Nové KGM Musso Grand přijíždí do Česka. 202 koní a čtyřkolku dá za 810 tisíc

Marek Bednář
Kdysi SsangYong, dnes KGM Musso se ve své druhé generaci odhalilo na konci loňského roku. Stále je k mání ve standardní, 5150 mm dlouhé verzi, i v provedení Grand o délce 5460 mm. Ta má delší rozvor náprav (3210 vs. 3100 mm) i korbu, která u grandu nabídne 1610 mm délky a 1570 mm maximální šířky.

A právě tu nyní český importér uvádí na náš trh, a to s docela atraktivní cenovkou. Všechna provedení mají manuálně přiřaditelný systém pohonu všech kol s redukčním převodem, základní verze Style 4WD má ve standardu i uzávěrku zadního diferenciálu. Stojí od 669 tisíc korun bez DPH.

V základu tu je manuální převodovka (6st. automat Aisin je za příplatek 45 tisíc korun bez DPH), a dále tuhá zadní náprava s listovými pery, kompletní bezpečnostní elektronika, couvací čidla, standardní tempomat, manuální klimatizace či látkové sedačky, ta řidičova i výškově nastavitelná. Infotainment má 12,3" displej, navigaci i zrcadlení smartphonu.

Vrcholná verze Premium 4WD za 799 tisíc korun bez DPH má automatickou převodovku už v základu, není tu však uzávěrka zadního diferenciálu. Ta je k mání v paketu Premium+ za 55 tisíc bez DPH spolu s elektrickými předními sedadly, vyhříváním předních i zadních sedadel, 360° kamerovým systémem, sledováním mrtvého úhlu, sledováním provozu za vozidlem a pár dalšími prvky bezpečnostní elektroniky.

Co však ve standardu je, je pětiprvkové zavěšení tuhé zadní nápravy, které by mělo zlepšit jízdní vlastnosti. Také zásadně zvyšuje nejvyšší hmotnost přívěsu z 2,6 na 3,5 tuny, ale snižuje užitečnou hmotnost. V závislosti na verzi je možné musso zatížit až 1085 kilogramy s listovými pery, pětiprvková náprava unese v maximu o 210 kg méně.

Dále je ve standardu této verze (navíc k základu Style) adaptivní tempomat, přední parkovací čidla, vyhřívaný kožený volant, kožený potah sedadel, dvouzónová automatická klimatizace, 18" litá kola, přední mlhovky či plně LEDkové přední světlomety. Kromě zmíněného paketu Premium+ se dá připlatit také za střešní okno či hnědý kožený interiér.

Nový KGM Musso Grand - základní tech. data a ceny
Motorizace2,2 e-XDI 6st. man.2,2 e-XDI 6st. aut.
Motor2157 cm3, vznětový řadový čtyřválec, turbo
Převodovka6st. man.6st. aut.
Pohon kol4WD (přiřaditelný pohon přední nápravy, redukční převod)
Nejvyšší výkon149 kW (202 k)/3800 ot/min-1
Nejvyšší točivý moment400 Nm/1400-2800 ot/min-1441 Nm/1600-2600 ot/min-1
Nejvyšší rychlost177 km/h172 km/h
Kombinovaná spotřeba5,8-5,9 l/100 km17,5 kWh/100 km
Pohotovostní/maximální hmotnost
listová pera2205-2257/32502215-2267/3290
pětiprvková zadní náprava2115-2181/29902125-2191/2990
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu
listová pera2600/750 kg
pětiprvková zadní náprava3500/750 kg
Délka × šířka × výška vozidla5460 × 1950 × 1875 mm
Vnitřní délka × šířka × výška korby1610 × 1570 × 570 mm
Rozvor náprav3210 mm
Min. světlá výška248 mm
Základní cena bez DPH
Style 4WD669.000 Kč714.000 Kč
Premium 4WD-799.000 Kč

Zdroj info, foto, videa: KGM

