Nové BMW X5 se pro Čínu musí změnit. Světla by mohla děsit a chyběly mu kliky
Nové BMW X5 se v Evropě chlubí odstraněním tradičních klik a provokativními světlomety ve tvaru písmene X. Na klíčovém čínském trhu však muselo BMW zařadit zpátečku.
Nové BMW X5 přebírá řadu prvků z nového designového jazyka Neue Klasse. Dva taháky – neviditelné kliky dveří a světelný podpis ve tvaru X – se však do Číny v plné parádě nepodívají. Dokazuje to, že i v dnešním globálním automobilovém průmyslu existují zákony a kulturní pravidla, přes které zkrátka nejede vlak.
A nejde o první případ. Mnichovští museli kvůli aktuální čínské legislativě zařadit zpátečku už dříve, stejný proces postihl i dřívější modely iX3 a i3, které na čínském trhu rovněž musely dostat zcela klasické, vystouplé venkovní kliky.
Aerodynamika je dnes zaklínadlem a automobilky se předhánějí v tom, jak zapustit, schovat nebo zcela zrušit konvenční madla. Evropská a americká specifikace nové X5 má místo klik jen dotyková křidélka, zvaná winglety.
Jenže v Číně tento uhlazený detail neprošel, stejně jako neprošel u zmiňovaných modelů i3 a iX3. Tamní regulátoři totiž vydali přísnou bezpečnostní legislativu, která čistě elektronické zapuštěné kliky bez jasně uchopitelné mechanické zálohy fakticky zakazuje.
Obyčejná klika je bezpečnější
Nová čínská norma je extrémně rigidní a doslova diktuje milimetry. Zákon nařizuje, že u každých dveří musí být fyzická prohlubeň o rozměrech nejméně 6 centimetrů na šířku, 2 centimetry na výšku a 2,5 centimetru do hloubky, do které se dá v rukavicích strčit ruka a dveře mechanicky vytrhnout.
Důvodem je krutá realita tamních silnic. Série tragických nehod různých moderních aut, zejména elektromobilů, odhalila děsivý scénář: po nárazu vůz ztratí napájení, software selže a elektronické kliky nevyjedou. Záchranáři pak nemají jak rychle vyprostit posádku z hořícího vraku, protože zvenčí prostě není za co chytit.
BMW se sice snažilo argumentovat, že jejich winglety v případě havárie automaticky aktivují mechanické odjištění, ale čínské úřady zůstaly neoblomné. Na tamním trhu zkrátka musíte nabídnout kliku, za kterou lze pořádně vzít. Výsledek? Luxusní X5, stejně jako modely iX3 a elektrická i3, se v Číně musí spokojit s obyčejnými, tradičními madly.
Stejně jako BMW narazily se svými globálními modely i jiné automobilky, včetně švédského Volva, které spadá pod čínský koncern Geely. Automobilka má teď plné ruce práce s tím, aby pro čínský trh narychlo překopala boční panely a zámky u svých elektrických SUV EX90 a EX60. Dodatečně budou potřeba klasická mechanická madla.
Číňany písmeno X děsí
Druhý ústupek je možná ještě bizarnější, protože už se netýká bezpečnosti, ale starých pověr. Výrazným poznávacím znamením nové generace X5 je grafika předních světel. Denní svícení i blinkry formují jasné a písmeno X. Pro nás v Evropě jde o výrazný světelný podpis, který je sice kontroverzní, ale nikoho asi nevyděsí.
V Číně má však písmeno X hluboce zakořeněnou negativní konotaci. Vyjadřuje chybu, zákaz, zkázu. Historicky se tento symbol často objevoval u jmen osob odsouzených k smrti. Představte si, že jste bohatý čínský byznysmen, a máte si koupit prémiové rodinné auto za miliony, jehož přední maska na vás září takovým znamením. Pro silně pověrčivou část tamní klientely je to něco naprosto nepřípustného.
BMW tak muselo přijít s elegantním řešením. Světlomety jsou hardwarově totožné a tak stačil software. Pro čínský trh jsou určité segmenty kříže vypnuté. Auto tam na vás nekouká písmenem X, ale pouze neutrálními, šikmými diagonálními liniemi, podobně jako to má menší sourozenec iX3.V Evropě lze světlomety nové X5 rovněž přepnout do této jednodušší podoby, v Číně jsou však diagonály jediným nastavením.
Automobilka si však nechala zadní vrátka pro kosmopolitnější zákazníky. Ti, kteří na pověry nedají a chtějí se naplno přihlásit ke svému modelu, si mohou plnohodnotné zobrazení X pořídit formou příplatkové výbavy.
Zdroje: BMW, CarBase.my, Driver Communications, Geely Automobile Holdings, Paultan.org, Volvo Car