Nové BMW iX3 uspělo v testech Euro NCAP, i když nemá moc tlačítek. Exceloval čínský kombík
V éře obrovských obrazovek a plejády asistenčních systémů bylo potřeba změnit systém testování bezpečnosti nových vozidel. Právě to se společnost Euro NCAP letos rozhodla udělat, na pětihvězdičkové hodnocení ale i tak dosáhla dvě auta, která fyzických ovladačů mají v kabině skromné množství.
Organizace Euro NCAP poprvé za více než dekádu přepracovala protokoly, podle kterých hodnotí bezpečnost testovaných vozidel. Nově jsou strukturovány do čtyř fází: bezpečnost jízdy, aktivní předcházení nehodě, pasivní ochrana před nehodou a reakce po ní.
„Nové protokoly Euro NCAP byly zavedeny jednak v reakci na zpětnou vazbu spotřebitelů, jednak v reakci na rozvíjející se technické možnosti a technologické inovace,” uvádí ve svém prohlášení programový ředitel organizace Aled Williams.
Na plné pětihvězdičkové hodnocení dosáhly první dva vozy. Úspěch obou moderních prémiových elektromobilů BMW iX3 a Zeekr 7GT dokazuje, že automobilky jsou schopné vyrábět bezpečná auta, a to v mnoha ohledech.
Jedním z klíčových bodů je zařazení fyzických přepínačů, kterých sice ani v jednom voze není mnoho, ovšem ovládání klíčových funkcí je u BMW dostatečně jednoduché a intuitivní. Naopak Zeekr 7GT Privilege AWD za ovládání funkcí skrz obrazovku body v kategorii obecného ovládání vozidla ztratil, vedl si ale skvěle v dalších fázích.
U nového systému hodnocení je kladen důraz také na soulad asistenčních systémů s řidičem. Model iX3 v 86 % případů správně identifikoval rychlostní limity, což na nově zařazené testovací trase o délce 2000 km pokrylo 97 % cesty. Zeekr tak úspěšný nebyl, rychlostní limit správně identifikoval jen v 79 % případů, což stačilo na pokrytí 89 % trasy.
Autonomní nouzové brzdění (AEB) překonalo u modelu iX3 požadavky Euro NCAP ve scénářích srážky mezi vozidly. Euro NCAP vyzdvihuje jeho fungování při odbočování na křižovatkách i při srážce s motocyklem. Elektrické SUV o hmotnosti 2285 kg dosáhlo v kategorii bezpečného řízení skóre 73 %, v kategorii prevence nehod 83 %, v kategorii ochrany při nárazu 86 % a v kategorii bezpečnosti po nehodě 95 %.
Zeekr 7GT Privilege AWD o hmotnosti 2405 kg dosáhl přes ztrátu bodů za dotykové ovládání v kategorii bezpečné jízdy dokonce na skóre 79 %. Vyšší celkové hodnocení dostal také v kategorii prevence kolizí (89 %) a v kategorii ochrany při nárazu (93 %). V kategorii bezpečnosti po nárazu si vysloužil shodných 95 %.
“Bezpečnost automobilů se od zveřejnění prvních výsledků testů Euro NCAP na počátku roku 1997 výrazně vyvinula a naše organizace je hrdá na to, že se podílela na úsilí o bezpečnější vozidla a silnice. Věříme, že nejnovější testovací protokoly Euro NCAP budou hrát klíčovou roli na této cestě k bezpečnějším automobilům,“ dodává Williams. Přikládáte při koupi vozu váhu výsledkům testů Euro NCAP?
Zdroje: Automotive World, Euro NCAP