Toyota představila první generaci. Ta byla postavena na platformě Toyoty Camry, dalšího modelu typického pro americký trh, který se před pár lety začal prodávat v Evropě.
Na přelomu milénia nebylo obvyklé stavět středně velká SUV se samonosnou karoserií, ale model Highlander tomuto řešení vděčil za nadprůměrně dobré jízdní vlastnosti v rámci svého segmentu. Spolu s prostorným interiérem a robustním zevnějškem evokujícím pocit, že highlander projede cokoli, rychle získal přízeň u amerických rodin. Dokonce se už v roce 2005 dočkal hybridní motorizace, po modelu Prius se stal druhým hybridním modelem značky.
Pokrok v podobě elektrifikace se s nově představenou pátou generací vrací. Tradiční nabídku motorizací tentokrát kompletně nahradily plně elektrické verze. V nabídce jsou dvě velikosti baterie pro verze s pohonem předních i všech kol. Ta menší nabízí kapacitu 77 kWh a je standardem pro verzi s předním náhonem o výkonu 221 koňských sil. Druhá výbavová linie je standardně vybavena stejnou baterií, ale umožňuje připlatit si za větší, o kapacitě 95,8 kWh.
Nejvyšší výbava Limited je s větší baterií spojena vždy. Pokud by vám na relativně velké SUV se třemi řadami sedadel přišlo elektrických 221 koní málo, musíte zvolit variantu s pohonem všech kol, která má systémových 338 koňských sil. Mezi elektrickými konkurenty to není nejvíce, Toyota však vysoká čísla k dobrému jízdnímu projevu nikdy nepotřebovala.
Pohodlí v moderním kabátě
Pátá generace stojí na modifikované platformě Toyota Next Generation Architecture-K (TNGA-K). Pro model Highlander byla upravena, aby bylo dosaženo maximálního prostoru pro cestující a jejich pohodlí. Platforma k tomu využívá kryty pod podlahou zlepšující proudění vzduchu a blatníky tvarované pro minimalizaci turbulencí vzduchu od pneumatik. Toyota nešetřila odhlučňovacím materiálem a dokonce highlanderu nadělila přední akustická skla včetně toho čelního.
Přechod na plně elektrický pohon designérům dovoluje posunout kola do rohů a získat tím vnitřní prostor, a přesně toho Toyota využila. Nový highlander nyní trochu více připomíná minivan, po evropsku vozy kategorie MPV. Oproti čtvrté generaci prodávané i v Evropě je nižší o 2 centimetry, širší téměř o 6 cm a rozvor se natáhl o více než 20 centimetrů.
Design sází na ostré linie v kombinaci s jednoduchými plochami pro co nejideálnější proudění vzduchu. Vpředu najdeme typický podpis Toyoty v podobě výrazných denních LED světlometů, ty hlavní musíme hledat v nárazníku. Při pohledu z profilu zaujme plastový výlisek na předních dveřích; těžko odhadovat, zda se jedná pouze o designový prvek, nebo je účelem dříve zmiňované zmírnění turbulentního vzduchu za předními koly.
Kliky jsou zapuštěné do karoserie a k otevření dveří využívají nový elektronický zámek, pravděpodobně aktivovaný po vložení ruky dovnitř mechanismu kliky. Z profilu zaujme tvar připomínající více MPV než SUV a také černé lakování střechy, které highlander ještě více opticky snižuje. Je však za příplatek a pouze k vybraným barvám exteriéru.
Standardně pro šest
Interiérová konfigurace plně odpovídá požadavkům a zvyklostem amerického trhu. V základu je highlander vybaven čtyřmi kapitánskými sedačkami pro maximální pohodlí a třetí řada sedadel nabízí místo pro další dva pasažéry. Za příplatek je možné u modelu XLE s pohonem všech kol kapitánské sedačky druhé řady vyměnit za evropštější lavici. V tichosti a pohodlí se v takové konfiguraci dá cestovat v sedmi lidech.
Sedadla jsou potažena odolným materiálem SofTex připomínajícím kůži a mají stylové vzory. V první řadě budou vždy vyhřívaná. Ventilace bude dostupná jen v nejvyšší výbavě Limited, stejně jako vyhřívané kapitánské sedačky ve druhé řadě. Třetí řada by měla být dostatečně prostorná pro dva dospělé a přístup na ni usnadněn elektrickým ovládáním sklápění řady druhé. Třetí řadu je možné sklopit do roviny a získat tak velký prostor pro náklad.
Nový highlander jde s dobou a nezaostává ani v množství technologií. Interiéru dominuje velká obrazovka infotainmentu, rychlost si řidič přečte na digitálním přístrojovém štítu nebo na head-up displeji. Pro snadné a bezpečné ovládání jsou příjemným překvapením fyzická tlačítka pro ovládání klimatizace a dalších často používaných funkcí. Volič v podobě tlačítek na středové konzole lemují dvě bezdrátové nabíječky.
Na americkém trhu nemůže žádné auto uspět bez dostatku odkládacích míst, hlavně těch nápojových. Míst k uložení kelímku s ledovou limonádou je zde celkem 18, každý pasažér si může na cestu vzít tři velké nádoby s pitím. Pro jiné harampádí by měl interiér disponovat dostatkem různých úložných ploch a přihrádek.
Zda se highlander páté generace dostane i do Evropy, zatím automobilka neoznámila. Mohl by zde svou velikostí konkurovat oblíbeným modelům Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 nebo se pokusit zamířit rovnou proti prémiovému Volvu EX90.
Zdroj: Toyota