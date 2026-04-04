Nové BMW i3 poprvé naživo: Trojka, která přepisuje pravidla
Trojková řada je už několik desetiletí tahounem značky BMW. Nyní se představila její osmá generace, která přepisuje pravidla, protože se nejprve ukázala v čistě elektrickém provedení. Na slavnostním odhalení v Mnichově jsme rozhodně nemohli chybět.
Když začátkem šedesátých let minulého století představilo BMW novou řadu vozidel Neue Klasse, znamenalo to pro mnichovskou značku zásadní přerod. Začala tím éra moderních osobních automobilů s výbornými jízdními vlastnostmi a také fi nanční stabilizace. Nyní se BMW nachází v podobné situaci, kdy dochází k masivnímu odklonu od tradičních pohonů k elektromobilitě. I proto nový základ bateriových vozů označilo BMW opět jako Neue Klasse. Loni se na této platformě představilo SUV iX3, nyní jsme se jeli podívat na odhalení ještě důležitějšího modelu – trojkové řady, což je dlouhodobě nejprodávanější vůz s logem BMW na kapotě.
Velká událost
Tribuny mnichovské haly BMW Park, kde sídlí basketbalový tým Bayern Mnichov, jsou narvané k prasknutí. Všichni sem dorazili za jediným cílem: být u toho, až BMW odhalí zřejmě nejdůležitější model této dekády. Nová trojka totiž bude jezdit na elektřinu a má zastánce spalovacích motorů přesvědčit, aby přešli na bateriový bezemisní pohon. Také přichází s asi největší změnou designu v historii této řady.
Podle toho také vypadají proslovy představitelů značky z vrcholného managementu nebo hlavního designéra BMW Adriana van Hooydonka. Na ploše se ukazuje i všech sedm předchozích generací trojkové řady, až nakonec předseda představenstva BMW Oliver Zipse přivítá nové i3. Pro něj osobně je to také důležitý moment, protože v čele BMW končí a tohle byl poslední model, který představil.
Moderní klasik
Ofi ciální část máme za sebou a nyní se konečně můžeme zblízka podívat na dva odhalené vozy. Ale ještě půl hodinky čekáme, než se alespoň trochu rozpustí davy lidí, které se kolem nich nahrnuly.
Naživo vypadá nové i3 skvěle. Silueta tříprostorové karoserie navazuje na předchozí sedany a při troše představivosti v ní vidíme i první trojku E21 z roku 1975. Linie 4760 mm dlouhého, 1865 mm širokého a 1480 mm vysokého sedanu jsou maximálně čisté díky rovným bokům i zapuštěným klikám dveří. Ze strany působí vyváženě díky dlouhému rozvoru, krátkým převisům a kabině posunuté lehce dozadu. Hlavní ale je, že na voze není vůbec poznat elektrický pohon, tedy zvýšená podlaha se zabudovanými bateriemi. Silueta působí naprosto přirozeně. Dynamický sportovní výraz dávají vozu vytažené podběhy, nová 21" aerodynamická kola, a hlavně zcela nově koncipovaná přední část. Nese se ve stylu Neue Klasse, navazuje na předchozí iX3, ale designéři mu vtiskli originální výraz. Tradiční ledvinky dostaly novu formu. Připomínají je dva vodorovné ovály ohraničené diodovými proužky, které se táhnou od středu až na kraj vozu. V nich jsou potom v bocích i světlomety. Znáček na kapotě je usazen do výrazného prolisu mezi oběma ledvinkami. Tohle BMW se nám líbí i zezadu, kde opticky celý vůz rozšiřují podlouhlá horizontálně uspořádaná světla s novým trojrozměrným světelným podpisem.
Jen přes okno
Škoda jen, že nás nepustili dovnitř, abychom mohli vyzkoušet, kolik prostoru i3 díky 2897 mm dlouhému rozvoru nabídne nebo jak kvalitní má sedadla. Už ve standardu nabízí sportovní křesla s elektrickým nastavováním a systém Travel & Comfort.
Do interiéru tak můžeme nahlédnout jen přes okna. A hned je jasné, že styl Neue Klasse se zabydlel i tam. Jednoduše tvarovaná palubní deska se jen minimálně liší od iX3 a také plynule navazuje na tvar výplní dveří. Shodné jsou oválný volant s rameny nahoře a dole, zešikmený středový displej natočený směrem k řidiči s úhlopříčkou 17,9", tenké výdechy ventilace pod ním nebo panoramatický displej přes celou šířku čelního skla BMW Panoramic Vision. Ten spolu s volitelným 3D průhledovým displejem promítá informace důležité pro jízdu přímo do zorného pole řidiče, díky čemuž nejsou nutné klasické přístroje za volantem.
A zatím nemůžeme ohodnotit ani velikost zavazadelníku, u nějž bude hodně záležet, jak se konstruktéři v BMW popasovali se zabudováním zadního elektromotoru mezi kola. Podle prvních fotek se zdá, že se jim to povedlo, a variabilitu ještě zvyšuje možnost sklápění zadních opěradel v poměru 40:20:40. Velikost kufru ale BMW ještě nezveřejnilo, což platí i o dalším úložném prostoru pod přední kapotou, kam by se pohodlně mohly vejít nabíjecí kabely.
Zatím jedna verze
První představené vozy mají na zádi označení i350. Znamená to provedení i3 50 xDrive se dvěma elektromotory, které je postavené na nové, 800V architektuře. Zadní nápravu, která je primárním zdrojem síly, pohání elektricky buzený synchronní motor EESM. Na rozdíl od elektromotorů s permanentními magnety lze v jeho případě regulovat magnetické pole v rotoru dle potřeby. Vpředu ho doplňuje asynchronní elektromotor, přičemž systémově má řidič k dispozici nejvyšší výkon 345 kW a maximum točivého momentu 645 Nm. Dodávku energie zajišťuje 800V lithium-iontová baterie, jejíž kryt díky systému pack-to-open-body slouží jako podlaha karoserie. SUV iX3 má ve stejné specifi kaci baterii s využitelnou kapacitou 108,7 kWh, ale v i3 má být trochu menší – přesné číslo ještě BMW nezveřejnilo. Sedan totiž využívá o něco nižší články, takže i baterie je kompaktnější. Stejnosměrným proudem jde ale také nabíjet výkonem 400 kW (střídavým volitelně až 22 kW) a sedanu i3 má podle WLTP zajistit dojezd až 900 km. Důležité jsou i funkce V2L, V2H a V2G, tedy že z baterie můžete napájet externí elektrické přístroje, domácnost nebo proud posílat do sítě.
Výroba nového sedanu i3 odstartuje v mnichovské továrně v srpnu 2026. Postupem času dorazí i další motorizace včetně slabší varianty nebo jen s pohonem zadních kol. Prý se můžeme těšit i na ostrou verzi M3. A to není vše, protože BMW plánuje i praktické kombi a potěší také zájemce o tradiční motory. Nová trojková řada se spalovacími agregáty by se totiž podle předběžných informací měla odhalit letos na podzim.
Zdroj: Svět motorů