Nové auto co dva měsíce. BMW chystá spoustu novinek
Plán odhalování nových BMW na následující rok a půl je velmi nabitý a nepůjde jen o elektrické crossovery – nemají chybět výkonná spalovací auta.
Mnichovská automobilka BMW teprve nedávno představila novou generaci modelu X5 a rovnou se dozvídáme, že to nebyla ani zdaleka poslední novinka, které se v dohledné době dočkáme. Do konce roku 2027 má přijít nejméně deset nových či faceliftovaných modelů. Informuje o tom web Motor1 s odkazem na zdroje přímo z automobilky.
Ještě letos se má objevit nová generace řady 3 se spalovacím motorem; ta dosavadní se začala vyrábět na podzim 2018, takže je nejvyšší čas. Nebude sdílet platformu Neue Klasse s elektrickou i3, označenou NA0, má však mít velmi podobný design. Už víckrát jsme slyšeli i to, že spalovací „trojka“ bude mít také svůj vrchol v podobě M3. Do konce letošního roku má přijít na svět také nová generace crossoveru X4; ta dosavadní zmizela z nabídky na konci loňského roku. Nová X4 spalovací motory mít nemá – má existovat jen jako elektromobil, dost možná označený iX4.
V příštím roce se můžeme těšit na elektrickou M3, řadu 7 upravenou divizí Alpina či druhou generaci gigantického SUV X7, která by měla mít i elektrickou variantu iX7. Také ta přišla na konci roku 2018 a v dubnu 2022 dostala modernizaci. Dále by se mohla ukázat jak elektrická i3, tak i spalovací řada 3 s karoserií kombi, a také modernizace řady 5, představené v roce 2023, aby se designově přiblížila modelům Neue Klasse.
Konečně, v roce 2027 mají čekat novinky také řadu X1, která přišla na trh na podzim 2022. Ve spalovací formě má projít faceliftem, elektrická iX1 však má podle zdrojů zevnitř automobilky skočit rovnou do nové generace, která bude mít v základu pohon zadních kol, za příplatek čtyřkolku. Dosud je iX1 předokolkou a je možné připlatit za čtyřkolku.
Generální ředitel značky Milan Nedeljković v prohlášení akcionářům a zaměstnancům při konferenčním hovoru o čtvrtletních výsledcích hovořil o „zvýšení rychlosti vývoje skrz širší standardizaci a sdílení v technických řešeních i komponentech“. Jinými slovy, automobilka chce vyvíjet auta rychleji a chce mít menší počet různých dílů pro různá auta, pokud ten díl má plnit stejnou funkci.
V tom je jasný náznak snahy o šetření nákladů. To je ostatně u BMW patrné už nějakou dobu z hromadného opouštění nejen tlačítek na středové konzoli, ale i ovládacího knoflíku iDrive na středovém tunelu.
Zdroj: Motor1 | foto: archiv | video: Marek Bednář/Auto.cz