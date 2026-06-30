Nové BMW X5 si rozhodně nespletete. Přijíždí s pěti druhy pohonu a výrazným designem
První mnichovské SUV se právě představilo již ve své páté generaci. Ta ponese kódové označení G65 a přináší revoluci hned v několika směrech: nabídne pět druhů pohonu, radikálně mění design a bude se muset obejít bez děleného víka zavazadelníku. Naváže na popularitu svých předchůdců?
Nové BMW X5 je prvním modelem, který kompletně implementuje designový jazyk Neue Klasse nezávisle na pohonné jednotce. Tento designový jazyk jsme zatím viděli na čistě elektrických modelech iX3 a sedanu i3, jejichž spalovací protějšky však staví na jiných platformách. BMW X5 nabídne vše v jednom designově i technicky stejném balení, které dává na výběr z pěti různých pohonných systémů.
Tradiční zážehové a vznětové motory jsou zatím ve všech případech vybaveny 48V mild-hybridní technologií, která je integrována do osmistupňové převodovky Steptronic Sport. Systém poskytuje 13 kW (17,7 k) dodatečného výkonu a především 200 Nm elektrického točivého momentu.
To pomáhá zrychlení, odezvě na sešlápnutí plynového pedálu i plynulé jízdě. Energie získaná při brzdění se ukládá do 48V baterie pod podlahou zavazadlového prostoru, která skrz měnič napětí zásobuje také 12V elektrický systém nové X5.
Verze X5 40 xDrive s třílitrovým řadovým šestiválcem využívá Millerův cyklus, umožňuje vypínání válců (což umožňuje silnější rekuperaci) a díky novému turbodmychadlu nabízí oproti předchůdci také vyšší výkon. Ten nyní dosahuje hodnoty 294 kW (400 k) a maximální točivý moment stoupl na 540 Nm, nepočítaje 40 Nm, které mild-hybridní systém umí poskytnout v případě potřeby.
Příznivce vznětových motorů potěší verze 40d xDrive vybavená taktéž třílitrovým šestiválcem, který je schválen pro širokou škálu obnovitelných paliv včetně HVO100. Díky dvoustupňovému přeplňování a přímému vstřikování common rail pracujícímu s tlakem až 2500 bar dosahuje výkonu 230 kW (313 k) a díky mild-hybridní technologii poskytuje točivý moment až 670 Nm. Přitom by dle WLTP měl být schopen jezdit se spotřebou 7,0 až 7,3 l/100 km.
Ještě než později rozšíří nabídku osmiválec bez elektrifikace, zastoupí výkonné zážehové motory dvě plug-in hybridní varianty. Obě spojují zážehový třílitr se synchronním elektromotorem o výkonu 145 kW (197 k), který je integrován do převodovky Steptronic. Energii bere z li-ion baterie páté generace o využitelné kapacitě 26,5 kWh.
Varianta 50e xDrive dosahuje systémového výkonu 360 kW (489 k) a točivého momentu 700 Nm. Čistě na elektřinu ujede rychlostí do 140 km/h až 102 km (WLTP). Ještě výkonnější M60e xDrive celkový výkon posouvá na 450 kW (612 k) a točivý moment na 800 Nm. Normovaný dojezd má nižší jen o 4 km, ohromí ale zrychlením z 0 na 100 km/h za 4,5 sekundy (4,2 metodou one-foot roll-out, tedy s odečtenou první stopou rozjezdu).
Strach z dojezdu je minulostí
Vůbec poprvé se představilo také čistě elektrické BMW iX5 60 xDrive, které zřejmě poslouží jako nástupce modelu iX. Využívá šestou generaci technologie BMW eDrive poprvé představenou v menším modelu iX3.
Jde o 800V architekturu s nově vyvinutými cylindrickými články li-ion s energetickou hustotou vyšší oproti předchozí, páté generaci systému o 20 %. Oproti modelu iX3 má iX5 vyšší články (120 vs. 95 mm), což zvyšuje využitelnou energii téměř o 30 procent na konečných 141 kWh.
Obrovitá baterie poskytuje energii dvěma vysoce účinným elektromotorům. Na zadní nápravě je umístěn synchronní motor s elektricky buzeným rotorem (EESM), který poskytuje 242 kW (329 k), na té přední najdeme asynchronní motor (ASM) s indukční konstrukcí a výkonem 183 kW (249 k).
Motor na přední nápravě je v případě potřeby možno přestat budit a on se točí téměř bez vnitřních ztrát, což pomáhá k homologovanému dojezdu až 845 km. Maximální rychlost přitom dosahuje až 210 km/h, což je sice o něco méně než 250 km/h u spalovacích variant, ale stále i na autobahnu zcela přijatelné.
Kombinovaná spotřeba by se při normální jízdě měla pohybovat mezi 20,1 a 23,9 kWh/100 km, v momentě potřeby rychlého dobití však potěší také maximální nabíjecí výkon 460 kW, přičemž vůz zůstává kompatibilní se stávajícími 400V DC nabíječkami.
V ideálním případě nabije za 10 minut energii pro dalších 350 kilometrů. K dobití z 10 na 80 % stačí 23 minut. Střídavým proudem trvá nabití obří baterie 7,5 hodiny. Podpora výkonu 22 kW je standardem, funkce V2L zvládá zpětně poskytnout až 3,7 kW.
Nové iX5 podporuje také propojení s wallboxem a domácími fotovoltaickými systémy V2H a ve spolupráci se společností E.ON umožňuje také dodávat elektřinu zpět do sítě (tato funkce prozatím nebude k dispozici v České republice). Řízení nabíjení je možné skrz aplikaci My BMW.
Na vlnách budoucnosti
Pětici pohonných systémů završí model BMW iX5 Hydrogen s technologií palivových článků třetí generace. Ty byly vyvinuty ve spolupráci s dalším významným hráčem v segmentu, automobilkou Toyota. Oproti jejímu modelu Mirai však iX5 Hydrogen nabídne dojezd až 750 kilometrů.
Uložení vodíku je navíc oproti dřívějšímu řešení kompaktnější, neomezuje prostor v interiéru a umožňuje vyrábět modely na vodíkový pohon na stejné montážní lince jako ostatní varianty modelu X5, což by se mělo příznivě projevit na ceně.
Doplnění vodíku trvá méně než 5 minut, pohonné ústrojí neomezuje možnost instalace tažného zařízení a vůz může mít M sportovní paket. Také varianta s pohonem na vodík využívá moderní vysokonapěťovou baterii, superpočítač BMW Heart of Joy pro řízení pohonu a podvozku, software BMW Dynamic Performance Control a elektrický pohon všech kol BMW xDrive.
Slibuje i radost z jízdy
Ani pátá generace BMW X5 se přes všechna svá úskalí stále drží cíle nabídnout zákazníkům ideální spojení vysokého jízdního komfortu s nejlepší jízdní dynamikou ve svém segmentu. Adaptivní podvozek s elektronicky řízenými tlumiči je standardem a inženýři se snažili také o rozložení hmotnosti co nejbližší poměru 50:50.
Základem jsou obrovské disky kol s průměrem 21", volitelně mohou být i 22" (standard pro modely M Performance) a dokonce 23". S tlumením nerovností může ještě více pomáhat volitelný podvozek Adaptive Chassis Control se vzduchovým odpružením na obou nápravách, které je schopné autonivelace v závislosti na povrchu a rychlosti. Tento podvozek integruje také aktivní řízení zadních kol s úhlem až 3,2 stupně.
Pro všechny elektrické a plug-in hybridní verze je určený volitelný podvozek Adaptive Chassis Professional, který k ACC přidává adaptivní stabilizátory. Při zvýšení své tuhosti omezují v zatáčkách naklánění, zlepšují agilitu, přesnost řízení i směrovou stabilitu. Naopak při jízdě v přímém směru se umějí téměř úplně odpojit, čímž dále omezují přenos vibrací a umožní kolům více kopírovat nerovnosti vozovky.
Speciální podvozky pro modely BMW M Performance se soustředí na jízdní dynamiku a sportovnost. Za jízdní vlastnosti vděčí nová generace v jakékoli specifikaci mimo jiné specifickému nastavení přední nápravy s dvojitými příčnými rameny a pětiprvkové zadní nápravy. Ovladatelnost zlepšuje také širší rozchod kol a tužší karoserie. Pro vyšší komfort bylo akusticky izolováno řízení, které bylo navíc osazeno novou převodkou.
Osobitá moderna
Nové BMW X5 samozřejmě ctí designové prvky jazyka Neue Klasse, kterými jsou úzké vertikální ledvinky v přední části doplněné o široký panel se světlomety v krajích. Právě světelný podpis je opravdu výrazný, jelikož implementuje potkávací světla, světla denního svícení, obrysová světla a směrová světla do tvaru dvou písmen X na každé straně.
Komu by se to nelíbilo, může světelné prvky ve tvaru X deaktivovat a ponechat pouze diagonální prvky evokující tradiční dva páry světlometů, podobně jako u modelu iX3. Naopak u verze M60e budou tyto prvky ještě výraznější, po vzoru historických závodních vozů značky budou totiž svítit žlutě.
Proporce zůstávají i na fotografiích stále svalnaté, jak jsme u dosavadních BMW X5 byli zvyklí, i když při pohledu z boku byla výrazná linie protínající celý bok vozu nahrazena dvěma výraznými prolisy nad koly. Ty podle automobilky posilují robustní charakter modelu. Obtížné je najít také typický „Hofmeister kink“ u bočního okénka zcela vzadu. BMW boční pohled přirovnává jako by X5 byla vytesána z jednoho kusu.
Nepochybně nejzajímavější při pohledu z boku je však absence klik dveří. Nejsou elektricky výsuvné ani výklopné, na dveřích je na první pohled zkrátka nenajdeme, ani na ten druhý. Dveře se totiž nově otevírají jakousi ploutvičkou ve spodní linii oken nazvanou BMW Winglet.
Podobné řešení používá například nedávno představené Volvo EX60, BMW si jej vyzkoušelo na malosériových modelech Skytop a Speedtop. Nová X5 ale dveře umí otevřít také z telefonu, fyzického klíče dálkového ovládání a v interiéru také tlačítkem či hlasovým ovládáním. Řidičovy dveře je také možné zavřít pouhým sešlápnutím brzdového pedálu. Standardem je servodovírání dveří.
Vzadu najdeme další prvek typický pro designový jazyk Neue Klasse, kterým jsou velmi široké horizontální světlomety. U nové generace modelu X5 ale mají definovanou vlastní grafiku a ve světelném podpisu tvaru golfové hole přidávají na vnější část svítilny další kopeček.
Mohlo by to znamenat podobné odlišení modelů, jako dříve praktikoval Mercedes-Benz (třída C měla jednu linku, třída E dvě linky a vrcholné S mělo linky ve světlometech rovnou tři), nebo se zkrátka BMW rozhodlo pro jistou evoluci dosavadního nepříliš vřele přijatého designu u SUV iX3.
Důležitá je ale jiná věc, pro kterou se BMW rozhodlo. Po generace totiž model X5 od většiny konkurentů odlišovalo dvojitě dělené víko zavazadlového prostoru. Pokud také patřilo mezi vaše oblíbené schopnosti modelu X5, nová generace vás zklame. Víko je totiž nově konvenční, jednodílné, prý ve prospěch aerodynamiky a na základě zákaznické zpětné vazby.
Nová generace BMW X5 je zase o kousek větší, než ta dosavadní. Do délky narostla o necelých 6 centimetrů, které se projevily především na rozvoru. Ten narostl na 3035 mm (+60 mm). Do šířky zůstala nová X5 přibližně stejná a do výšky se zhruba o 1,5 centimetru snížila.
|Rozměry (d×š×v)
|(4994×2000×1748)
|Rozvor
|3035 mm
|Rozchod (vpředu/vzadu)
|1712/1714 mm
|Objem zavazadlového prostoru
|655/1850 (+ 53 vpředu u iX5)
|Průměr otáčení
12,8 m
(12,1 m s Active Steering)
|Světlá výška
|199 mm
Interiér nové generace
Po vzoru menšího modelu iX3 implementuje nové BMW X5 také interiér typický pro Neue Klasse, přidává však mimořádně kvalitní dekorativní povrchy, mezi nimiž najdeme také břidlici nebo sklo. Na úpatí čelního skla najdeme širokoúhlý přístrojový štít BMW Panoramic iDrive, známý je také sešikmený 14,6" centrální displej.
BMW X5 do známého receptu moderních modelů značky přidává novou ozdobnou lištu s integrovaným vnitřním osvětlením a volitelný displej před spolujezdcem. Možnost osvětlení nabídne také velké panoramatické střešní okno o celkové ploše 2,6 m2, které je možné částečně otevřít.
O komfort pasažérů se postará standardní 2,5zónová klimatizace, volitelně nabídne BMW X5 klimatizaci čtyřzónovou. Mezi příplatky najdeme multifunkční sedadla s ventilací a masážní funkcí, v rámci paketu Heat Comfort dokonce kromě vyhřívání sedadel vpředu i vzadu také vyhřívané přední loketní opěrky. Audiofily potěší volitelný prostorový audiosystém Bowers & Wilkins s podporou Dolby Atmos.
Nové BMW je prošpikované spoustou dalších technologií, které kromě zábavy a užitečných funkcí infotainmentu zahrnují také dlouhý seznam asistenčních systémů úrovně SAE Level 2 nebo volitelný systém Motorway & City Assistant umožňující při jízdě po dálnici (do rychlosti 130 km/h) jízdu bez držení rukou na volantu.
Nové BMW X5 se vyrábí v továrně v americkém Spartanburgu, která využívá pouze elektřinu z obnovitelných zdrojů. Nedaleká továrna na montáž baterií ve Woodruffu za běžných podmínek rovněž funguje bez potřeby fosilních paliv.
Výroba se rozběhne už letos v létě a na český trh by první kusy měly dorazit ještě před koncem letošního roku. Plug-in hybridní motorizace a model iX5 by měl dorazit s mírným zpožděním na úvod roku 2027.
|Motorizace
|X5 40 xDrive
|X5 40d xDrive
|X5 50e xDrive
|X5 M60e xDrive
|iX5 60 xDrive
|Typ pohonu
|zážehový MHEV
|vznětový MHEV
|PHEV
|PHEV
|BEV
|Max. výkon
|294 kW (400 k)
|230 kW (313 k)
|360 kW (489 k)
|450 kW (612 k)
|425 kW (578 k)
|Max. točivý moment
|580 Nm
|650 Nm
|700 Nm
|800 Nm
|805 Nm
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|5,3
|6,1
|5,0
|4,5
|4,6
|Max. rychlost [km/h]
|250
|230
|250 (140 EV)
|210
|Komb. spotřeba [litrů nebo kWh/100 km]
|8,7 až 9,2 l
|7,0 až 7,3 l
|5,2 až 6,0 l
|5,7 až 6,2 l
|20,1 až 23,9 kWh
|Objem nádrže / Kapacita baterie (využitelná, EU)
|83 l
|75 l
|63 l + 26,5 kWh (li-ion)
|141 kWh
|Dojezd [km]
|-
|-
|102 km (EV)
|98 km (EV)
|645 až 845 km (EV)
|Nabíjení [DC/AC, kW]
|-
|-
|-/11
|-/11
|460/22
|Pohotovostní/celková hmotnost [EU; kg]
|2365/3000
|2355/3025
|2640/3300
|2750/3310
|2825/3495
|Brzděný/nebrzděný přívěs [kg]
|3000/750
|3300/750
|2700/750
Zdroj: BMW