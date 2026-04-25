Nové elektrické SUV od Porsche si hraje na 911. Za příplatek mu naordinují odtučňovací kúru
Nová verze plně elektrického SUV Porsche Cayenne Electric dostává druhou karosářskou variantu kupé. Přiváží emotivní design, výkon až 850 kW a volitelný balíček Lightweight Sport.
Automobilka Porsche říká, že se nová karosářská varianta svou linií střechy inspirovala u ikonického modelu 911. Je třeba uznat, obzvláště v porovnání s běžnou karosářskou variantou, že při pohledu z boku na zadní část opravdu typická linie „flyline“ vidět je.
Což je dobře, jelikož design modelu Cayenne Electric je jedním z největších kroků mimo zavedený designový směr v historii značky. Verze Coupé Electric sice navazuje na design plnotučného Cayenne Electric, ale liší se už od A-sloupku, počínaje plošším úhlem čelního skla.
To spolu se svažující se zadní částí přispělo k vylepšení aerodynamiky a v souvislosti s tím také nižšímu koeficientu odporu vzduchu o hodnotě 0,23 Cx. Systém Porsche Active Aerodynamics zahrnuje funkce, jako jsou pohyblivé klapky chlazení a adaptivní zadní spoiler. Díky tomu má verze Coupé také delší dojezd (až o 18 km).
„Extrovertní a jasně vyprofilované nové Cayenne Coupé Electric je sportovním vozem skrz naskrz,“ říká Thomas Stopka, vedoucí oddělení designu exteriéru ve společnosti Style Porsche. Perfektním detailem je umístění nabíjecích portů na obou stranách karoserie, jejich víčko navíc elektronicky zajíždí pod karoserii. Nezávisle na tom, z jaké strany zapojujete nabíjecí kabel, vám víčko nebude nikdy překážet.
Díky 800V technologii umožňuje nový Cayenne Coupé Electric nabíjení výkonem až 390 (někdy až 400) kW při využití stejnosměrného proudu a volitelně až 22 kW střídavým proudem (standardem palubní nabíječky je 11 kW).
V plné parádě
Ihned po premiéře na veletrhu Auto China 2026 v Pekingu budou dostupné tři verze modelu:
|Model
|Cayenne Coupé Electric
|Cayenne S Coupé Electric
|Cayenne Turbo Coupé Electric
|Výkon
|300 kW (408 k)
|400 kW (544 k)
|630 kW (857 k)
|Overboost a Launch Control
|325 kW (442 k)
|490 kW (666 k)
|850 kW (1156 k)
|Zrychlení 0-100 km/h
|4,8 s
|3,8 s
|2,5 s
|Maximální rychlost
|230 km/h
|250 km/h
|260 km/h
|Cena od
|2.787.816 Kč
|3.336.376 Kč
|4.320.217 Kč
Standardem varianty se svažující se zadní částí karoserie je adaptivní vzduchové odpružení s technologií Porsche Active Suspension Management (PASM). Pro Cayenne S Coupé Electric a Cayenne Turbo Coupé Electric je volitelně k dispozici také aktivní systém odpružení Porsche Active Ride. Všechny modely lze za příplatek doplnit řízením zadní nápravy s úhlem natočení až pět stupňů.
Všechny modely Cayenne Coupé Electric využívají na řidiče orientovaný koncept ovládání. Digitální systém Porsche Driver Experience se vyznačuje hned třemi displeji a za příplatek je možné specifikovat také head-up displej s rozšířenou realitou. Panoramatickou skleněnou střechu je volitelně možné vybavit elektricky ovládanou fólií z tekutých krystalů, která umožňuje variabilní nastavení propustnosti světla.
Specificky pro variantu Coupé je k dispozici paket Lightweight Sport, který v závislosti na modelu snižuje hmotnost dvouapůltunového vozu až o 17,6 kg. Paket zahrnuje lehkou karbonovou střechu, sportovní karbonové vložky, specifická 22palcová kola a specifické pneumatiky.
Uvnitř dominují sportovní prvky, jako například středové panely sedadel čalouněné klasickou látkou se vzorem Pepita (na přání černou kůží), čalounění stropu Race-Tex a povrchy z karbonu s otevřenými póry.
Jedná se však o rozměrný model, který přes sportovní proporce nabízí dostatečně praktický zavazadelník s objemem 534 až 1347 litrů, k tomu navíc přidává přední zavazadelník o objemu 90 litrů.
Vůz může být konfigurován jako čtyřmístný, nebo v konfiguraci zadní řady sedadel 2+1. V obou případech jsou sedadla elektricky nastavitelná ve dvou směrech a obě varianty je možné kombinovat s paketem Lightweight Sport.
S běžnou variantou je shodná délka 4985 mm i šířka 1980 mm (bez zrcátek), nejvyšší bod vozu je však s hodnotou 1650 mm o 24 mm níže. Pro zákazníky s ambicemi vyrazit také se sportovnější variantou mimo cesty je k dispozici terénní paket a stejně jako u plnotučného SUV je dostupné tažné zařízení s kapacitou až 3,5 tuny.
Zdroje: Porsche