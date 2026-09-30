Nové BMW řady 3 oficiálně: S šestiválcem i na elektřinu. Uvnitř je všechno jinak
Osmá generace stěžejního modelu německé značky přijíždí se špičkovou technikou a stylem Neue Klasse.
Po iX3 představuje značka BMW druhý model na platformě CLAR II a s novým designovým přístupem Neue Klasse, který byl přizpůsoben proporcím sedanu. Z hlediska koncepce automobilka hovoří o „2,5prostorové karoserii,“ oproti předchozí generaci došlo k nárůstu rozměrů ve všech ohledech.
Vzhled se vyznačuje dlouhým rozvorem, krátkými převisy a širším rozchodem kol na obou nápravách, dále pak kabinou posunutou dozadu, která dává vyniknout dlouhé kapotě. Z vizuálního hlediska má nízko umístěná boční linie opticky snižovat těžiště vozu.
V přední části najdeme masku ve tvaru ledvinek a dvojité světlomety, integrované do jednoho celku společně s předními senzory. Světelný podpis vede téměř přes celou příď, lze jej oživit volitelnou výbavou Iconic Glow s osvětleným čelním rámečkem a dynamickými světelnými efekty. Zajímavým prvkem jsou volitelné žluté světlomety M Yellow Light pro modely M Performance, inspirované závodními vozy GT a BMW M Hybrid V8.
Z boku si pak lze všimnout negativního sklonu přídě ve stylu „žraločího nosu“ po vzoru historických vozů značky, který má přidat na sportovním vzhledu. Se světly si BMW pohrálo i vzadu, máme zde horizontální uspořádání s trojrozměrným podpisem, zasahující do boků a zdůrazňující šířku vozu. Elektrická provedení i3 budou k dostání s koly o průměru 19 až 21 palců, spalovací řada 3 s 18 až 20 palci. Volitelně jsou k mání M sportovní pakety.
Kabina je definována konceptem obsluhy BMW Panoramic iDrive s projekčním displejem BMW Panoramic Vision, 17,9palcovým hlavním displejem a multifunkčním volantem. Projekční displej a volitelný 3D head-up displej soustřeďují důležité informace do zorného pole řidiče, centrální displej je pak nakloněn směrem k řidiči.
Ovládací koncept kombinuje dotykové, haptické a hlasové ovládání. BMW operační systém X stojí na platformě Android Open Source, což umožňuje jeho aktualizace a vylepšení.
|Rozměry
|Elektrické verze
|Spalovací verze*
|Předchozí řada 3 (G20)
|Délka [mm]
|4760
|4765
|4713
|Šířka [mm]
|1865
|1850
|1827
|Výška [mm]
|1480
|1455
|1448
|Rozvor náprav [mm]
|2897
|2860
|2851
|Rozchod vpředu [mm]
|1606
|1597
|1571
|Rozchod vzadu [mm]
|1614
|1617
|1589
|* U spalovacích verzí hodnoty platí pro BMW M350 xDrive
Motory a pohony
Při vstupu na trh bude nová řada 3 k dostání v pěti různých variantách pohonu. Elektrické i3 50 xDrive disponuje výkonem 345 kW a točivým momentem 645 Nm, na 100 km/h zrychlí za 4,7 sekundy a díky baterii o kapacitě 108,7 kWh poskytuje dojezd až 912 kilometrů dle WLTP. Díky stejnosměrnému nabíjení až 400 kW umí za deset minut prodloužit dojezd až o 423 kilometrů.
Verze i3 40 xDrive má výkon 275 kW, její baterie s kapacitou 82,8 kWh má zvládat dojezd až 710 kilometrů. V přípravě je dále M Performance model i3 M60 xDrive, který se představí v příštím roce. Jízdu má u i3 na starost superpočítač Heart of Joy, který pracuje desetkrát rychleji, než předchozí systémy, a integruje jízdní funkce pohonu a jízdní dynamiky do jediné řídicí jednotky.
Další jednotkou je Energy Master, jde o řídicí centrum pro distribuci energie do motorů a elektrických systémů vozu, monitoring vysokonapěťové baterie a řízení vysokonapěťových i nízkonapěťových rozhraní. Jejím úkolem je zvýšení bezpečnosti, účinnosti a celkové inteligence systému. Modelům i3 mimochodem nechybí funkce V2X pro napájení externích zařízení výkonem až 3,7 kW, včetně možnosti ukládání a opětovného využití energie z fotovoltaických systémů, nebo integrace do energetické sítě skrze V2G.
Vrcholem mezi spalovacími motory je momentálně M 350 xDrive s třílitrovým řadovým šestiválcem a 48V mild-hybridním systémem, celkově nabídne výkon 326 kW a na 100 km/h zrychlí již za 4,1 sekundy. Standardně je vybaveno adaptivním M podvozkem, adaptivním řízením a M sportovním diferenciálem a brzdami. Dostává také specificky laděné pružiny i tlumiče a dodatečné vyztužení v přední části.
Zajímavou funkcí je Drift Moment, který umožňuje pohánět pouze zadní kola a kompletně vypnout stabilizační systém DSC pro průjezdy zatáčkami „po dveřích“ – podobnou funkci měli v minulosti pouze plnotučné M modely.
Jízdě na tom mají být dobře i další benzinové motorizace, které mohou těžit z přední nápravy s oddělenými příčnými rameny a pružicí/tlumicí vzpěrou a vylepšenou elastokinematikou, zadní nápravě je pětiprvková s upraveným negativním záklonem a větším odklonem kol. Jsou jimi dvoulitrová čtyřválcová BMW 320 s výkonem 155 kW a BMW 318 se 115 kW.
Výroba i3 byla zahájena v srpnu, spalovací řada 3 bude následovat v listopadu letošního roku, kdy by mělo také dojít k uvedení na trh.
|BMW řady 3: Základní technické údaje
|Varianta
|318
|320
|M350 xDrive
|i3 40 xDrive
|i3 50 xDrive
|Pohon
|2.0 R4 benzin MHEV
|2.0 R4 benzin MHEV
|3.0 R6 benzin MHEV
|2× elektromotor
|2× elektromotor
|Výkon [kW]
|115
|155
|326
|275
|345
|Točivý moment [Nm]
|250
|330
|580
|520
|645
|Pohon kol
|zadní
|zadní
|všechna
|všechna
|všechna
|Baterie netto [kWh]
|–
|–
|–
|82,8
|108,7
|Zrychlení 0–100 km/h [s]
|9,5
|7,4
|4,1
|5,4
|4,7
|Nejvyšší rychlost [km/h]
|215
|240
|250
|200
|200
|Spotřeba WLTP [l/100 km]
|6,5–7,5
|6,5–7,5
|7,5–8,2
|–
|–
|Spotřeba WLTP [kWh/100 km]
|–
|–
|–
|14,3–17,9
|13,4–18,0
|Dojezd WLTP [km]
|–
|–
|–
|566–710
|729–912
|Zavazadlový prostor [l]
|450
|450
|450
|420 + 31 vpředu
|420 + 31 vpředu
Zdroj: BMW