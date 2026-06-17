Nové BMW X5 vsadí na svobodu pohonu. Elektrická verze šokuje obří baterií
Velké elektrické SUV s označením iX5 přiveze do Evropy dosud nevídanou kapacitu baterie, se kterou má ambice pokořit tisícikilometrovou hranici dojezdu. Vsadit vše na jednu kartu se však BMW nechystá.
Německá automobilka se rozhodla, že nebude věštit budoucnost z křišťálové koule. Na rozdíl od menšího modelu iX3, který se ve své nové generaci striktně oddělil na čistě elektrickou platformu Neue Klasse, nová X5 vsadí na svobodu výběru.
Z jedné montážní linky v americkém Spartanburgu budou už od srpna letošního roku sjíždět verze s mild-hybridním benzinovým motorem, dieselem, plug-in hybridem, čistou elektřinou a výhledově i s vodíkovým článkem. Automobilku to o chrání před výkyvy trhu. Pokud zájem o elektromobily ochladne, továrna prostě vychrlí víc nafťáků a naopak. Všechny verze sdílejí totožnou karoserii, palubní desku i většinu interiéru.
Základem vozu je evoluční verze osvědčené platformy CLAR, která však dostala masivní infuzi techniky z šesté generace eDrive. Právě elektrická varianta iX5 se stane technologickou výkladní skříní mnichovské značky. Inženýři do její podlahy vtěsnali neuvěřitelných 141 kWh využitelné kapacity. Pro představu, to je hodnota, jakou dosud žádný klasický osobní elektromobil na evropském trhu nenabídl. Dosavadní evropský premiant, elektrické Porsche Cayenne, nabídne 121 kWh.
Pro takto gigantické kapacity baterie jsme museli doposud koukat výhradně za Atlantik na extrémní a prodejně nepříliš úspěšné elektrické pickupy. I monstrózní Ford F-150 Lightning nabízí se svou větší baterií maximálně 131 kWh. Mnichovské iX5 tak z pohledu kapacity překonává snad jen americký bizár v podobě GMC Hummer EV. Ten ukrývá brutální akumulátor o využitelné kapacitě 212,7 kWh a samotná baterie váží neskutečných 1326 kilogramů.
Baterie bez modulů
BMW u novinky přešlo na nové válcové články, které se skládají metodou cell-to-pack přímo do jednoho monolitického bloku v šasi, bez mezikroku v podobě modulů. Největší výzvou bylo udržet nízkou výšku baterie, aby posádka netrpěla pocitem nepřirozeně vysokého posazu, a zároveň ukočírovat hmotnost na uzdě. Výsledná pohotovostní hmotnost kolem tří tun sice nahání strach, ale i naložené auto se stále těsně vejde do limitu pro běžný řidičský průkaz skupiny B.
S takto gigantickým zásobníkem energie by mělo iX5 reálně atakovat hranici tisíce kilometrů na jedno nabití podle metodiky WLTP. A pokud energie dojde, díky osmisetvoltové architektuře a podpoře nabíjecího výkonu až 350 kilowattů dokáže vůz načerpat stovky kilometrů dojezdu během pouhých deseti minut. Samozřejmě za předpokladu, že je stejně výkonná i rychlonabíječka.
Pod kapotou stěžejní verze 60 xDrive najdeme dvojici elektromotorů, které společně generují výkon 424 kW a točivý moment přesahující 800 Nm. První novinářské jízdní dojmy z britského Autocaru hovoří o nesmírně vyhlazeném, tichém a přitom patřičně dravém projevu, který k velkým mnichovským SUV neodmyslitelně patří.
Elektrická verze bude uvedena na vzduchovém odpružení obou náprav bez příplatku. Konstruktéři navíc přišli s originálním řešením na zadní ose, kde vůbec poprvé oddělili vzduchový měch od samotného tlumiče. Měch díky tomu získal větší objem a může být v komfortním režimu sametově měkký, zatímco stabilitu těžkého vozu jistí adaptivní tlumič posunutý blíže ke krajům karoserie.
K dispozici bude také aktivní natáčení zadní nápravy, které však inženýři záměrně omezili na pouhých tři a půl stupně. Důvod je ryze puristický. V Mnichově totiž chtěli, aby se X5 v zatáčkách chovala jako opravdové řidičské auto, a ne jako sice obratný, ale mechanicky nepřirozený vysokozdvižný vozík. Pro optimální efektivitu navíc vůz obouvá speciálně vyvinuté pneumatiky Michelin Pilot Sport 5 Efficiency.
Jiné pohony, jednotný styl
V interiéru se iX5 inspirovala minimalistickým pojetím Neue Klasse. Dominantou palubní desky se stal systém Panoramic iDrive, což je pokročilý displej, který promítá klíčové informace v širokém pásu přímo na spodní hranu čelního skla přes celou jeho šířku.
Systém se však zbavil většiny hardwarových tlačítek a samotné menu dotykového rozhraní je podle britských testerů v některých momentech zbytečně překombinované a neintuitivní, takže i banální nastavení základních funkcí vyžaduje pozornost.
Celkově nová X5 oproti předchůdci povyrostla. Na délku měří 4994 milimetrů a rozvor se natáhl o šedesát milimetrů, což slibuje královský prostor pro nohy cestujících vzadu.
Pokud jde o časový harmonogram, oficiální světová premiéra nás čeká ještě během letošního června a sériová výroba v Jižní Karolíně odstartuje koncem léta. Na český trh se novinka podívá na začátku roku 2027. A v roce 2028 se modelová řada rozroste o sériovou iX5 Hydrogen s vodíkovým pohonem, na které BMW intenzivně spolupracuje s Toyotou.
Přesné ceny pro český trh zatím nebyly oficiálně stanoveny, ale na evropských trzích se očekává startovací cenovka okolo 95.000 eur, v přepočtu by tak nové iX5 mělo začínat na částce okolo 2.380.000 korun. Finální tuzemská cena však pravděpodobně ještě mírně povyroste.
Zdroje: Autocar, BMW, Foro Coches Eléctricos