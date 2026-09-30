Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nové BMW řady 3 oficiálně: S šestiválcem i na elektřinu. Uvnitř je všechno jinak

BMW M350 xDrive

BMW M350 xDrive Zdroj: BMW

BMW 320
BMW 320
BMW 320
BMW 320
BMW 320
BMW 320
BMW 320
BMW 320
155 Fotogalerie
Richard Herbich
Diskuze (17)

Osmá generace stěžejního modelu německé značky přijíždí se špičkovou technikou a stylem Neue Klasse.

Po iX3 představuje značka BMW druhý model na platformě CLAR II a s novým designovým přístupem Neue Klasse, který byl přizpůsoben proporcím sedanu. Z hlediska koncepce automobilka hovoří o „2,5prostorové karoserii,“ oproti předchozí generaci došlo k nárůstu rozměrů ve všech ohledech.

Vzhled se vyznačuje dlouhým rozvorem, krátkými převisy a širším rozchodem kol na obou nápravách, dále pak kabinou posunutou dozadu, která dává vyniknout dlouhé kapotě. Z vizuálního hlediska má nízko umístěná boční linie opticky snižovat těžiště vozu.

V přední části najdeme masku ve tvaru ledvinek a dvojité světlomety, integrované do jednoho celku společně s předními senzory. Světelný podpis vede téměř přes celou příď, lze jej oživit volitelnou výbavou Iconic Glow s osvětleným čelním rámečkem a dynamickými světelnými efekty. Zajímavým prvkem jsou volitelné žluté světlomety M Yellow Light pro modely M Performance, inspirované závodními vozy GT a BMW M Hybrid V8.

Z boku si pak lze všimnout negativního sklonu přídě ve stylu „žraločího nosu“ po vzoru historických vozů značky, který má přidat na sportovním vzhledu. Se světly si BMW pohrálo i vzadu, máme zde horizontální uspořádání s trojrozměrným podpisem, zasahující do boků a zdůrazňující šířku vozu. Elektrická provedení i3 budou k dostání s koly o průměru 19 až 21 palců, spalovací řada 3 s 18 až 20 palci. Volitelně jsou k mání M sportovní pakety.

Kabina je definována konceptem obsluhy BMW Panoramic iDrive s projekčním displejem BMW Panoramic Vision, 17,9palcovým hlavním displejem a multifunkčním volantem. Projekční displej a volitelný 3D head-up displej soustřeďují důležité informace do zorného pole řidiče, centrální displej je pak nakloněn směrem k řidiči.

Ovládací koncept kombinuje dotykové, haptické a hlasové ovládání. BMW operační systém X stojí na platformě Android Open Source, což umožňuje jeho aktualizace a vylepšení.

RozměryElektrické verzeSpalovací verze*Předchozí řada 3 (G20)
Délka [mm]476047654713
Šířka [mm]186518501827
Výška [mm]148014551448
Rozvor náprav [mm]289728602851
Rozchod vpředu [mm]160615971571
Rozchod vzadu [mm]161416171589
* U spalovacích verzí hodnoty platí pro BMW M350 xDrive

Motory a pohony

Při vstupu na trh bude nová řada 3 k dostání v pěti různých variantách pohonu. Elektrické i3 50 xDrive disponuje výkonem 345 kW a točivým momentem 645 Nm, na 100 km/h zrychlí za 4,7 sekundy a díky baterii o kapacitě 108,7 kWh poskytuje dojezd až 912 kilometrů dle WLTP. Díky stejnosměrnému nabíjení až 400 kW umí za deset minut prodloužit dojezd až o 423 kilometrů.

Verze i3 40 xDrive má výkon 275 kW, její baterie s kapacitou 82,8 kWh má zvládat dojezd až 710 kilometrů. V přípravě je dále M Performance model i3 M60 xDrive, který se představí v příštím roce. Jízdu má u i3 na starost superpočítač Heart of Joy, který pracuje desetkrát rychleji, než předchozí systémy, a integruje jízdní funkce pohonu a jízdní dynamiky do jediné řídicí jednotky.

Další jednotkou je Energy Master, jde o řídicí centrum pro distribuci energie do motorů a elektrických systémů vozu, monitoring vysokonapěťové baterie a řízení vysokonapěťových i nízkonapěťových rozhraní. Jejím úkolem je zvýšení bezpečnosti, účinnosti a celkové inteligence systému. Modelům i3 mimochodem nechybí funkce V2X pro napájení externích zařízení výkonem až 3,7 kW, včetně možnosti ukládání a opětovného využití energie z fotovoltaických systémů, nebo integrace do energetické sítě skrze V2G.

Vrcholem mezi spalovacími motory je momentálně M 350 xDrive s třílitrovým řadovým šestiválcem a 48V mild-hybridním systémem, celkově nabídne výkon 326 kW a na 100 km/h zrychlí již za 4,1 sekundy. Standardně je vybaveno adaptivním M podvozkem, adaptivním řízením a M sportovním diferenciálem a brzdami. Dostává také specificky laděné pružiny i tlumiče a dodatečné vyztužení v přední části.

Zajímavou funkcí je Drift Moment, který umožňuje pohánět pouze zadní kola a kompletně vypnout stabilizační systém DSC pro průjezdy zatáčkami „po dveřích“ – podobnou funkci měli v minulosti pouze plnotučné M modely.

Video placeholder
BMW řady 3 2026 • BMW

Jízdě na tom mají být dobře i další benzinové motorizace, které mohou těžit z přední nápravy s oddělenými příčnými rameny a pružicí/tlumicí vzpěrou a vylepšenou elastokinematikou, zadní nápravě je pětiprvková s upraveným negativním záklonem a větším odklonem kol. Jsou jimi dvoulitrová čtyřválcová BMW 320 s výkonem 155 kW a BMW 318 se 115 kW.

Výroba i3 byla zahájena v srpnu, spalovací řada 3 bude následovat v listopadu letošního roku, kdy by mělo také dojít k uvedení na trh.

BMW řady 3: Základní technické údaje
Varianta318320M350 xDrivei3 40 xDrive i3 50 xDrive
Pohon2.0 R4 benzin MHEV2.0 R4 benzin MHEV3.0 R6 benzin MHEV2× elektromotor2× elektromotor
Výkon [kW]115155326275345
Točivý moment [Nm]250330580520645
Pohon kolzadnízadnívšechnavšechnavšechna
Baterie netto [kWh]82,8108,7
Zrychlení 0–100 km/h [s]9,57,44,15,44,7
Nejvyšší rychlost [km/h]215240250200200
Spotřeba WLTP [l/100 km]6,5–7,56,5–7,57,5–8,2
Spotřeba WLTP [kWh/100 km]14,3–17,913,4–18,0
Dojezd WLTP [km]566–710729–912
Zavazadlový prostor [l]450450450420 + 31 vpředu420 + 31 vpředu

Zdroj: BMW

Vstoupit do diskuze (17)

Doporučeno

Články z jiných titulů