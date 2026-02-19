Nové Audi RS 5 oficiálně: Ano, je to plug-in. Ale se šestiválcem a výkonem přes 600 koní!
Ikona divize Audi Sport vstupuje do nové éry. RS 5 poprvé nabídne plug-in hybridní techniku s výkonem 470 kilowatt, více než 80 kilometrů jízdy čistě na elektřinu a vylepšený pohon všech kol. To ale není zdaleka vše.
Nové RS 5 je prvním sportovním plug-in hybridem značky a zároveň vrcholem řady A5. Současně se sedanem se představuje také kombík RS 5 Avant. Pod kapotou zůstává známý šestiválec 2.9 TFSI biturbo, nově však spolupracuje s elektromotorem o výkonu 130 kW.
Kombinovaný výkon soustavy činí 470 kW, tedy 639 koní. Na papíře to znamená posun do teritoria, kde ještě před pár lety kralovaly přeplňované osmiválce.
Hybridní soustava ale není jen o číslech. Audi slibuje více než 80 kilometrů čistě elektrického dojezdu v městském provozu. A jakmile řidič přepne do sportovního režimu, spalovací a elektrická část se spojí do jednoho intenzivního zážitku. Na přání se maximální rychlost posouvá až na 285 km/h.
Vylepšená čtyřkolka a podvozek
Největší technickou novinkou je přepracovaný pohon všech kol quattro se systémem Dynamic Torque Control. Síla na zadní nápravu proudí přes novou rozvodovku s elektromechanickým rozdělováním točivého momentu mezi jednotlivá kola. Systém pracuje s frekvencí 200 Hz, tedy každých pět milisekund vyhodnocuje jízdní situaci a upravuje přenos síly mezi pravým a levým zadním kolem.
Výsledkem má být vyšší agilita při nájezdu do zatáčky, lepší trakce na výjezdu a čitelnější chování na limitu. Jinými slovy méně nedotáčivosti a více ochoty zatáčet plynem.
Podvozek rovněž prošel vývojem. Specifické nápravy a sportovní podvozek s dvouventilovými tlumiči mají zvládat jak každodenní provoz, tak jízdu na okruhu. Tlumiče reagují na změny povrchu a omezují náklony karoserie, aniž by jízdu učinily nekompromisně tvrdou. K dispozici jsou ocelové i keramické brzdy.
Na první pohled
Karoserie je oproti standardnímu modelu výrazně širší, blatníky jsou roztažené a přídi dominuje obří maska s voštinovou mřížkou. Zadní část uzavírá výrazný difuzor a typické oválné koncovky výfuku RS. Tmavě tónované světlomety Matrix LED s motivem šachovnicové vlajky připomínají, že tenhle vůz má blíž k závodní trati než k parkovišti před supermarketem.
Interiér zůstává sportovně střižený, ale přidává nové možnosti individualizace včetně kontrastního prošívání a dekorů z uhlíkových kompozitů. Nová funkce Audi driving experience umožňuje na centrálním displeji detailně analyzovat jízdu, včetně časů na jednotlivých úsecích okruhu či úhlu přetáčivého smyku.
Objednávky v Evropě se mají rozběhnout v prvním čtvrtletí roku 2026, uvedení na trh je plánováno na léto téhož roku. Česká cena zatím oznámena nebyla. Jisté je jen to, že RS 5 představuje pro Audi Sport zásadní krok: místo volby mezi výkonem a efektivitou nabízí obojí v jednom balení. A se zachováním šestiválce.
|Základní technické údaje Audi RS 5 (2026)
|Pohon
|Plug-in hybrid (V6 2.9 TFSI biturbo + elektromotor)
|Systémový výkon
|470 kW / 639 k
|Výkon elektromotoru
|130 kW
|Převodovka
|8stupňová automatická
|Pohon kol
|quattro s Dynamic Torque Control
|Maximální rychlost
|až 285 km/h
|Elektrický dojezd
|více než 80 km (město)
|Kola
|20" nebo 21"
|Brzdy
|ocelové nebo keramické
Zdroje: Audi, Audi Sport