Nové Hyundai Staria má české ceny. V nabídce je jediný pohon
Elektrické Hyundai Staria vstupuje na český trh a odhaluje své ceny, a to rovnou v nákladní i osobní variantě.
Hyundai Staria se donedávna prodávala s naftovým motorem a později jako hybrid. Zkraje letošního roku se však odhalila v modernizované verzi a s elektrickým pohonem – a právě ten nyní vstupuje na český trh. Místní zastoupení automobilky odhalilo ceník, který začíná na 1,072 milionu korun bez DPH za užitkovou verzi a 1,395 milionu korun s DPH za verzi osobní.
Začneme-li osobní verzí, základní provedení Vision nabídne celkem 9 míst k sezení, reflektorové LED světlomety, adaptivní tempomat s funkcí stop&go, posuvnou lavici ve druhé řadě, automatickou klimatizaci, parkovací čidla a kameru, 12,3" centrální displej bez navigace, ale se zrcadlením smartphonu, předehřev akumulátoru pro rychlejší nabíjení a tepelné čerpadlo, mimo jiného.
Druhá verze Prime s cenou od 1,53 milionu korun přidává lepší sedadla s koženým čalouněním, vyhřívání a ventilaci předních sedadel, elektrické boční posuvné dveře, parkovací čidla i na stranu, 360° kamerový systém, bezdrátovou nabíječku, navigaci či funkci V2L.
Výbava Calligraphy, která už je sedmimístná a stojí od 1,63 milionu korun, přidává projektorové LED světlomety, čalounění sedadel kůží Nappa, individuální relaxační křesla do druhé řady s výhřevem a ventilací, ambientní osvětlení, možnost videokomunikace s pasažéry vzadu, možnost používat smartphone jako digitální klíč či audiosystém Bose s externím zesilovačem.
Konečně, verze Calligraphy VIP za 1,84 milionu korun přidává panoramatické střešní okno, zlaté a černé vnější detaily, lepší křesla do druhé řady s integrovaným stolkem a dva porty USB-C o výkonu 100 W do opěradel sedadel první řady.
Užitkové provedení s názvem Cargo má vždy tři místa k sezení v jedné řadě. Základní verze Business má cenu 1,072 milionu korun bez DPH v akci. Výbava obsahuje sledování mrtvého úhlu i příčného provozu za vozidlem, adaptivní tempomat s funkcí stop&go, automatickou klimatizaci, parkovací čidla a couvací kameru, rezervní kolo, přípravu na tažné zařízení či 12,3" displej bez navigace, ale se zrcadlením smartphonu.
Verze Pro, která stojí od 1,103 milionu korun, přidává vyhřívaná sedadla a volant, prorektorové LED světlomety, asistent jízdy po dálnici se schopností samočinného zpomalení do zatáčky, bezdrátovou nabíječku telefonu či navigaci.
|České ceny Hyundai Staria Electric
|Osobní verze
|Počet sedadel
|Cena s DPH
|Vision
|9
|1.394.990
|Prime
|9
|1.529.990
|Calligraphy
|7
|1.629.990
|Calligraphy VIP
|7
|1.839.990
|Užitková verze
|Počet sedadel
|Akční cena bez DPH
|Business L2H1
|3
|1.072.182
|Pro L2H1
|3
|1.102.926
Všechny verze jsou poháněny elektromotorem o výkonu 218 koní a 350 Nm skrz přední kola. Baterie má kapacitu 84 kWh a dojezd na jedno nabití je až 430 km u osobní verze, 450 km u užitkové. Vůz má 800V architekturu, takže automobilka slibuje nabití z 10 na 80 % během 20 minut, samozřejmě v ideálních podmínkách. Kola jsou vždy 17" a užitkový základ je má plechová, jinak jsou to vždy litá kola o různých designech.
Plusem užitkové verze jsou křídlové dveře vzadu a postranní posuvné dveře na obou stranách už v základu. Kde bude ovšem opravdu bodovat, jsou hmotnosti. Uveze až 1040 kg a utáhne dvoutunový přívěs. Při takovém zatížení však samozřejmě dojezd spadne přinejlepším na polovinu, odhadujeme.
Elektrickou starii lze v obou variantách už objednávat a záruka je 8 let nebo 160 tisíc km na trakční akumulátor. Osobní verze má na celý vůz standardní záruku 5 let bez omezení kilometrů, u užitkové verze jsou to tři roky.
Postaví se Fordu i Stellantisu
K hlavním konkurentům bude patřit Ford E-Transit Custom, který v užitkové verzi stojí bez DPH od 829 tisíc korun. Má výhodu v zadním pohonu, jeho výkon 136 koní a baterie o kapacitě 71 kWh jsou však výrazně horšími parametry oproti starii.
Osobní Ford E-Tourneo Custom s cenou od 1,209 milionu korun vč. DPH má rovněž zadní pohon, nabízí už však 218 koní, byť baterie zůstává na 71 kWh. K mání je i výkonnější verze se dvěma elektromotory a pohonem všech kol, která stojí od 1,492 milionu korun vč. DPH.
Mrkneme-li ke Stellantisu, např. Opel Vivaro Electric přijde na nejméně 1,065 milionu korun, má přední pohon o 136 koních a baterii o pouhých 50 kWh. Jeho osobní verze Zafira Electric se stejnou technikou stojí od 1,149 milionu korun vč. DPH, k mání je zde i 75kWh baterie s cenovkou od 1,331 milionu korun vč. DPH.
Volkswagen nabízí modely ID. Buzz v užitkové i osobní verzi. Začneme-li tou užitkovou, srovnatelná verze má 79kWh baterii a 286 koní na zadních kolech. Prodává se za 1,102 milionu korun bez DPH, je ale pravděpodobné, že bude oproti starii mít menší nákladový prostor. Osobní provedení ID. Buzzu se stejnou technikou stojí od 1,16 milionu korun vč. DPH.
Volkswagen má v nabídce také modely e-Caravelle a e-Transporter, které jsou přeznačkovanými fordy, popsanými o několik odstavců výše. Jejich ceny s výkony srovnatelnými se starií, tj. se zadním pohonem a 218 koňmi, začínají na 1,116 milionu korun bez DPH za e-Transporter a 1,5 milionu korun vč. DPH za e-Caravelle.
zdroj: Hyundai | video: Marek Bednář/Auto.cz