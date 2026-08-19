Nové auto na tři roky a bez starostí? Toyota v Česku zlevňuje hned několik modelů
Chcete jezdit v novém voze bez starostí o servis a následný prodej? Vybrané modely Toyota nyní pořídíte v rámci akční nabídky KINTO One za výhodnějších podmínek.
Bez třetích stran nabízí automobilka Toyota u svých modelů operativní leasing KINTO One. Do nové akční nabídky zahrnuje výhodnější podmínky u oblíbených modelů Corolla Sedan, Camry i Proace Verso. Novým autem tam zákazníci mohou jezdit už za 5000 Kč bez DPH měsíčně.
Kromě zmíněných modelů se akční ceny vztahují také na čistě elektrický model bZ4X a pouze do konce září platí také zvýhodněná cena na praktické kombi Corolla Touring Sports. Uvedené ceny jsou platné pro délku pronájmu po dobu 36 měsíců s celkovým nájezdem do 30.000 km.
U modelu Corolla Sedan s hybridní motorizací 1.8 o výkonu 103 kW (140 k) automobilka nastavila cenu na 5000 Kč bez DPH za základní výbavu Active. O něco vybavenější výbava Comfort zákazníky vyjde o 200 Kč měsíčně dráže a výbava Style vychází na 5800 Kč bez DPH měsíčně.
Pokud se vzdáte výbavy ve prospěch většího zavazadelníku, pořídíte za stejnou částku také praktičtější variantu Corolla Touring Sports ve výbavě Comfort. Ta disponuje mimo jiné 10,5" centrální obrazovkou infotainmentu a digitálním přístrojovým štítem. Toyota upozorňuje, že tato nabídka platí pouze do konce září.
Nově do akční nabídky operativního leasingu KINTO One byl zařazen také elegantní sedan Camry, jehož kvality a spolehlivost se osvědčily mimo jiné ve službách flotil vozidel taxi. Zejména v elegantní bronzové metalíze však camry dozajista udělá parádu i jako manažerský sedan.
Ve výbavovém stupni Comfort vyjde na 9600 Kč bez DPH, varianta Prestige je dostupná za 10.400 Kč bez DPH a nejvyšší výbava Executive za 11.100 Kč bez DPH. Ve všech případech dostanete povedený vůz s motorem o objemu 2,5 litru a výkonem 169 kW (230 k), jehož normovaná kombinovaná spotřeba se vejde pod 5 litrů na 100 km.
Pro rodiny i zkoušku elektromobility
Další novinkou v akční nabídce KINTO One je i osobní verze užitkového modelu Proace Verso, která uveze celý tým sportovců, řemeslníků nebo velkou rodinu. Ve verzi L2 s výbavou Business Comfort vychází už na 10.000 Kč bez DPH měsíčně.
První zkušenosti s dlouhodobým užíváním čistě elektrického auta pak nabízí snížené měsíční splátky u modelu Toyota bZ4X. Toyota láká na možnost si díky operativnímu leasingu vyzkoušet, zda čistě elektrický pohon vyhovuje vašemu životnímu stylu, ovšem podmínky pro operativní leasing KINTO One jsou zde bohužel vázány na pětileté období.
Se smlouvou na 60 měsíců a 50 000 najetých kilometrů vychází Toyota bZ4X na 10.000 Kč bez DPH měsíčně. Za tuto cenu dostanete schopné elektrické SUV s futuristickým designem, který je po modernizaci příjemnější na pohled, prostorným interiérem s materiály příjemnými na omak a to vše završené dobrým podvozkem. Akční cena se bohužel nevztahuje na praktičtější model bZ4X Touring.
Jako výhodu operativního leasingu KINTO One uvádí společnost Toyota fungování bez jakýchkoli dalších třetích stran. Celý proces by tak měl být jednodušší a splátky výhodnější než u konkurence. Zároveň zákazníci mají jistotu péče o vozidlo výhradně v síti autorizovaných servisů. Uvedené ceny zahrnují pojištění, ale ne další služby. Měsíční výdaje je možné snížit využitím možnosti nulté splátky.
Zdroj: Toyota