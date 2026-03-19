Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nové BMW i3 ve všech barvách: Na výběr je 10 laků a 6 barev interiéru

BMW i3 (Digital White Bicolor)
BMW i3 (Schwarz Bicolor)
BMW i3 (Castanea Bicolor)
BMW i3 (Agave Grün Bicolor)
28 Fotogalerie
Jan Faltýsek
Diskuze (0)

BMW představilo žhavou novinku i3 postavenou na platformě Neue Klasse. Teď poprvé vidíme i kompletní barevnou paletu.

Nové BMW i3 je k dispozici celkem v deseti barvách karoserie a šesti variantách interiéru. BMW zachovává kontinuitu a nabízí osvědčené odstíny jako Alpine White nebo Black Sapphire, které doplňuje o moderní barvy vyvinuté pro éru Neue Klasse. Nechybí matný lak Frozen Space Silver. Kromě bílé jsou všechny laky metalické.

Interiér může být vyvedený v dvoubarevných kombinacích Digital White, Black a Castanea, které doplňuje výraznější provedení Agave Green. Sportovnější charakter přináší varianta BMW M Black s alcantarou, zatímco na vrcholu nabídky stojí BMW Individual s prémiovým dvoubarevným koženým čalouněním.

Zatím jde o zjednodušený přehled, kompletní konfigurátor zatím není spuštěný. Současná nabídka barev představuje pouze základní výběr při uvedení modelu. Dá se očekávat, že postupně dorazí další možnosti v rámci programu BMW Individual, včetně exkluzivních laků a širší škály materiálů interiéru. Tak kterou kombinaci byste zvolili? Za mě by to byla Space Silver s interiérem Agave Green.

Barvy exteriéru

  • Metalický lak M Le Castellet
  • Nemetalický lak Alpine White
  • Metalický lak Black Sapphire
  • Metalický lak Space Silver
  • Metalický lak M Brooklyn Grey
  • Metalický lak Eucalyptus Green
  • Metalický lak Fire Red
  • Metalický lak Polarized Grey
  • Metalický lak Ocean Wave Blue
  • Metalický lak Frozen Space Silver

BMW i3 (barvy exteriéru) | Zdroj: BMW

Barvy interiéru

  • Bicolour Digital White (bílá, černé proužky)
  • Bicolour Black (černá, šedé proužky)
  • Bicolour Castanea (cihlově hnědá)
  • Agave Green Bicolour (tmavě zelená, černé proužky)
  • BMW M Black (černá, s alcantarou)
  • BMW Individual s kůží, Black bicolour (černá, šedé proužky)

BMW i3 (barvy interiéru) | Zdroj: BMW

Video placeholder
Nové BMW i3 Neue Klasse • BMW

Zdroje a foto: BMW

Začít diskuzi

