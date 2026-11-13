Nový Hyundai Tucson je k vidění na e-Salonu. Prozkoumali jsme ho do detailu
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Pátá generace SUV Tucson si odbývá svou českou výstavní premiéru na e-Salonu v pražských Letňanech. Prozkoumali jsme ji a krátce vyzpovídali marketingového ředitele české divize Hyundai Marka Trešla.
Hyundai Tucson nové, páté generace světu v srpnu letošního roku poprvé ukázal své hranaté tvary. Kromě zářijové mezinárodní novinářské premiéry se ukázal také v Česku, na pražském e-Salonu, a to přestože se jeho výroba v Nošovicích rozběhne až zhruba za měsíc.
Na první dojem příď tucsonu působí, že vůbec nemá hlavní světlomety. Ty jsou totiž opticky skryté pod přední maskou ve tvaru velmi širokého písmene H – jsou v nárazníku, kde by člověk čekal mlhovky. Jak budou svítit, se musíme nechat překvapit, zjistíme to až při testu začátkem příštího roku.
Tyto světlomety však do nabídky Hyundai přinášejí novinku – technologii LED Matrix s 25.600 tzv. mikropixelů v každém z nich. Hyundai přišlo v Evropě s matrixy později než řada konkurentů, ioniqy 6 a 9 už je nějakou dobu mají, ale ne s tak velkým množstvím tzv. mikropixelů.
Vzadu jsme nemohli nezkoumat, jestli se Hyundai drží umístění blinkrů v nárazníku, a bohužel drží. Podle Marka Trešla, marketingového ředitele Hyundai Motor Czech, na to sice od českých dealerů není dobrá zpětná vazba, ale design se netvoří v Česku. Blinkry jsou však alespoň o něco výš než dosud a protože jsou krajní části obrysovek delší, ke směrovkám to není tak daleko.
Alespoň však u tucsonu centrála vyšla Evropě vstříc v jiných věcech – vůz má kobercem čalouněné bočnice kufru, prostor pro výstražný trojúhelník zevnitř pátých dveří či prostor pro deštník po vzoru konkurence z Mladé Boleslavi. Příjemnou novinkou je také přítomnost rezervního kola, které bude standardem u benzinové verze a hybridu.
Právě ten spolu s plug-in hybridem nabídne pohon všech kol, a to klasický hřídelový, stejně jako dosud. Varianta s čistě spalovacím pohonem, která bude nově jen benzinová, nikoliv naftová, bude mít pohon výhradně předních kol.
Menší volant, větší displej
Interiéru naprosto dominuje centrální displej, který má v závislosti na výbavové variantě úhlopříčku od 12,9 do 17 palců. Infotainment Pleos, který za svůj základ používá sadu Android Automotive od Googlu, jsme zkoumali už dříve v modelu Ioniq 3. I zde má několik základních ovládacích tlačítek, např. na teplotu ve voze, a je doplněn o tenký přístrojový štít na palubní desce.
Nejen ve srovnání s displejem působí volant poměrně malý. Posez za ním člověku připomene interiéry peugeotů, ovšem s tím rozdílem, že v tucsonu není volant tak nízko a přesto je přes jeho věnec vidět na celý displej, jelikož ten je tenoučký.
V kabině zaujme poměrně masivní neotvíratelná opěrka na středové konzoli před loketní opěrkou a vedle držáků nápojů. Jak to celé bude fungovat, samozřejmě vyzkoušíme, až se s novinkou svezeme. Také pořádně prozkoumáme prostornost na zadní lavici, která je posuvná.
První svezení očekáváme někdy v lednu nebo únoru příštího roku, jelikož od začátku prosince naběhne v Nošovicích výroba této novinky. Zprvu budou vznikat benziny a hybridy, plug-in hybridní varianta se začne vyrábět až v březnu 2027. Ceník na světě zatím není, podle PR manažera Davida Pavlíčka bychom se ho měli dozvědět někdy na přelomu roku. Prodeje mají odstartovat v průběhu ledna 2027.
zdroj: Autorský text