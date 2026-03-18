Nové elektromobily koncernu VW se čím dál více rýsují. Rozdíly nebudou jen v designu
Koncern VW Group v letošním roce představí čtyři klíčové modely na sdílené plně elektrické platformě MEB+. Všechny mají kompaktní rozměry, avšak rozdíly mezi nimi zdaleka neznamenají pouze jiné logo na kapotě a volantu.
Volkswagen Group se chystá na příchod čtyř významných modelů na nové elektrické platformě MEB+ (dříve označované MEB Entry) a my už jsme se stihli se všemi svézt. Některé modely zůstávají zahalené více než jiné, ale i tak se již můžeme v krátkosti podívat na rozdíly, které známe už nyní.
Novou plně elektrickou platformu s pohonem předních kol využijí modely Volkswagen ID.Polo, o něco vyšší Volkswagen ID.Cross, domácí Škoda Epiq a také sportovní Cupra Raval. Sdílení komponentů pomohlo koncernu Volkswagen snížit výrobní náklady až o 650 milionů eur v rámci celého projektu. Díky tomu si mohl dovolit použití kvalitních materiálů a zpracování.
Jednotlivé modely také nejsou zcela totožné. Začněme rozměry, kde je zřetelné, že modely ID.Polo a Cupra Raval zastávají pozici kompaktních hatchbacků do města, které dostanou také sportovní verze o výkonu 166 kW se samosvorným diferenciálem, zbývající dva modely se řadí mezi kompaktní SUV.
Škoda Epiq i ID.Cross jsou přibližně o 10 cm delší a přibližně 5 až 10 cm vyšší v závislosti na tom, který model mezi sebou porovnáváme. Neznatelný rozdíl je také v rozvoru a objemu zavazadelníku, zajímavé ale je, že ID.Polo je ze všech modelů nejširší.
|ROZMĚRY
|VW ID.Polo
|Cupra Raval
|VW ID.Cross
|Škoda Epiq
|Délka
|4053 mm
|4046 mm
|4153 mm
|4171 mm
|Šířka
|1816 mm
|1784 mm
|1794 mm
|1798 mm
|Výška
|1530 mm
|1518 mm
|1581 mm
|1620 mm
|Rozvor
|2600 mm
|2601 mm
|Objem zavazadelníku
|435 – 1243 l
|-
|475/- + 22
|475/1344
Nejnižší je Cupra Raval, která standardně ve všech verzích využívá o 15 mm nižší sportovně laděný podvozek s progresivním řízením a stabilizací ESC Sport. Vrcholná Cupra Raval VZ k výkonu 166 kW přidává také sedadla CUPBucket, adaptivní sportovní podvozek DCC, možnost plně vypnout kontrolu trakce a elektrohydraulickou uzávěrku diferenciálu VAQ.
Rozdíly uvnitř
Zatímco při testovací jízdě s Cuprou Raval kolega zmiňoval kompletně zakrytý interiér včetně spínače varovných blikačů a Škoda interiér modelu Epiq také z velké části tají, Volkswagen je v tomto ohledu o poznání sdílnější. Ostatně interiér modelu Polo již odhalil na oficiálních snímcích a ten v modelu ID.Cross ho nápadně připomíná.
Víme už, že Volkswagen s novými modely zlehka hraje na nostalgii a důkazem toho jsou také retro budíky obou displejů. Ten před řidičem má větší úhlopříčku než displej dostupný u Škody Epiq a kromě zobrazení budíků připomínajících VW Golf první generace umí zobrazit třeba navigaci přes celou šířku obrazovky.
Pod volantem u modelů Škoda a Volkswagen nemáme pádla, rekuperaci lze ovládat pouze přepnutím do módu B a v infotainmentu nastavit její intenzitu (silná či slabá), naopak Cupra Raval umožňuje manuální nastavení tří intenzit rekuperace fyzickými pádly. Sedí to ke sportovnější nátuře modelu.
Mezi příplatky ID.Cross také najdeme plně elektrická přední sedadla s výkonnou masážní funkcí, kterou lze nastavit ve třech intenzitách a dokonce lze také vybírat mezi různými typy masáže. Tento model chce být nejvíce komfortní a nabídnout výbavu dostupnou primárně modelům vyšších tříd.
Cenové rozdíly
Předpokládaná cena modelu ID.Cross je ze všech sourozenců nejvyšší, startovat by na německém trhu měl na částce 28.000 eur. Škoda Epiq by měla začínat přibližně na částce 25.000 eur, ID.Polo by mělo být ještě o něco levnější a sportovní Cupra Raval by měla startovat na částce 26.000 eur.
|VW ID.Polo
|Škoda Epiq
|Cupra Raval
|VW ID.Cross
|pod 25.000 €
|25.000 €
|26.000 €
|28.000 €
|pod 610.000 Kč
|610.000 Kč
|635.000 Kč
|685.000 Kč
Rozdíly v ceně vycházejí kromě různých výbavových možností, materiálů a podvozkových komponentů také z toho, že například základní verze Škody Epiq se musí spokojit s nabíjením maximální rychlostí výkonem pouze 50 kW, kdežto ID.Cross a ID.Polo umí i v základní verzi nabíjet maximálním výkonem 90 kW. Cupra tuto informaci zatím nezveřejnila.
Cupra Raval disponuje už v základní verzi zmiňovaným sníženým podvozkem a je tedy logické, proč vychází o něco dražší, než podobně velké ID.Polo. Přestože jde ve všech případech o schopná auta, rozdíly mezi nimi přece jen existují a bude tak na rozhodnutí zákazníka, jakou verzi preferuje. Na který z elektromobilů se nejvíce těšíte vy?
Zdroj: Škoda Auto, Volkswagen, Cupra, autor