Nové BMW i3 poprvé na českých silnicích: Radost z jízdy trochu jinak
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Elektrická řada 3 na papíře slibuje hodně. Variantu 50 xDrive jsme krátce vyzkoušeli na českých okresních silnicích i dálnicích. Po zkušenosti s dřívějšími modely z Mnichova si ale říkáme, jestli to inženýři s tou dokonalostí trochu nepřehnali.
Řada tři je pro BMW nejdůležitějším modelem vůbec. Celosvětově se prodalo již přes 18 milionů kusů a příchod nové čistě elektrické varianty NA0 na úspěch stávajících spalovacích variant hodlá navázat. V Mnichově pro nový elektromobil dokonce uvolnili celý výrobní závod a spalovací varianty nové generace s označením G50 (již pouze zážehové) se budou vyrábět v Dingolfingu.
Novou generaci není třeba příliš představovat – design zcela nové platformy Neue Klasse veřejnosti rychle utkvěl v paměti. Proporce jsou kvůli zástavbě ohromné baterie s technologií cell-to-pack a pack-to-body odlišné od spalovacích variant – vůz je o něco vyšší, a aby se vešla také větší baterie o kapacitě 108,7 kWh, má elektrická trojka přes kratší celkovou délku o něco delší rozvor (2897 mm vs. 2860 mm).
My jsme měli možnost vyzkoušet motorizaci 50 xDrive s výkonem 345 kW (469 k) a maximem točivého momentu 645 Nm. Pohon všech kol ve spolupráci se superpočítačem Heart of Joy dodává BMW i3 vynikající trakci i na mokrém asfaltu a zásahy kontroly stability jsou téměř nepostřehnutelné.
Testovaná varianta jako by chtěla jet co nejefektivněji a nejrychleji, čímž mírně mění dosavadní vnímání radosti z jízdy. Rozdělení výkonu mezi jednotlivé nápravy není možné nastavit, to si BMW pravděpodobně nechává až na ostřejší modely.
Jako první přijde už v březnu varianta M60 xDrive, u které se očekává výkon kolem 450 kW (ne že by testovanému autu výkon chyběl), ale především také širší nastavení pohonu a zábavnější jízdní projev. Z poměrně krátkého okruhu za volantem nové i3 si totiž odnáším dojem, že v Mnichově postavili extrémně povedené, ale velmi seriózní auto. Jako by nechtěli nic pokazit – a vskutku, míst ke kritice zde najdeme pramálo.
Vše začíná již zmíněnou baterií o kapacitě 108,7 kWh (základní varianta 40 xDrive má menší 82,8 kWh), díky které nabízí elektrická trojka normovaný dojezd vyšší než spalovací modely – v závislosti na specifikaci až 912 km kombinovaného WLTP dojezdu. My máme auto s příplatkovými 20" disky a M sportovním paketem, takže naše konfigurace slibuje stále přibližně 850 km dojezdu. To z i3 dělá naprostý etalon třídy.
S naším autem nejprve jezdila první testovací skupina a auto jsme po ní převzali bez dobíjení s 63 % baterie a dojezdem 386 km. Dojezd se odvíjí od stylu jízdy a na inovativní promítané ploše systému Panoramic iDrive zobrazuje vůz maximální dojezd při tomto stavu baterie až 533 km.
Bez strachu z dojezdu
Vyrazili jsme ze západního konce Prahy směrem na Kutnou Horu, přičemž trasa vedla přibližně z poloviny po dálnici a z poloviny v kopcích kolem Českého Šternberka. Teploměr ukazoval 3 °C a využívali jsme vyhřívání sedadel, volantu a chvíli také masážní funkci předních sedadel, která je dostupná pouze pro elektrickou variantu.
Multifunkční sedadla (4FM) jsou mimochodem velmi komfortní i na delší cestu, jen proti modelu i4 s baterií v tunelu převodovky je potřeba počítat s vyšší podlahou a osobně bych ocenil o něco delší sedáky. Při správném nastavení sedadla (ovládání elektronicky na dveřích) si však ani člověk s bolavými zády nebude mít na co stěžovat. Ventilace bude bohužel dostupná až od konce příštího roku.
Zpět ale k jízdě. Zmíněný přibližně 200 km dlouhý okruh, na kterém jsme auto zejména za světla příliš nešetřili, jsme při průměrné rychlosti 73,1 km/h zajeli s průměrnou spotřebou 19,8 kWh/100 km. To sice není homologovaných 13,4 až 18,0 kWh/100 km, ale na více odpovídající data si stejně musíme počkat na delší redakční test.
Přímý konkurent v podobě elektrického Mercedesu třídy C (W520) jezdil při testování ve Finsku v nižších rychlostech a optimálních teplotách mezi 17,5 a 21 kWh/100 km, přičemž má výhodu dvoustupňové převodovky na zadní nápravě. Má ale menší baterii (94 kWh) i dojezd.
Srovnání s ním je vskutku zajímavé, odvěcí rivalové jsou si totiž v mnoha smyslech blíž než kdy dřív, ale stále nabízejí každý něco jiného. BMW i3 například příjemně překvapilo skvěle naladěným podvozkem i po stránce komfortu, ačkoliv vzduchovému podvozku „céčka“ samozřejmě nestačí. Mercedes je ve variantě 400 4Matic o něco výkonnější a rychlejší, kvůli menší baterii má ale nižší dojezd (o téměř 150 km).
Mnichov vyhrává také při porovnání maximálního výkonu nabíjení (400 kW vs. 330 kW), díky kterému strávíte na nabíječce v ideálním případě stejně času – z 10 na 80 % SoC stačí 21 minut (resp. 22 u mercedesu), za pouhých 10 minut ale nabijete dostatek energie na 423 kilometrů, zatímco kolega v mercedesu bude muset zastavit o 98 km dříve. Oba vozy nabízejí palubní 22kW nabíječku pouze za příplatek.
Céčko vyhrává objemnějším zavazadelníkem vzadu (470 vs. 420 l) i vpředu (101 vs. 31 l), místa v prostoru pro pasažéry je podobně, což je dáno celkově o něco většími rozměry mercedesu. BMW je takové příjemně kompaktní a i svou pohotovostní hmotnost 2280 kg skrývá poměrně dobře. Na tažném zařízení utáhnou obě zmíněná auta 1800/750 kg, což jsme samozřejmě zatím nezkoušeli.
Otázka preferencí
Uvnitř se podobnost i rozdíly s elektrickým Mercedesem třídy C opakují. Interiér nové i3 přejímá novou architekturu známou z dříve představených modelů iX3/4, modernizované řady 7 a nového X5. Již zmíněný promítaný pruh informací pod čelním sklem stejně jako u sedmičky dodává pocit, že v autě člověk sedí níž – což je v případě sportovněji zaměřené trojky vlastně dobře. Dá se perfektně konfigurovat, i když ukazatel spotřeby si do individuálního rozložení bohužel nepřidáte.
Zato se můžete koukat na grafiku BMW Art Cars nebo obrovské logo M. Sarkasmus stranou, tento systém je opravdu velmi dobrý a intuitivní, což platí i pro sešikmený středový displej s úhlopříčkou 17,9" s novým softwarem OS X, který je natočený k řidiči o 3 stupně.
Asistenty umí vypnout jedním tlačítkem, což se hodí zejména na úzkých klikatých cestách. Pokud totiž trojku chcete využít jako sportovní náčiní, dokážou být na českých okresních cestách asistenty až příliš rušivé – jejich symbiotické pojetí je ale při běžné jízdě skvělé, jelikož vás nechají zasahovat do své činnosti, aniž by se vypnuly. Od konce roku bude možné aktivovat také funkci Highway Assist, která na dálnici umožní řízení zcela bez držení volantu na neomezeně dlouhou dobu. Jak funguje, jsme již vyzkoušeli v okolí Mnichova při jízdě s novou řadou 7. Tato funkce je v porovnání se systémem automobilky Tesla výrazně levnější – její aktivace na 4 roky vyjde přibližně na 25.000 korun (vs. 2400 Kč měsíčně).
Má jediná větší výtka k centrálnímu displeji se vztahuje k integrované navigaci, která je vesměs dobrá, ovšem polohu vozu ukazuje německým stylem, tedy naprosto přesně – ve výsledku kvůli tomu ale není těžké odbočku přejet, běžně navigace běží alespoň o trochu napřed, aby bylo jasné, kdy odbočit. Systém ale samozřejmě nabízí také bezdrátovou integraci Android Auto a Apple CarPlay. S orientací pomáhá také volitelný průhledový displej s rozšířenou realitou – ale opět, navigace v Mercedesu třídy C je ještě o něco lepší.
To platí také o použitých materiálech a integraci umělé inteligence, ovšem je klíčové zmínit, že dílenské zpracování je v BMW možná o něco lepší – za celou dobu v testovaném voze nic nevrzalo a také tvar přístrojové desky je pro kolena cestujících příjemnější než rozšiřující se středový tunel v mercedesu. Tvrdé plasty ale najdeme v obou autech, BMW navíc hojně používá textil, u kterého je otázkou údržba po několika letech provozu.
Kde ale BMW boduje na plné čáře, je cena modelu i3. Testovaná varianta i3 50 xDrive vyjde na 1.589.900 korun. Hezky vybavený testovaný kousek přesahuje dva miliony korun, ale v porovnání základních cen porovnatelných variant je BMW i3 50 xDrive o 43.600 korun levnější než elektrický Mercedes C400 electric a o celých 382.850 korun levnější než spalovací sourozenec M350 xDrive.
Homologovaný dojezd má přitom delší než oba zmíněné modely – a k tomu všemu jezdí skvěle. Co mě na novém BMW i3 oslovilo? Výborné naladění podvozku, skvělá dynamika, dobrý reálný dojezd i při neúsporné jízdě v teplotách kolem nuly, pohodlný a prostorný interiér s propracovaným softwarem. Vybrat vítěze mezi i3 a Mercedesem třídy C by bylo opravdu složité – oba vozy jsou na míle daleko před další konkurencí. BMW i3 je nejen skvělé auto, ale také více než hodný zástupce řady 3.
|Technické údaje
BMW i3 40 xDrive
BMW i3 50 xDrive
Pohon
4x4, 2× el. (ASM vpředu, ESM vzadu)
Výkon [kW]
275 (přední 123 + zadní 195)
345 (přední 123 + zadní 240)
Točivý moment [Nm]
520 (přední 255 + zadní 345)
645 (přední 255 + zadní 435)
Převodovka
stálý převod
Kapacita baterie (kWh)
82,8
108,7
Max. rychlost [km/h]
200
200
Zrychlení 0–100 km/h [s]
5,4
4,7
Komb. spotřeba [l/100km/kWh/100km]
14,3–17,9 kWh
13,4–18,0 kWh
Dobíjení AC/DC [kW]
11 (volitelně 22)/300
11 (volitelně 22)/400
Dojezd [km]
566 – 710
729 – 912
Vnější rozměry [mm]
4760 × 1865 × 1480
Rozvor [mm]
2897
Pohotovostní/celková hm. [kg]
2165/2595
2205/2710
Hmotnost přívěsu (brzd.) [kg]
750/1300
750/1800
Zavazadlový prostor [l]
420 (+ 31 přední kufr)
Základní cena verze [Kč]
1.463.150
1.589.900
Autorský článek | Foto/video: BMW ČR