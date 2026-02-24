Nové čínské baterie chtějí oddělit oheň od elektřiny. Riziko snižují různě
Požár baterie elektromobilu nebo hybridu je stále ožehavé téma. Obecně baterie moc často nehoří, když už ale znamená to obrovský problém. Jeho následky může zmírnit nová koncepce baterií Dragon Armor 3.0.
Čínská společnost Svolt zabývající se vývojem a výrobou trakčních baterií elektromobilů, hybridů a plug-in hybridů oznámila, že její nová baterie Dragon Armor 3.0 výrazně zvyšuje bezpečnost posádky vozidla v případě vzniku požáru.
Dosahuje toho novou koncepcí, která vůbec poprvé odděluje „oheň od elektřiny“. Co si pod tím máme představit? Trochu techničtěji řečeno, nová baterie má poprvé oddělené elektrické kontakty (póly) od přetlakových bezpečnostních ventilů, které se otevřou v případě, že uvnitř baterie dojde ke zvýšení tlaku. Až dosud byly obě soustavy integrovány.
Jak uvádí web carnewschina.com, kladný pól (kolík) baterie je na jedné straně, kdežto kanál s ventilem pro snížení tlaku vnitřního tělesa baterie na opačné. Právě ten se otevírá v případě, že dojde k zahoření baterie. Zároveň je umístěný tak, aby případné plameny unikající z baterie byly odváděny dolů a na opačnou stranu než je kabina cestujících. Tím se dosahuje výrazně nižšího rizika, že plameny z hořícího akumulátoru zasáhnou interiér vozidla.
Druhou zajímavou vlastností nové baterie je její kompatibilita CTC/CTB (cell to chassis/cell to body). Tedy je v podstatě integrovaná do nosné struktury skeletu vozidla. Díky tomu se podařilo při stejné velikosti pouzdra baterie zvýšit její celkovou kapacitu o 7 až 10 procent. Současně lze zvýšit články o 5 mm. Horní víko, tedy to směrem k interiéru, je navíc navrženo tak, aby mělo velmi vysokou pevnost.
K vyšší bezpečnosti přispívá také zvýšení teploty samoohřevu bateriových článků (technika vylepšující nabíjení/vybíjení článků při nízkých teplotách u lithium-iontových baterií) o 8 stupňů.
Firma Svolt plánuje brzké zahájení výroby baterie Dragon Armor 3.0, a sice ve dvou energetických velikostech: Pro plug-in hybridy bude mít kapacitu 86 kWh, pro elektromobily 115 kWh. V případě menší baterie hovoří výrobce o prodloužení životnosti o více než 10 procent a také slibuje dojezd v čistě elektrickém režimu přes 400 km.
Zdroj: carnewschina, Auto Bild, Foto: Svolt