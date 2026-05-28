Nové Ferrari s manuální převodovkou už letos? Model 12Cilindri MM potěší puristy
Místo pádel krásný hliníkový dekor s odkrytými drahami manuální převodovky? Už letos v létě možná realita. Nejnovější informace ukazují na to, že Ferrari trhu stále pozorně naslouchá a nechce nechat růst poptávky po ručním řazení nazmar.
Když si v roce 2007 zákazníci vybírali převodovku do svého nového Ferrari 599 GTB Fiorano s dvanáctiválcem pod dlouhou přední kapotou, rozhodli se v drtivé většině pro tehdy nejmodernější technologii. Manuální převodovku tehdy chtělo pouhých 30 zákazníků, a tak není divu, že ji u dalších modelů už Ferrari nenabízelo.
Poslední model, u kterého byla manuální převodovka k dispozici, byl vstupní model California, u kterého si ji objednali dokonce jen tři zákazníci. Od té doby se však mnoho změnilo, a jak manuální převodovka mizela z nabídky napříč celým spektrem sportovních vozů, začala nabírat na popularitě.
To se zejména na americkém trhu projevilo na hodnotách ojetin, a Ferrari není výjimkou. Je zcela běžné, že se stejný model vybavený manuální převodovkou prodá za dvojnásobek modelu s převodovkou automatickou, u speciálních supersportů, jako je například Lamborghini Murciélago, to může být i bezmála desetinásobek.
Toho si automobilky nepochybně všímají, avšak jediné Porsche z této skutečnosti zatím těží také finančně. Lamborghini vyrobilo poslední manuální převodovku v roce 2013 pro model Gallardo, o tři roky dříve pro již zmíněný model Murciélago. Identita McLarenu je dnes diametrálně odlišná od dob slavného modelu F1, a tak zbývá jediná automobilka, která by mohla těžit z návratu manuální převodovky – ano, ta z Maranella.
Nebude jediné
Při uzavření kontraktu s jezdcem seriálu F1 Lewisem Hamiltonem se začalo proslýchat, že by Ferrari mohlo vyrobit speciální vůz s manuální převodovkou speciálně pro něj. Server TheSuperCarBlog však s odkazem na interní zdroje přichází s informací, že Ferrari nejspíš chystá návrat manuální převodovky ve větší míře, než jsme si do nynějška mysleli.
První by se měl dočkat model 12Cilindri, který pokračuje v linii velkých GT s dvanáctiválcovým motorem vpředu. Nebude sice možné si jej objednat jen tak, s největší pravděpodobností by mělo jít o limitovanou sérii, která bude nabídnuta pouze těm nejvýznamnějším klientům, jak je u maranellské automobilky zvykem.
Pod kapotou by měl zůstat atmosférický motor V12 o objemu 6,5 litru. Ten při 9250 ot./min dosahuje výkonu 819 koní a při 7250 ot./min točivého momentu 678 Nm. Detaily ohledně použité manuální převodovky zatím stále nejsou známy. Limitovaný model by měl být představen zákazníkům během akce Ferrari Cavalcade už 29. června 2026, a vzápětí také celému světu.
Ferrari si navíc nedávno zaregistrovalo několik nových ochranných známek, a můžeme tak spekulovat o jeho názvu. Nejvhodnější se pro nový model zdá být 12Cilindri „MM“. Tento přídomek sice v historii odkazoval na závod Mille Miglia, ale klidně by mohl skrývat slova Manuale Modificato (upravený manuál).
Server Motor1 zároveň upozorňuje na nedávný patent registrovaný automobilkou Ferrari. Ten se taktéž týká manuální převodovky, i když pouze „digitální“. Systém s elektronickým spojkovým pedálem by měl simulovat pocit z tradiční manuální převodovky. Tato technologie se v budoucnu možná dostane i do výkonných elektromobilů, jako je Luce.
Zda se manuální převodovka z chystané limitované verze 12Cilindri dostane také do modelů s motorem uprostřed, nebo se jedná o finální rozloučení s dvanáctiválcem, je také otázka budoucnosti.
Zdroje: TheSupercarBlog.com, Motor1