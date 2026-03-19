Nové BMW i3 ve všech barvách: Na výběr je 10 laků a 6 barev interiéru
BMW představilo žhavou novinku i3 postavenou na platformě Neue Klasse. Teď poprvé vidíme i kompletní barevnou paletu.
Nové BMW i3 je k dispozici celkem v deseti barvách karoserie a šesti variantách interiéru. BMW zachovává kontinuitu a nabízí osvědčené odstíny jako Alpine White nebo Black Sapphire, které doplňuje o moderní barvy vyvinuté pro éru Neue Klasse. Nechybí matný lak Frozen Space Silver. Kromě bílé jsou všechny laky metalické.
Interiér může být vyvedený v dvoubarevných kombinacích Digital White, Black a Castanea, které doplňuje výraznější provedení Agave Green. Sportovnější charakter přináší varianta BMW M Black s alcantarou, zatímco na vrcholu nabídky stojí BMW Individual s prémiovým dvoubarevným koženým čalouněním.
Zatím jde o zjednodušený přehled, kompletní konfigurátor zatím není spuštěný. Současná nabídka barev představuje pouze základní výběr při uvedení modelu. Dá se očekávat, že postupně dorazí další možnosti v rámci programu BMW Individual, včetně exkluzivních laků a širší škály materiálů interiéru. Tak kterou kombinaci byste zvolili? Za mě by to byla Space Silver s interiérem Agave Green.
Barvy exteriéru
- Metalický lak M Le Castellet
- Nemetalický lak Alpine White
- Metalický lak Black Sapphire
- Metalický lak Space Silver
- Metalický lak M Brooklyn Grey
- Metalický lak Eucalyptus Green
- Metalický lak Fire Red
- Metalický lak Polarized Grey
- Metalický lak Ocean Wave Blue
- Metalický lak Frozen Space Silver
Barvy interiéru
- Bicolour Digital White (bílá, černé proužky)
- Bicolour Black (černá, šedé proužky)
- Bicolour Castanea (cihlově hnědá)
- Agave Green Bicolour (tmavě zelená, černé proužky)
- BMW M Black (černá, s alcantarou)
- BMW Individual s kůží, Black bicolour (černá, šedé proužky)
Zdroje a foto: BMW