Nová vlajková loď volkswagenu je mnohem větší, než známe v Česku
Když se v Evropě řekne Volkswagen řady ID, představíme si elektromobil kompaktní či střední velikosti. Na asijském trhu má však tato zkratka úplně jinou váhu. Čínské novinky jsou obří a pod kapotou ukrývají i spalovací motor. Chtěli byste je v Evropě?
Trh v Číně diktuje globálním automobilkám neúprosné podmínky a Volkswagen, pokud chce pomýšlet na obhajobu svých silných pozic, musí hrát podle tamních pravidel. Výsledkem této nové strategie je modelová rodina ID. Era, kterou německá značka vyvinula ve spolupráci s čínským koncernem SAIC. Hlavním tahákem této čínské elektrické řady je benzinový prodloužovač dojezdu.
Čínští zákazníci již obecně vyžadují tichý a okamžitý zátah elektřiny, ale zároveň stále trpí panickým strachem z vybité baterie při delších cestách za město. Takzvaný sériový hybrid je tak ideálním řešením. Uváděný kombinovaný dojezd na jedno natankování a nabití činí u velkých čínských volkswagenů působivých 1200 až 1500 kilometrů.
Přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,5 litru v tomto případě nemá vůbec žádné mechanické spojení s koly. Funguje výhradně jako palubní generátor, který za jízdy dobíjí akumulátor a zásobuje tak energií elektromotory.
Evropské poměry jsou pro největší čínské volkswageny příliš malé. Do důchodu odcházející Touareg, který tu byl dlouhá léta největším SUV značky, vypadá vedle čínských novinek jako chudý příbuzný.
Větší než zdejší obři
Čerstvě odhalený Volkswagen ID. Era 8X měří na délku úctyhodných 5020 milimetrů a jeho rozvor náprav dosahuje téměř tří metrů, což uvnitř slibuje královský prostor pro pětičlennou posádku. Nejdražší šestimístná loď ID. Era 9X jde potom ještě dál a je to největším volkswagenem vůbec. S délkou přesahující 5,2 metru s přehledem překonává i takové mamuty, jako je BMW X7 nebo Mercedes-Benz GLS.
Volkswagen nabídne modely 8X a 9X v různých verzích. Základní provedení s pohonem jedné nápravy disponují výkonem 220 kW, vrcholné specifikace s pohonem všech kol ze sebe vymáčknou až 370 kW.
Zákazníci budou mít na výběr také ze dvou kapacit akumulátorů. Větší z nich, s kapacitou přes 65 kilowatthodin, zvládne pohánět tento zhruba dva a půl tuny vážící kolos čistě na elektřinu až po dobu 345 kilometrů, než se vůbec poprvé ke slovu přihlásí benzinový generátor.
Protože spalovací motor neběží neustále, klasický otevřený chladič by vůz zbytečně brzdil prouděním vzduchu. ID. Era proto využívá aktivní žaluzie v nárazníku, které se inteligentně otevřou pouze v momentě, kdy čtyřválec potřebuje chladit.
Nad čelním sklem pak nepřehlédnete charakteristický hrb ukrývající pokročilý LiDAR senzor, který auto využívá pro asistované či téměř autonomní řízení. Komfort na palubě má zajistit inteligentní podvozek se vzduchovým odpružením, které dokáže měnit světlou výšku auta v rozsahu patnácti centimetrů. A nebyla by to čínská novinka, kdyby uvnitř opět nepřinášela větší displeje. Hned dva trčí z palubní desky a třetí, určený pro zadní pasažéry, dokonce ze stropu.
Volkswagen s oficiálním exportem největších ID. modelů do Evropy ani do Ameriky zatím nepočítá, byť o nasazení sériových hybridů v Evropě se prý interně uvažovalo. Bizarní však je, že ruská mutace oficiálního webu Volkswagenu dnes v podstatě kopíruje aktuální čínskou nabídku. A i nová vlajková loď ID. Era 9X v ruském konfigurátoru normálně figuruje. Našli jsme zde i model Talagon, což je největší spalovací Volkswagen pro čínský trh.
Americký atlas
Za Atlantikem má Volkswagen pro milovníky obřích rozměrů ještě úplně jinou odpověď. Americkým králem nabídky je spalovací Volkswagen Atlas, největší SUV značky na severoamerickém kontinentu. Tento robustní sedmimístný stěhovák se v americké továrně v Tennessee vyrábí už od roku 2017 a okamžitě po svém uvedení se stal prodejním hitem, na který tamní rodiny nedají dopustit.
Na rozdíl od čínských experimentů s elektrickými generátory sází Atlas, nabízený dnes ve své nejnovější modernizované podobě, na tradičnější recept. Pohání ho klasický silný přeplňovaný benzinový motor spárovaný s osmistupňovým automatem.
Díky obřímu zavazadelníku a schopnosti komfortně odvézt sedm dospělých cestujících včetně třetí řady sedadel si Atlas i dnes drží skvělá prodejní čísla. Ukazuje se tak, že recept na úspěšné „velké auto“ má Volkswagen pro každý kout světa namíchaný z úplně jiných ingrediencí.
Zdroje: Formacar, MIIT China, SAIC-Volkswagen