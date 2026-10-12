Nový Hyundai Bayon přijíždí rovnou jako N Line. Zatím s tříválcem, hybrid přibude
Druhá generace malého crossoveru Hyundai Bayon se ukázala s velmi ostrým designem a rovnou ve vrcholném provedení, které může být bohatě vybaveno. Vrchol nabídky v podobě verze N Line zároveň dostává i bestseller Tucson.
První generace Hyundai Bayon se představila teprve před pěti lety a předloni prošla drobným faceliftem. Že by tedy byla zrovna zastaralá, se říci nedá. Přesto automobilka právě odhalila druhou generaci tohoto subkompaktního crossoveru, a to rovnou ve vrcholné výbavě N Line, která vstupuje do nabídky nově.
Po designové stránce je jasná rodinná příslušnost s nedávno odhaleným novým tucsonem – ten se ostatně zároveň ukázal ve verzi N Line, více se o něm dočtete níže – a má ostře řezané linky na přídi i zádi, opticky skryté a poměrně nízko umístěné přední světlomety či světelný podpis v podobě obrácené fajfky.
Výrazný design bílého kousku na fotkách má původ v tom, že jde právě o verzi N Line. Oproti levnějším provedením má 18" kola, sportovnější nárazníky či výraznou dvojitou koncovku výfuku. Součástí této výbavy je také černá střecha či odlišné provedení interiéru, jehož sedačky jsou čalouněné látkou v kombinaci se semišem.
Kabina dále nabízí dva 12,3" displeje spojené v prohnutém panelu, pod tím centrálním však nechybí fyzické ovládací prvky, které známe z jiných hyundaiů. O patro níž se ovládá klimatizace a po stranách voliče převodovky vidíme skutečná tlačítka pro vyhřívání či ventilaci předních sedaček – samozřejmě půjde o příplatky – či aktivaci 360° kamerového systému.
Z dalších prvků výbavy zmiňme příplatkovou otvírací prosklenou střechu, audiosystém Bose či vyhřívané zadní sedačky. Jejich opěradla budou moci být i naklápěcí, samozřejmostí je loketní opěrka a výdechy dvouzónové klimatizace budou mířit i dozadu. Nechybí možnost používat smartphone či chytré hodinky jako klíč k vozu včetně možnosti půjčení vozu někomu jinému takto ryze elektronickou cestou.
Pod kapotou zprvu pracují dvě verze litrového tříválce 1,0 T-GDI, a to o výkonu 90 nebo 115 koní. Oba mohou být spárovány s šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a pohánějí výhradně přední kola.
Později do nabídky přibude 138k hybrid, jehož základem bude 1,6l čtyřválec. Zajímavostí je, že hybrid bude na výšku o centimetr nižší. Bude také mít citelně menší kufr, 397 litrů oproti 440 litrům konvenční verze. Více detailů kromě toho, že na trh přijde v roce 2027, o něm zatím není známo.
|Nový Hyundai Bayon - zatím známá technická data
|Motor
|1,0 T-GDI, 66/85 kW
|Převodovka
|6st. man./7st. DCT
|Pohon
|předních kol
|Pneumatiky
|205/60 R16, 205/55 R17, 225/45 R18
|Zrychlení 0-100 km/h
|10,8-14,1 s
|Nejvyšší rychlost
|167-180 km/h
|Délka × šířka × výška
|4245 × 1810 × 1555-1570 mm
|Rozvor náprav
|2600 mm
|Objem zavazadelníku
|440 l
|Provozní hmotnost
|1228-1378 kg
|Nejvyšší hmotnost přívěsu
|910-1110 kg
„Posílili jsme jeho charakter SUV odvážnějším designem, větším prostorem a komfortem i technologiemi, které zákazníci obvykle očekávají od větších vozů,“ řekl o novém bayonu Xavier Martinet, šéf evropské divize Hyundai.
Kdy a v jakých cenách se vůz začne prodávat na českém trhu, zatím není jasné, určité vodítko však už máme. „Ceny bayonu budeme cílit na základ od 499.900 korun,“ řekl PR manažer českého zastoupení značky David Pavlíček.
Sportovnější oblek i pro tucson
Spolu se zcela novým bayonem představilo české zastoupení Hyundai také verzi N Line pro větší model Tucson. Jeho ostře řezané linky dostaly ještě výraznější vzhled, v rozích předního nárazníku dokonce vidíme náznak křidélek a vzadu je výrazná dvojitá koncovka výfuku. Kola mají 20" v průměru a speciální členitý design.
Kabině dominuje 17" středový displej nového infotainmentu Pleos, s nímž se pojí citelně méně fyzických ovládacích prvků v interiéru. Systém je samozřejmě stejný jako u již odhaleného tucsonu; N Line má jen větší úhlopříčku. Verze také dostala nové sedačky s výraznějším bočním vedením a částečně koženým, částečně semišovým čalouněním. Sportovnost podtrhuje červené prošívání na sedačkách i věnci volantu.
Verze si zachovává veškeré praktické prvky běžného tucsonu, což zahrnuje i zadní lavici posuvnou o 150 mm či dva nabíjecí porty USB-C s výkonem 100 W. K dispozici je audio Bang & Olufsen či pro hybridní a plug-in hybridní verzi také režim Stay Mode, při němž vůz zůstává „nastartovaný“, ale tichý jako elektromobil.
Pod kapotou může být 150k šestnáctistovka s 48V mild hybridním systémem, full-hybrid se stejně objemným spalovacím motorem, ale 1,49kWh trakční baterií a nejvyšším výkonem 245 koní, anebo plug-in hybrid o 292 koních, jehož 17,1kWh baterie nabízí až 67 km elektrického dojezdu. Obě pořádně hybridní provedení mají šestistupňový automat a mohou být vybaveny pohonem předních nebo všech kol, mild hybrid má sedmistupňovou dvouspojku a je to jen předokolka.
Zdroj info, foto, videí: Hyundai