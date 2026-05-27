Nové elektrické Ferrari Luce způsobilo propad akcií. Šéf automobilky uklidňuje
Ferrari odhalilo svůj první čistokrevný elektromobil, který okamžitě rozvířil vody nejen automobilového světa netradičním designem. Výsledkem je propad akcií. Šéf automobilky Benedetto Vigna však souběžně s premiérou vyslal vzkaz věrným sběratelům: nikdo vás k nákupu elektromobilu nutit nebude.
Ferrari Luce spatřilo světlo světa teprve před pár hodinami, přesto už stihlo rozdělit veřejnost na dva nesmiřitelné tábory. Ferrari Luce, historicky první čistě elektrický vůz slavné značky, šokuje v mnoha ohledech.
Pětimetrový a pětimístný koráb s futuristickou prosklenou kabinou, na jehož křivkách pracoval i slavný ex-designér Applu Jony Ive, vyvolal u tradičních fanoušků vlnu rozpaků.
Finanční trhy reagovaly okamžitě a akcie značky Ferrari na milánské burze oslabily zhruba o 7 %. Nutno však dodat, že během dneška již jejich cena opět lehce stoupla a zásadní bude, co se bude dít po otevření Newyorské burzy v 15:30 středoevropského času.
V Maranellu moc dobře věděli, že takto radikální řez vyvolá emoce, a na nervozitu trhu mají připravenou promyšlenou protizbraň. Generální ředitel Benedetto Vigna u příležitosti premiéry rovnou oznámil zásadní změnu nepsaných pravidel, která v exkluzivním klubu majitelů Ferrari platí celá desetiletí.
Hrozba tržního kolapsu
Doposud fungoval nákup těch nejvzácnějších limitovaných edicí na principu přísné hierarchie. Pokud jste chtěli získat právo utratit miliony za exkluzivní hypersport, například ze série Ferrari Icona, museli jste u dealerů nejdříve poslušně nakoupit několik běžnějších modelů.
V případě elektrického Luce s cenovkou od 13,5 milionu korun (550 tisíc eur) však toto pravidlo letí z okna. Vigna otevřeně přiznal, že nutit zákazníky do něčeho, co nechtějí, by byla fatální chyba. Má to také ochránit hodnotu modelů se spalovacími motory.
Z opačného pohledu se však nabízí otázka: Kdyby Ferrari podmínilo nákup budoucích benzinových specialit pořízením elektrického luce, nezvedlo by to naopak cenu spalovacích vozů do ještě absurdnějších výšin jakožto nedostatkového zboží? Logika luxusního trhu říká, že ano. Jenže tento zdánlivě geniální plán vázaného prodeje by se automobilce vrátil jako bumerang a luxusní impérium by těžce poškodil z druhé strany.
Pokud by totiž bohatí sběratelé kupovali Luce čistě z donucení, stala by se z elektrického modelu jen nechtěná a velmi drahá povinná vstupenka. Tito majitelé by auto pravděpodobně ani nepřevzali a okamžitě by se ho pokusili zbavit. Trh by se během pár měsíců zaplavil nejetými exempláři Luce, což by vedlo k drastickému propadu jejich zůstatkové hodnoty.
Pro luxusní značku typu Ferrari je přitom největší noční můrou situace, kdy jakýkoliv její model na trhu masivně ztrácí na ceně. Zničilo by to auru investiční neprůstřelnosti, kterou si automobilka buduje desítky let.
Inovace i respekt k tradici
Druhým obrovským rizikem takového nátlaku by byla psychologie zámožné klientely. Nejvěrnější jádro zákazníků Ferrari stále netvoří mladí technologičtí nadšenci, ale konzervativní puristé, kteří vlastní celé sbírky mechanicky čistých vozů s motory V8 a V12.
Pokud těmto lidem začnete diktovat, že si musí povinně pořídit avantgardní elektromobil, riskujete vlnu uražené hrdosti. Mnozí z nich by raději z principu nákup nové limitované edice oželeli a odešli by utrácet své peníze ke značkám jako Pagani nebo Gordon Murray Automotive, které staví svou identitu na čistém analogovém zážitku.
Ferrari proto zvolilo prozíravou strategii. Luce dostalo brutální výkon 772 kW (1050 koní), pohon všech čtyř kol a revoluční systém, který místo umělého zvuku z reproduktorů přenáší a zesiluje autentické mechanické vibrace elektrického ústrojí přímo do šasi.
Maranello záměrně útočí na úplně novou, dosud nepolíbenou generaci kupců z technologických kruhů v Kalifornii nebo Číně. Tradiční spalovací modely tak mají zůstat nedotčenou investiční svatyní, zatímco elektrická větev si musí své místo na slunci vybojovat sama, bez berliček v podobě vynucených alokací.
Zdroje: Motor1.com, Financial Times, ItalPassion, Bloomberg, Reuters