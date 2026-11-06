Nové BMW 3 se pro Čínu opět natáhne. Karoserie i rozvor se prodlouží pořádně
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Záliba Číňanů v prodloužených variantách známých automobilů neutichá ani v třetí dekádě 21. století. BMW jim proto v případě zcela nové řady 3 vychází vstříc.
Nová generace BMW 3 s označením G50 vyráběná v Číně stejně jako v minulosti dostane prodloužený rozvor. Údaje o novince zveřejnilo čínské ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) v rámci domácího homologačního procesu. Sedan bude vyrábět společný podnik BMW-Brilliance, k dispozici budou dvě zážehové verze s výkonem až 283 koní.
Čínská verze BMW 3 měří 4865 × 1852 × 1461 mm, rozvor dosahuje 2970 milimetrů. Ve srovnání s globální spalovací verzí je o 100 mm delší, přičemž rozvor se natáhl dokonce o 110 milimetrů, díky čemuž je pouze o 25 mm kratší než u BMW 5 (G60).
K prodloužení rozvoru, potažmo karoserie došlo především kvůli tomu, že navzdory prudkému zdejšímu rozvoji automobilismu si stále velké množství majitelů sedá na zadní sedadla a řízení přenechává profesionálům.
Další zásadní změnu představují kliky dveří. Zatímco standardní verze používá vysouvací kliky, čínská varianta dostane částečně zapuštěná madla. Důvody hledejme v legislativě: zcela zapuštěné kliky mají být v Číně od příštího roku zakázané, protože podle regulátorů ohrožují bezpečnost. Zbytek vzhledu zůstává podle zdroje v zásadě stejný.
Zatím bez šestiválce
Vůz využívá upravenou platformu CLAR a zážehové motory řady B. Základní verze 325L má dvoulitrový čtyřválec s označením B48B20K s výkonem 172 kW (231 koní) a maximální rychlostí 233 km/h. Silnější 330L dostane dvoulitr B48B20N s výkonem 211 kW neboli 283 koní, který sedan rozjede až na 250 km/h. Další informace o pohonu a převodovce zatím nejsou k dispozici.
Nová generace BMW 3 pro Čínu má na tamní trh dorazit v roce 2027.
Zdroj: MIIT a CarNewsChina, foto: MIIT a BMW, video: BMW