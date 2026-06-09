Nové Audi Q7 přijíždí s dieselovou V6 a promítanými blinkry
První skutečně nové Audi Q7 přichází po jedenácti letech od premiéry dosavadní generace. Pod kapotou bude mít zprvu dvě verze třílitrového vznětového šestiválce s technologií MHEV plus. Nabídne individuální křesla ve druhé řadě, spoustu jízdních asistentů a promítání blinkrů na zem, aby je lépe viděli chodci a cyklisté.
Automobilka Audi se nedávno pustila do odhalování svého největšího SUV Q9, ovšem ještě než se o něm dozvíme všechno, je tu nová, třetí generace dosavadního vrcholu nabídky s písmenem Q – model Q7. Ten se ve své současné generaci prodává už od roku 2015, a tak je na generační obměnu už opravdu nejvyšší čas.
Předně zchlaďme obavy – nová Q7 zůstává u objemných spalovacích motorů a hřídelového pohonu všech kol. Představila se s třílitrovou dieselovou V6, která bude k mání ve dvou verzích. Ta slabší nabídne 245 koní a 500 Nm, ta silnější má 299 koní a 630 Nm. V obou případech je motor vybaven kromě standardního turbodmychadla také elektrickým kompresorem, který reaguje rychleji. Roztočí se na 90 tisíc otáček během čtvrt sekundy a generuje až 3,4 baru, a tak zlepšuje rychlost odezvy na plynový pedál.
Také tu je hybridní systém, který Audi označuje MHEV plus. Jde o 48V techniku, která je však napojená přímo na přenosovou soustavu, a tak umožňuje ujet pár metrů bez nutnosti startování spalovacího motoru. Elektromotor je zde umístěn u převodovky a všechna kola pohání výkonem až 24 koní, takže bude schopný popojíždět po garáži, ale rampu směrem na ulici už sám pravděpodobně nezvládne – soudě dle dosavadních zkušeností s touto technikou v menších audinách.
Převodovkou je osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem točivého momentu. Jak je u Audi zvykem, motor je uložený podélně před přední nápravou a převodovka je za ní. Pohon všech kol je stálý se samosvorným středovým diferenciálem. Ten je předepjatý (jinými slovy, neumí být zcela otevřený), aby dokázal reagovat rychleji. Nejde tedy, alespoň s těmito motorizacemi, o systém quattro ultra, který jednu nápravu zcela odpojí, není-li jí třeba, za účelem snížení spotřeby paliva.
Blinkry promítá i na zem
Že světlomety dokážou něco promítat na zem, je už známé. Světové prvenství v ohledu promítání však má Audi Q7 u blinkrů. Aby vůz dal co nejlépe najevo chodcům a cyklistům, kteří mohou být hlavou někde jinde, ne v silničním provozu, že se chystá odbočení, promítá blinkry na zem k rohům auta. Samozřejmě, tato funkce je užitečná hlavně v noci; je aktivní, jsou-li zapnuty hlavní světlomety.
Kromě toho mají lampy s technologií OLED i další schopnosti, jako možnost volby světelného podpisu, zobrazení červených svítících trojúhelníků v kritické situaci či rozsvícení naplno, pokud se jiné auto přiblíží zezadu příliš blízko. Ve tmě také promítá na zem kosočtverec, aby upozornil cyklisty, když se z auta někdo chystá vystoupit. Sledování, zda se v takové situaci cyklista neblíží, a varování pro osádku je také samozřejmostí.
Světlomety mohou mít technologii Matrix LED s vysokým rozlišením, které promítají na silnici různé symboly, mohou navádět řidiče zúženými místy nebo při snaze změnit jízdní pruh zobrazit, že se v tom druhém pruhu v mrtvém úhlu nachází jiné auto. A samozřejmě, komu by to nesedělo, může to vypnout.
Křesla i vzadu
Interiér Q7 je standardně pětimístný a může mít i třetí řadu sedaček. Poprvé ve své historii nabídne možnost vyměnit lavici ve druhé řadě za individuální křesla. Ve všech případech mají sedačky elektrické nastavování. Pětimístná verze nabízí 806 litrů prostoru pro náklad ve standardním uspořádání a 2075 litrů při sklopení zadní lavice, u sedmimístné čísla klesají na 722, resp. 1980 litrů.
Palubní deska nabízí stejnou konfiguraci displejů i infotainment, které už známe z ostatních současných modelů Audi. Znamená to kompletní ovládání vozu v displeji včetně klimatizace, která má svou lištu dole na středové obrazovce, lehce natočené k displeji. Jedinou výjimkou je hlasitost, která má kolečko na středovém tunelu, a pár zkratek na témže místě, např. pro přístup k jízdním asistentům.
Hned vedle vidíme kruhy bezdrátových nabíječek standardu Qi2.2. Výkon je až 25 W a bude tu potřeba buď přímo mobilu, nebo krytu s magnetem MagSafe, aby se mobil nabíjel spolehlivě a neutíkal. Audi slibuje, že je tento prostor chlazený. Kdo má radši kabelové nabíjení, porty USB-C dají vpředu až 60 W a u třetí řady sedaček až 100 W.
K mání je také prosklená střecha s podsvícením, jejíž průhlednost je možné elektronicky měnit a která blokuje až 99,5 % UV záření. Z toho hádáme, že nebude mít roletku. Kufr může mít kolejnice k upevnění nákladu a sedmimístná verze bude mít úplně vzadu pod podlahou prostor, kam uložit roletku, když budete chtít poslední dvě sedačky použít.
Asistentů celá armáda
Spousta jízdních asistentů je samozřejmě standardem, u nové Q7 automobilka vypichuje 360° kamerový systém či asistenta pro manévrování s přívěsem, který dokáže sám zacouvat vlek tam, kam mu na displeji určíte. Také tu je stabilizace přívěsu, která detekuje rozkývání vleku a pomocí přibrzdění individuálních kol auta ho přiměje k poslušnosti. Tisková zpráva zmiňuje také integrované ovládání brzd přívěsu, v tomto případě však nejspíš jde o brzdy elektrické, které evropské přívěsy nemají.
Z dalších zajímavostí stojí za vypíchnutí více různých úrovní asistenta jízdy v pruzích. Nejde o aktivní polosamočinné řízení, které vůz udržuje v jízdním pruhu, nýbrž o ten často otravný systém sledování čar na silnici a korekce řízení, který se aktivuje po každém startu, je často kritizovaný a řada lidí ho kvůli diskutabilní spolehlivosti vypíná.
V tzv. omezeném režimu systém zavibruje volantem a zobrazí upozornění na displeji, že vůz přejíždí čáru bez blinkru. Zásahy do řízení proběhnou jen v závislosti na situaci. V tzv. normálním režimu budou zásahy do řízení aktivní vždy bez ohledu na aktuální situaci. Zda to vyřeší problém na úzkých okreskách, kde je třeba najet na samotnou krajnici a leckdy až za ni, jede-li v protisměru autobus či kombajn, zatím není jasné. Řada aut vás však v této situaci tlačí do jízdní dráhy tomu kombajnu, abyste nesjeli z asfaltu.
Nová Q7 se také zvládne naučit několik individuálních parkovacích manévrů a pak už je provádět samostatně, samozřejmě stále pod dohledem řidiče. Kromě toho je tu i funkce zapamatování si trasy, užitečná ve chvíli, kdy vjedete do příliš úzké ulice. Vůz si pamatuje 50 metrů jízdy zpětně a dokáže sám vycouvat.
Audi Q7 se bude, stejně jako dosud, vyrábět v Bratislavě. Objednávat bude možné ještě v průběhu června a první vozy se k zákazníkům dostanou v září. Ceny jsou zatím známé jen ty německé a začínají na 87.900 eurech (2,13 milionu korun) za slabší verzi a na 90.500 eurech (2,19 milionu korun) za tu výkonnější.
Zdroj: Audi/Autorský text | foto, video: Audi