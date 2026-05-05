Nové BMW M3 dorazí hned dvakrát, elektrické i benzinové. Víme detaily
Nadcházející generace legendárního BMW M3 dorazí v roce 2027 ve dvojím provedení. Na výběr bude mezi čistým elektromobilem a klasickým benzinovým pohonem. Cenovka obou variant má být přitom velmi podobná.
Zástupci divize BMW M potvrdili, že nadcházející generace modelu M3 budou rovnou dvě. Zákazníci dostanou na výběr mezi nekompromisním elektromobilem a modernizovaným benzinovým pohonem.
Oba světy spojí nejen designový jazyk Neue Klasse, ale překvapivě i velmi podobná cenovka. Jisté je také to, že éra manuálních převodovek u M3 definitivně končí.
Elektrická M3: Vůbec nejsilnější BMW M
Jako první se v březnu 2027 představí čistě elektrická varianta (interně značená ZA0). Bude postavená na nové architektuře Neue Klasse a slibuje parametry z říše hypersportů.
Čtveřice elektromotorů – jeden pro každé kolo – vyvine výkon zhruba mezi 600 a 670 kW (800 až 900 koní), což z vozu udělá nejsilnější sériové BMW M v historii. Díky chytrému rozdělování hnacích sil slibuje automobilka předvídatelnost a přirozenou ovladatelnost.
Ačkoli bude standardem pohon všech kol, přední motory půjde zcela odpojit pro čistě zadokolkový režim. Daní za extrémní výkony a zhruba 100kWh baterii však bude hmotnost přesahující dvě tuny, což je citelný nárůst oproti současné generaci, která se pohybuje okolo 1800 kg u modelu xDrive Competition.
Benzinová M3: Šestiválec, žádný manuál
Tradiční benzinová M3 (kódové označení G84) dorazí s ročním odstupem v červenci 2028. Na rozdíl od větší M5 se vyhne těžkému plug-in hybridnímu ústrojí a vsadí na evoluci osvědčeného třílitrového šestiválce S58.
Půjde o 48V mild-hybrid, kde je elektromotor integrován přímo do osmistupňové automatické převodovky. Tato konfigurace zvládne výkon kolem 390 kW (520 koní), bleskové reakce bez prodlevy přeplňování a v neposlední řadě splnění emisních norem Euro 7.
Špatnou zprávou pro fanoušky klasiky je kromě absence manuálu i pravděpodobné zrušení čisté zadokolky – spalovací model bude téměř jistě dostupný výhradně jako xDrive.
Podobné, přitom úplně jiné
Vizuálně budou oba vozy na první pohled velmi podobné, fakticky však bude jiná platforma, naprostá většina dílů i celkové proporce. Spalovací model si zachová delší „čumák“ a klasičtější proporce sportovního sedanu.
Oba vozy dostanou široké blatníky, střechu z kompozitu z blíže neurčených přírodních vláken a revoluční interiér iDrive X. Ten nahradí tradiční přístroje panoramatickým displejem promítaným přes celou spodní šířku čelního skla a obří 18palcovou dotykovou obrazovkou. Pro zájemce o více světla v kabině bude za příplatek k dispozici panoramatické střešní okno.
Sylvia Neubauer, šéfka prodeje BMW M, věří, že jízdní zážitek elektrické M3 bude natolik podmanivý, že pro mnohé se volba mezi elektřinou a benzínem stane čistě otázkou životního stylu. „M3 zůstane M3 bez ohledu na pohon,“ deklaruje.
Zdroje: Autocar, BMW Blog, BMW M