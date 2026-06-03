Nové Bentley Flying Spur je tu. Má o čtyři válce a dvě světla méně
Aristokratická limuzína z Crewe prošla největší proměnou za poslední dekády. Bentley Flying Spur sice přichází o svůj ikonický dvanáctiválec, ale s novým plug-in hybridním osmiválcem je to podle britské automobilky čtyřdveřový supersport. A aby těch změn nebylo málo, poprvé od roku 1962 má britský sedan vpředu jen dva světlomety.
V Bentley nezůstali jen u obligátního střídání nárazníků a lehkého faceliftu. Nový Flying Spur se vizuálně silně inspiruje u nejnovějšího kupé Continental GT a přináší jeden pro značku doslova historický moment. Typická zdvojená přední světla, která k sedanům s okřídleným B na kapotě patří nepřetržitě přes šedesát let, jsou pryč. Nahradil je jediný pár velkých kulatých světlometů.
Karoserie celkově uhladila své tvary, designéři odstranili rušivé boční výdechy a zadní partie dostala čistěji řezané víko kufru s novou grafikou svítilen. Ta největší revoluce se ovšem odehrála pod kapotou.
Definitivní konec majestátního motoru W12 bude puristy nepochybně mrzet. Britové ho nahradili technikou, která případné pochybnosti o dynamice zadusí hrubou silou. Nové srdce vozu tvoří plug-in hybridní soustava kombinující čtyřlitrový osmiválec se dvěma turby o výkonu 441 kW s elektromotorem, který přidává dalších 140 kW.
Výsledek? Kombinovaných 575 kW výkonu a masivních 1000 newtonmetrů točivého momentu. Přestože tahle pojízdná pevnost nepochybně váží hodně, na stovku vystřelí za 3,5 sekundy a ručička tachometru se zastaví až na hodnotě 335 km/h.
Moderní plug-in, tradiční řemeslo
Elektromotor tu ale není jen kvůli drtivé akceleraci, která překonává i dosavadní vrcholnou verzi Speed. Když na to přijde, obří limuzína zvládne čistě na elektřinu ujet (údajně reálných) 76 kilometrů a bez probuzení spalovacího motoru se umí pohybovat rychlostí až 140 km/h. To vše pochopitelně přináší drastické, až devadesátiprocentní snížení tabulkových emisí.
Uvnitř vozu pak Bentley tradičně servíruje absolutní řemeslný luxus. Najdete tu inovované trojrozměrné diamantové prošívání kůže, které se nově táhne až na sloupky dveří, chytrou ionizaci vzduchu nebo vyspělá sedadla. Ta umí během jízdy mikroskopicky a automaticky upravovat vaši pozici, aby zcela eliminovala únavu na dlouhých cestách.
Zákazníci si hned od začátku mohou vybírat z více variant – k dispozici bude ostřeji laděná verze S vybavená aktivním podvozkem potlačujícím náklony karoserie, tak i provedení Azure, které je postavené jako ultimátní oáza klidu.
Zájemci mohou své objednávky podepisovat už dnes, přičemž produkce v domovském Crewe odstartuje během září. První majitelé se svých vozů dočkají hned na začátku podzimu.
Zdroje: Bentley