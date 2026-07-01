Nové Audi A4 se vrátí jako elektromobil i kombi. Bude jedním z prvních modelů s novým designem
Překvapivý debut modelu Nuvolari nemění nic na trajektorii chystaných novinek ingolstadtské automobilky, zcela nové Audi A4 e-tron bude jedním z prvních masově vyráběných modelů značky, které obléknou nový designový směr „Radical Next“.
Připravovaný elektromobil využije novou platformu koncernu Volkswagen s označením SSP (Scalable Systems Platform), která staví na zónové architektuře s centralizovaným systémem řízení a unifikované baterii. Slibuje mimo jiné velmi rychlé nabíjení, úsporný provoz a v souvislosti s tím také velký dojezd.
Na platformě mají stavět i další modely, mimo jiné nový ID.Golf, právě A4 má ale být první vlaštovkou, která využije všechny jednotlivé výhody platformy SSP. Nová generace by měla dorazit v roce 2028, termín „není potřeba oddalovat“, jak řekl australskému serveru GoAuto technický ředitel společnosti Audi Rouven Mohr.
To nejspíš souvisí s tím, že Audi je momentálně nuceno sledovat souboj rivalů v podobě čistě elektrické třídy C a nového BMW i3 z povzdálí. K rychlejšímu vývoji společnost Audi využívá produktově zaměřenou vývojovou metodu „project house“, kterou použila také k rychlému vývoji supersportu Nuvolari.
„V současné době pracujeme podobným způsobem také na modelu A4 E-Tron,“ potvrdil Mohr. Jako jednu z výhod uvedl také možnost velmi rychlého porovnání s konkurencí. Přímí rivalové se nedávno představili v nových generacích a Audi tak zatím musí koukat z povzdálí.
Laťka je vysoko, čistě elektrická třída C ujede s motorizací C400 4matic až 750 km a nové BMW i3 slibuje dokonce 900 km na jedno nabití. Mohr však upozorňuje na to, že je potřeba konkurenci znát, ale nestačí ji pouze následovat. „Musíte sledovat, co se děje venku (...), ale o tom, jakým směrem se vydáte, se musíte rozhodnout sami,“ naznačil ambice nabídnout něco víc Rouven Mohr.
Stejně jako BMW naznačuje budoucí příchod modelu i3 ve variantě Touring, čistě elektrická Audi A4 se pravděpodobně varianty Avant dočká také. „Model Avant je součástí DNA značky Audi. Myslím, že právě Audi udělalo z kombi stylové auto – v tom bychom měli pokračovat,“ prohlásil.
Nezávisle na karoserii se s radikální proměnou exteriéru pojí také zcela nový interiér, který slibuje kvalitu a ergonomii, na kterou byli u Audi zákazníci historicky zvyklí. Pokusí se o jemnější začlenění technologie do ovládacích prvků a návrat fyzických tlačítek.
Design i použité materiály již naznačil Concept C nebo supersport Nuvolari. Automobilka si kvalitnějším zpracováním interiéru chce napravit pověst poškozenou interiéry posledních pár let, u kterých sama uznává, že dřívějších kvalit nedosahují.
Je pravděpodobné, že by spolu s novým modelem Audi A4 e-tron mohl přijít také větší facelift hybridních variant modelu A5 a také návrat obchodního označení A4. Takové změny by sjednotily modelovou řadu i prémiové zástupce střední třídy nezávisle na jejich pohonu. Ani jedno však Rouven Mohr ani automobilka zatím nepotvrdili.
Zdroje: goauto.com.au, Motor1, Audi