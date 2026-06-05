Nové Audi RS 5 v české premiéře: Technika pod lupou! Poprvé plug-in hybrid, ale co dál?
Nové Audi RS 5 se sice jmenuje stejně jako to dosavadní, ve skutečnosti se však jedná o jiné auto, když v hierarchii značky nahrazuje RS 4. Přináší očekávanou vrcholnou dynamiku, ale také techniku, nad jejíž úrovní se tají dech.
Rychlé audiny mají předlouhou tradici. Pokud zůstaneme u nové RS 5, tak její kořeny sahají až k modelu RS 2 Avant, superrychlému kombi na bázi řady 80 B4. Vůz byl pozoruhodný nejen výkony, ale také tím, že se vyráběl u Porsche. Následující čtyři generace se už jmenovaly RS 4 a nabízely se jak s karoserií kombi Avant, tak také coby sedan. Jejich základem byly vždy příslušné generace modelu A4, který v roce 1994 Audi 80 nahradil.
Nové RS 5, interně označené B10, je tak už šestou generací rychlého audi dané (menší) řady, když o stupínek výše se tradičně nabízí RS 6 na bázi Audi A6. Opět je k dispozici coby sedan a kombi Avant. S
edan, pojmenovaný limuzína, si český dovozce cení na 2.810.900 korun. Za praktičtější kombi Avant zaplatíte o 42.000 korun více. I s přihlédnutím k tomu, o jaké auto se jedná, k jeho technice, o níž bude řeč dále, a samozřejmě k bohaté výbavě není cena rozhodně nízká. Jenže dle Audi se jedná o nejrychleji se prodávající model RS v historii značky. Co ale konkrétně nabízí?
Třeba velmi dynamický vnější vzhled, díky němuž odliší RS 5 na první pohled od běžné A5, třeba i s S line paketem, úplný laik. RS 5 je v porovnání s A5 o 9 milimetrů širší. Na první pohled ční vytažené blatníky, speciální až 21palcová lehká kola, za nimiž se ukrývají karbon-keramické brzdy. Přední světlomety jsou vždy typu matrix-LED. V porovnání s předchozí RS 4 (B9) z roku 2017 je novinka o 77 mm širší (2099 mm), rozvor se prodloužil o 77 mm na 2906 mm a výška se zvětšila o 8 mm na 1428 mm. Na délku měří novinka úctyhodných 4896 mm, což je o 114 mm více než dříve. Čistě rozměry tak nové RS 5 téměř atakuje starší generaci vyšší řady A6 (RS 6).
V6 plus elektro
Nové RS 5 přebírá z předchozí RS 4 (a také dosavadní RS 5) pohonnou jednotku, kterou je vidlicový šestiválec TFSI o objemu 2,9 litru. Tak jako dosud jej přeplňují dvě turbodmychadla uložená mezi hlavami válců. Novinkou je jejich řízení pomocí změny úhlu nastavení lopatek statoru turbíny (VGT, VNT). Obě turba stlačují vzduch přes dva vodní chladiče (každá řada válců má vlastní turbodmychadlo s intercoolerem). Druhou novinkou je modifikovaný Millerův cyklus. Vstřikování je výhradně přímé s tlakem 350 barů a nechybí variabilní časování rozvodu. Nejvyšší výkon činí 375 kW při 6300–6800/min, maximální točivý moment Audi udává 600 N.m při 2000–5000/min. V porovnání s předchozí verzí motoru se tak výkon zvýšil o 44 kW (o 13 procent).
Na motor navazuje osmistupňová samočinná převodovka s měničem momentu, přičemž mezi měnič a setrvačník spalovacího motoru je vložen trakční elektromotor o výkonu 130 kW. Pracuje se 400voltovou architekturou a je napájen z lithium-iontové baterie s hrubou kapacitou 25,9 kWh (využitelných je 22 kWh). Uložena je v zadní části vozidla a skládá se ze 102 článků. Výkon palubní nabíječky třífázovým proudem je 11 kW. Baterie se do plna nabije za 2 hodiny a 30 minut. Kupodivu chybí rychlé nabíjení stejnoměrným proudem, dnes u PHEV stále častější. Systémový výkon hnací jednotky je 470 kW.
Quattro jako žádné jiné
Z množství nové techniky nejvíce vyniká nově řešený pohon všech kol Quattro. RS 5 nemá systém ultra, ale stálý pohon přední a zadní nápravy, realizovaný samosvorným diferenciálem. Ten je nově řešený. Na první pohled připomíná známý torsen, a to z důvodu ozubených kol se zuby ve tvaru šroubovice. Navíc jsou zde po obvodu pružiny, které zvyšují počáteční svorný účinek (uzavírací efekt). To zároveň zrychluje náběh svornosti, jelikož se nemusí čekat na to, až vznikne přirozeně při průjezdu zatáčkou. Celé zařízení je čistě mechanické.
Tím nejzajímavějším je pohon zadní nápravy pojmenovaný Quattro Dynamic Torque Control. Jedná se o elektromechanický systém, který vtipně využívá 400voltovou elektrickou architekturu plug-in hybridu. Vzadu je normální otevřený kuželový diferenciál, ovšem doplněný o dva planetové převody spojené korunovým kolem, kdy každý přísluší jednomu z kol. Planetové převody nepohání vstupní moment od motoru, ale jsou roztáčeny pomocným synchronním elektromotorem s permanentním buzením (magnety) o výkonu 8 kW.
Planetové převody zde mají úlohu reduktoru, respektive násobiče otáček výstupních hřídelů k jednotlivým zadním kolům. Elektromotor příslušný planetový převod zrychluje nebo zpomaluje, nebo jím může otáčet dokonce v opačném smyslu, čímž upravuje rozdělení momentu na jednotlivá kola.
Zásadní výhoda Quattro Torque Vectoring Control spočívá v tom, že aktivní rozdělování hnací síly na jednotlivá zadní kola se děje zcela nezávisle na vstupním momentu od pohonu (šestiválce s elektromotorem přes převodovku). U dosavadních systémů s torque vectoring se pracuje v závislosti na přiváděném (vstupním) momentu, takže pokud třeba jedete bez plynu (uberete plyn), aktivní rozdělování hnací síly je v tu chvíli nefunkční, jelikož nemá s čím pracovat (doslova kde brát). To se týká také třeba torque splitteru.
U nového Torque vectoring control tak dochází k aktivnímu rozdělování hnací síly i při jízdě bez plynu. Stačí napájet ovládací 8kW elektromotor, který pracuje zcela nezávisle na hnacím agregátu vozidla. Jinak řečeno, systém umožňuje zvětšovat stáčivý moment vozidla do zatáčky zvýšením otáček výstupního hřídele vnějšího kola (a tedy podporovat agilitu) i při jízdě bez zátěže.
Dle Audi činí svorný účinek zadní rozvodovky až 90 procent. Kolik procent to bude v daném okamžiku, záleží na mnoha vstupních údajích, které zpracovává řídicí jednotka pohonu HCP 1. Na sběrnici komunikuje s jednotkou HCP 4 (termomanagement) a HCP 5 (řízení vysokonapěťové soustavy). Ale také s počítačem ESC (stabilizace), airbagy (snímače zrychlení karoserie) a snímači otáček kol. Vzhledem ke značné hmotnosti vozu 2355 kg bude uvedený systém jistě velmi přínosný pro zajištění odpovídající ovladatelnosti, kterou od takového auta, jakým je RS 5, každý věci trochu znalý jedinec tak nějak očekává.
|Audi RS 5: Technické údaje
|Celkový systémový výkon
|470 kW
|Celkový točivý moment
|825 Nm
|Spalovací motor
|2,9 l, V6, dvě twin-scroll turba
|Převodovka
|8stupňová automatická
|Pohon
|4×4 (Quattro s elektronickým DTC)
|Zrychlení 0–100 km/h
|3,6 s
|Maximální rychlost
|250 km/h (volitelně 285 km/h)
|Kapacita akumulátoru
|25,9 kWh brutto (22 kWh netto)
|Čistě elektrický dojezd
|okolo 80 km
|Nabíjecí výkon
|až 11 kW
|Pohotovostní hmotnost
|2 355 kg (kombi 2 370 kg)
|Rozměry (délka × šířka × výška)
|4 896 × 1 952 × 1 428 mm (kombi 1 446 mm)
|Rozvor náprav
|2 903 mm
|Cena
|od 2 810 900 Kč
Zdroj: prezentace Audi RS 5, tisková zpráva, mediální stránky Audi, Wikipedie