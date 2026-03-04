Nová Toyota RAV4 konečně i jako plug-in hybrid. Umí i čtyřkolku
Toyota rozšiřuje nabídku modelu RAV4. Poprvé můžete i v Evropě mít plug-in hybrid s pohonem předních a všech kol. Ten má tři motory. Zavazadelník je menší, ale dynamika vozu vám to vynahradí.
Koncem loňského roku vstoupila na trh nová generace Toyoty RAV4 v hybridní variantě, která v základní výbavě začíná na ceně 1.090.000 Kč. Nyní do hry vstupuje plug-in hybridní provedení začínající na částce 1.230.000 Kč. Navýšení tedy činí 140.000 Kč.
Plug-in hybridní motorizace byla k mání už u minulé generace, na evropských trzích však byla spojená pouze s pohonem všech kol. Nově je v Evropě kromě čtyřkolky k mání také předokolka, k níž se váže výše zmíněná základní cena. Pokud chcete čtyřkolku, ta startuje na rovných 1,3 mil. Kč.
Zvenčí je k dispozici dohromady 17 barevných kombinací včetně verzí s kontrastně černou střechou a 18- až 20palcovými koly. Vůz mezigeneračně dospěl, nabízí tuhou karoserii a snížené těžiště získané instalací 22,7kWh baterie pod podlahu. Na ní lze ujet vzdálenost 137 km, případně 212 km ve městě. To by mělo na běžný pracovní den vystačit. Z 10 na 80 % postačí jen 30 minut na nabíječce.
K pohonu slouží stejný motor, jaký má hybrid, tedy čtyřválec o objemu 2,5 litru s výkonem 105 kW (143 koní) a točivým momentem 227 Nm, čerpající benzín z 55l nádrže. S pohotovostní hmotností až 2 tuny mu pomáhá 150kW (204koňový) elektromotor s točivým momentem 272 Nm.
Celkový výkon soustavy je 200 kW (268 koní) u předokolky a 224 kW (304 koní) u čtyřkolky. Tam se přidává ještě na zadní nápravu 40kW elektromotor s točivým momentem 122 Nm.
Akcelerace na stovku činí 7,5 (FWD) a 5,8 (AWD) sekundy s maximální rychlostí 180 km/h. Průměrná spotřeba verze s pohonem přední nápravy je 1,4 až 1,8 l/100 km. Nevýhodou oproti hybridu je však menší kufr - místo 514 má jen 446 litrů.
Základní výbava Comfort zahrnuje například 18palcová kola, digitální 12,3palcový přístrojový štít, 12,9palcový infotainment s navigací, bezklíčové nastupování a startování, vyhřívaný volant a 11kW palubní nabíječku pro plug-in hybrid.
Při nákupu lze využít financování včetně operativního leasingu KINTO One s měsíční splátkou 12.900 Kč. Hybrid vychází o tisíc korun měsíčně levněji.
Zdroj: Toyota I Video: Redakce