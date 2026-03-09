Nová Toyota Hilux BEV má české ceny! Na tvrdou práci nebude, ale místo na trhu má
V loňském roce Toyota uvedla už devátou generaci modelu Hilux. Nabízí tři elektrifikované pohony, z nichž ten bateriový elektrický právě vstupuje na český trh.
Devátá generace legendární Toyoty Hilux interně označené AN220, respektive AN230, je ve své podstatě přelomová. Vůbec poprvé nenabízí čistě spalovací motor, ale nově dokonce tři elektrifikované nebo čistě elektrické pohonné jednotky.
I nadále zůstává základem vznětový motor, a sice přeplňovaný čtyřválec o objemu 2,8 litru, ovšem doplněný o mild-hybridní techniku v podobě elektromotoru/generátoru (čili vlastně dynama) s měničem stejnosměrného napětí (DC/DC). Jeho výroba bude zahájena na jaře letošního roku.
Jako první tak přichází na český trh Hilux BEV, tedy bateriový elektromobil. Slovo „bateriový“ je tady důležité, neboť existuje ještě elektrická verze s vodíkovými palivovými články, tedy technikou dobře známou z velkého sedanu mirai.
Pojďme ale k pohonu BEV. Nový hilux je k dispozici už pouze s kabinou Double Cab, tedy se dvěma řadami sedadel a čtyřmi bočními dveřmi. Český zákazník může vybírat ze dvou úrovní výbavy: základem je úroveň Live, která začíná na ceně 1.315.000 korun bez DPH. Vyšší úroveň představuje Exclusive. Pokud po něm zatoužíte, musíte ke zmíněné ceně přihodit 85.000 korun. Uvedené ceny jsou bez daně z přidané hodnoty (DPH).
V rámci nich získáte navíc třeba kožené čalounění (Live má látkové), samočinně clonitelné vnitřní zpětné zrcátko (Live používá pouze manuálně zastínitelné) nebo diodovou techniku pro přední i zadní světla do mlhy stejně jako pro zadní obrysová a brzdová světla. Výbava Exclusive používá trochu jiná přední sedadla s lepším bočním vedením, přičemž sedadlo řidiče má výšku a podélný posuv ovládaný elektricky.
Naopak už v základu v úrovni Live získáte třeba infotainment Toyota Smart Connect s 12,3" barevnou dotykovou obrazovkou, inteligentní adaptivní tempomat nebo vyhřívané přední sklo. Standardní barva je bílá. Za příplatek 20.500 korun bez DPH můžete mít bílou perleť. Nebo za 17.000 korun bez daně šedou břidlicovou metalízu.
Výbava nemá vliv na techniku, která je v obou případech stejná. Trakční baterie má kapacitu 59,2 kWh a každou nápravu pohání vlastní trakční elektromotor s nápravovou redukční převodovkou. Přední disponuje výkonem 82 kW, zadní 129 kW. Celkový výkon činí 129 kW. Maximum točivého momentu Toyota udává 200 N.m (přední motor) a 269 N.m (zadní motor).
S výkonem palubní nabíječky DC lze baterii dobít z 10 procent stavu nabití na 80 procent za 30 minut. Pomalé nabíjení střídavým proudem zabere při stavu nabití 10 procent do plna 6,5 hodiny. Dle výrobce jede hilux maximálně 140 km/h.
S hmotností 2420 až 2455 kg není Toyota Hilux BEV žádným pírkem. Ani užitečné zatížení s hodnotou 710 kg (Live), respektive 715 kg (Exclusive), není žádným zázrakem. Hmotnost brzděného přívěsu je také 1600 kg, nebrzděného 750 kg. Toyota udává dojezd na jedno nabití přibližně 240 km.
Naopak výhodou je očekávaná velmi dobrá průchodnost terénem díky maximální světlé výšce 212 mm. Za povšimnutí stojí dlouhý rozvor náprav 3085 mm. Pokud opomeneme skutečnost, že nový hilux je v nabídce zatím pouze s elektrickým pohonem, pak na českém trhu bude soutěžit o přízeň zákazníka zejména s Fordem Ranger a s jeho klonem Volkswagenem Amarok.
Ford Ranger: Vyberte si motor
Ranger je v Evropě nabízen teprve ve druhé generaci, vyráběné od roku 2022. Celkově se však jedná o čtvrtou řadu, pokud budeme brát v potaz světové trhy. Na rozdíl od hiluxu se pick-up od fordu stále spoléhá na spalovací motory. Základem je přeplňovaný čtyřválec 2,3 litru EcoBoost s plug-in hybridem. Alternativou k němu je vznětový šestiválec EcoBlue o objemu 3,0 litru. Převodovka je výhradně samočinná desetistupňová.
Na rozdíl od hiluxu máte na výběr ze čtyř výbav – XLT, Limited, Wildtrak a Platinum. Cena za XLT 2.0 EcoBoost PHEV začíná na částce 928.000 korun bez DPH a končí na 1.140.000 bez daně za Platinum (s 2.3 EcoBoost PHEV).
Šestiválec stojí od 978.000 korun bez DPH a za vrcholnou verzi dáte 1.190.000 korun. Jedná se o akční ceny, které se vztahují na karosářskou verzi Double Cab. V nabídce je ale také Super Cab, která se pojí pouze se šestiválcem a dvěma výbavami – XLT a Wildtrak a jež stojí 949.000, respektive 1.069.000 korun.
Volkswagen Amarok: S jedním motorem
Současný amarok je technicky blízkým příbuzným Fordu Ranger. Na rozdíl od něj ale na českém trhu nabízí pouze jeden motor, a sice třílitrový vznětový šestiválec. Motor 2.3 EcoBoost s PHEV tak u VW k dispozici v Česku není. Co se týče motoru V6, tak se jedná o konstrukci Fordu, nikoliv o obdobný agregát od Audi, nabízený v předchozí generaci.
V nabídce jsou výbavy Style, PanAmericana, Aventura a Dark Label. Základní výbava Style je nyní za akční cenu 939.900 korun bez DPH. Naopak za Dark Label zaplatíte bez daně 1.226.944 korun. Amarok je tedy o něco dražší než Ford Ranger.
