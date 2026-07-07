Nové BMW X5 má české ceny. Jak si stojí silný nafťák proti konkurenci od Audi a Mercedesu?
Nové BMW X5 přichází ve své páté generaci s architekturou Neue Klasse a nabídkou až pěti druhů pohonu. Objednávky nové generace byly spuštěny 30. června 2026. Výroba prvních vozů odstartuje již v srpnu, na trh by se vozy měly dostat v listopadu.
Nová generace modelu X5 přináší moderní design ve stylu mnichovské nové éry, který se poprvé představil na modelu iX3. Revoluční interiér s širokoúhlým zobrazením přístrojového štítu Panoramic iDrive a široká nabídka pohonných jednotek by měly zajistit přetrvávající oblibu u zákazníků. U českých zákazníků patří model X5 mezi jeden z nejoblíbenějších modelů značky.
Jako první bude nová generace dostupná ve dvou mild-hybridních šestiválcových variantách. Vznětová varianta 40d xDrive nabídne za cenu od 2.239.900 Kč vč. DPH výkon 230 kW (313 k) a točivý moment až 670 Nm. To vše se spotřebou pouhých 7,0 až 7,3 l/100 km dle normy WLTP. Na tažném zařízení je možné táhnout přívěs o hmotnosti až 3 000 kg.
Zážehové 40 xDrive bude k dispozici od 2.319.200 Kč vč. DPH. Oba modely tak zaznamenaly přibližně 5% nárůst ceny oproti minulé generaci. Ta nová však přichází s nejmodernějšími vymoženostmi a ve variantě 40 xDrive nabídne 294 kW (400 k).
Maximální točivý moment stoupl na 540 Nm, nepočítaje 40 Nm, které mild-hybridní systém umí poskytnout v případě potřeby. Spotřeba by se měla pohybovat kolem devíti litrů, z 0 na 100 bude stačit lehce nad 5 sekund.
Zkraje příštího roku budou na trh uvedeny také plug-in hybridní varianty. BMW X5 50e xDrive bude dostupné od 2.519.400 Kč, výkonnější verze M60e xDrive pak od 2.999.100 Kč. Obě varianty umožňují čistě elektrický dojezd přibližně 100 km a utáhnou až 3 300 kg. Slibují přitom kombinovanou spotřebu kolem šesti litrů.
Novinkou v nabídce bude i první elektrická verze BMW iX5 60 xDrive, jejíž základní cena bude shodná s plug-in hybridní variantou 50e xDrive, tedy od 2.519.400 Kč. O dostupnosti varianty s pohonem na vodík zatím nejsou dostupné žádné informace.
Přesto nové BMW X5 pokryje širokou škálu potřeb různých typů zákazníků, od tradičních spalovacích a mild-hybridních motorů až po plug-in hybridní a čistě elektrický pohon. V dalších letech výroby by se měl v nabídce objevit také zážehový osmiválec. Zákazníci si tak mohou vybrat variantu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.
Konkurence nespí
BMW X5 nad konkurencí vítězí možností volby, zcela nové Audi Q7 momentálně v Evropě koupíte pouze se vznětovým pohonem a nedávno modernizovaný Mercedes-Benz GLE nenabízí čistě elektrickou variantu (alternativou je model EQE SUV).
Hybridní Lexus RX je se základní full-hybridní motorizací 350h výkonově slabší, ale také o více než 10 % levnější. Výkonná varianta 500h je pro změnu výrazně dražší než zážehové BMW X5 40 xDrive. Lexus RX tak nebyl do srovnání zařazen. Naopak evropští zástupci jsou si velmi podobní. Jaké luxusní SUV tedy vybrat?
|Model
BMW X5
40d xDrive
Audi Q7
quattro TDI
Mercedes-Benz GLE
350d 4Matic
|Typ pohonu
|vznětový MHEV, I6
|vznětový MHEV, V6
|vznětový MHEV, V6
|Max. výkon
|230 kW (313 k)
|220 kW (299 k)
|210 kW + 17 kW (286 k + 23 k)
|Max. točivý moment
|650 Nm
|630 Nm
|650 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h
|6,1 s
|6,0 s
|6,2 s
|Max. rychlost
|230 km/h
|235 km/h
|235 km/h
|Rozměry (d×š×v)
|4994 × 2000 × 1748 mm
|5061 × 2010 × 1805 mm
|4923 × 2010 × 1796 mm
|Rozvor
|3035 mm
|3000 mm
|2995 mm
|Objem zavazadelníku
|655 / 1850 l
|670 / 2075 l
|630 / 2055 l
|Cena od
|2.239.900 Kč
|2.168.900 Kč
|2.178.000 Kč
Zdroj: BMW, ceníky Audi, Mercedes-Benz, Lexus